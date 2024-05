Radnici Varteksa u štrajku: Zatražena smjena predsjednice Uprave

U varaždinskom Varteksu u ponedjeljak je započeo štrajk zbog neisplata plaća za ožujak, a dio radnika nije primio plaću ni za veljaču. Radnici Varteksa su taoci kapitala na kojem vjerovnici drže šape, istaknuli su iz sindikata tvrtke u ponedjeljak na konferenciji za medije. Tom su prilikom pozvali na svrgavanje članice Uprave Jelene Bošnjak i zatražili postavljanje nove Uprave

Predsjednik Udruge radničkih sindikata Hrvatske Tomislav Rajković u ponedjeljak je istaknuo kako uzrokom trenutnog stanja u kompaniji smatraju loše vođenje kompanije, pogotovo u mandatu sadašnje članice Uprave Jelene Bošnjak koja, kako je rekao, politiku poslovanja nije podredila potrebama Varteksa.

Radnici joj zamjeraju što većinu radnog vremena nije u Varteksu, već se, kažu, bavi svojim privatnim biznisom. Ni danas nije prisutna. “Ona ne uživa povjerenje radnika i mi želimo da ona s te pozicije ode i da vlasnik postavi novu upravu”, kazao je Rajković.

Istaknuo je i kako smatra da je rješenje u dogovoru vjerovnika o prodaji neaktivne imovine “koja ne služi ničemu” te da dio tog dogovora bude da Varteks dobije dio kapitala kako bi mogao nastaviti proizvodnju.

“Vjerujemo da Varteks može ponovno postati što je nekada bio – tekstilni div i perjanica hrvatske tekstilne industrije. I pozivamo sve vjerovnike da prestanu igrati igre oko Varteksa te da omoguće radnicima da rade ono što najbolje znaju – šivaju”, rekao je pozvavši još jednom vjerovnike da “maknu šape s Varteksove imovine” kako bi se on napokon opet osovio na noge.

Objasnio je kako se proizvodnja odvija u samo dvije hale, a ostatak prostora zjapi neiskorišten dok se igraju igrice tko će od vjerovnika dobiti veći dio kolača, ponajviše je pritom prozvao drugog najvećeg dioničara Stjepana Čajića.

Varteks je sazvao izvanrednu glavnu skupštinu 21. svibnja na kojoj će govora biti i dokapitalizaciji. No, ona ne bi bila dovoljna da se pokriju dugovanja u visini od 20 milijuna eura.

“Prema onome što nam je predstavio jedan od najvećih dioničara, sama dokapitalizacija neće biti dovoljna za nastavak poslovanja”, rekao je Rajković uvjeren kako postoji šansa za spas ako se vjerovnici dogovore oko imovine.

Štrajkat će se do isplate plaća, a jednom kad im se predstavi plan, u sindikatu će vidjeti koji će im biti daljnji potezi.

Ne radi se od prošlog tjedna

Nakon neuspješnog postupka mirenja, Samostalni radnički sindikat Varteksa u petak je najavio kako će pokrenuti štrajk jer radnici nisu primili plaću za ožujak, a dio ih još nije dobio plaću ni za veljaču. Iako je štrajk službeno započeo u ponedjeljak, radnici su, doznaje se, još prošlog tjedna prestali raditi.

“Nakon što smo zaprijetili štrajkom, prošli tjedan su nas poslali doma pa smo imali neplanirani prekid rada jer se baš poklopilo s praznikom rada. Međutim, nema baš ni, koliko vidimo, posla, rekla je jedna od zaposlenica u ponedjeljak za Varaždinske vijesti.

Navodno, prema izvještavanju istog lokalnog medija, u jednom pogonu jedna radnica radi, pretpostavlja se zbog obećanja članice uprave Varteksa Jelene Bošnjak kako će u idućih tri do šest mjeseci, dok tvrtka ne stane na noge, svatko tko nije stupio u štrajk dobiti simboličnu jednokratnu nagradu od 50 eura.

Rajković je komentirao i taj potez te dopis koji je Bošnjak uputila radnicima nazvavši ga nezakonitim.

“Prema Zakonu o radu, zabranjeno je stavljati u nejednak položaj radnika koji sudjeluje u štrajku u odnosu na onoga koji ne sudjeluje”, naglasio je.

Na pitanje novinara odgovorio je i kako u štrajku sudjeluju gotovo svi radnici, 98 posto radnika. Iako su djelatnici pogona u štrajku, oni u trgovinama nisu uključeni kako se ne bi blokirao pritok prihoda jer ne žele na taj način blokirati kompaniju, rekao je.

Dopis iz Uprave

Modna dizajnerica iz Kaštela Jelena Bošnjak je s prvim danom ožujka zasjela na čelo Varteksa zamijenivši na toj poziciji Dražena Dobiša. U travnju smo pisali kako smo u posjedu videosnimke gdje se nova šefica obraća radnicima uz povišene tonove te ih moli za strpljenje.

“Meni je dobro, vama nije dobro. Ako me podržite, bit će vam dobro”, vikala je na radnice i upozoravala ih kako su i one krive što se firma dovela u tu situaciju. Bošnjak traži strpljenje jer očekuje kako će tvrtka uskoro dobiti novac kojim će moći isplatiti plaće.

Nakon najave štrajka u petak, članica Uprave Varteksa proslijedila je Varaždinskim vijestima dopis koji je e-poštom uputila svim zaposlenicima. Iznijela je pritom kako ne podržavaju svi radnici štrajk te kako će tvrtka isplatiti plaće za ožujak blokadom svog računa.

Jelena Bošnjak, modna dizajnerica iz Kaštela, preuzela je poziciju u Upravi Varteksa u ožujku ove godine, Foto: Facebook

“Budući da plaća za treći mjesec nije isplaćena, započeli smo postupak podnošenja zahtjeva za prisilnu naplatu putem FINA-e u svrhu isplate plaće, čime ćemo ovaj tjedan sami blokirati svoj račun radi isplate plaća. Kad blokiramo račun, to će nam omogućiti isplatu minimalnih plaća svim radnicima za treći mjesec putem Agencije za osiguranje radničkih tražbina. Očekujem da ćemo predati potrebne obrasce na FINA-u ovaj ponedjeljak ili najkasnije utorak, ovisi o brzini našeg odjela računovodstva. Agencija za osiguranje radničkih tražbina će nakon provođenja postupka, svim radnicima isplatiti minimalne plaće za ožujak. Taj novac ćemo kasnije trebati vratiti Agenciji, no to nam je sada način da kupimo vrijeme dok ne osiguramo u prvom koraku dodatna sredstva od pregovora koje vodimo vezano oko posla s jednim trgovačkim centrom, a u drugom koraku od dokapitalizacije. Također je naručeno i nešto osnovnih tkanina kako bi pogon nastavio raditi”, navodi se u dopisu.

Bošnjak u tom obraćanju zaposlenicima naglašava i kako sindikati možda imaju skrivene namjere te kako nisu predočili radnicima sve bitne informacije poput one da će im zbog štrajka biti umanjene plaće.

“Dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni radnicima koji su štrajkali, sukladno Zakonu. Radnici koji ne budu štrajkali, bit će plaćeni u punom iznosu za sve dane u mjesecu koje su radili (iako će radnicima u prvom koraku biti isplaćena samo minimalna plaća preko Agencije, dok ne osiguramo dodatna sredstva). Štrajk neće ubrzati isplatu plaća budući da to ovisi isključivo o brzini FINA-e i Agencije za osiguranje radničkih potraživanja. Pokušat ćemo u ponedjeljak ili najkasnije u utorak saznati precizniji datum isplate i obavijestiti Vas”, napisala je.

Precizirala je kako se jednim danom u štrajku radnik prijavljen na minimalnu plaću od 840 eura bruto odriče 36,52 eura plaće. Ponovila je kako će svima koji ne pristupe štrajku simbolično jednokratno isplatiti nagradu od 50 eura. Navodeći razloge protiv štrajka, napomenula je i kako bi prekid rada mogao potaknuti dobavljače da blokiraju račun tvrtke.

Nepovjerenje dioničara

Početkom travnja situaciju u Varteksu komentirao je za Forbes Hrvatska Marko Vučijević, koji je tada sa Stjepanom Čajićem bio najveći dioničar tvrtke s 24,91 posto udjela. Čajić je imao 24,41 posto. Iz njegova je komentara bilo očito kako nije zadovoljan potezima nove Uprave te kako nije siguran ima li ona njegovo povjerenje. Nekoliko dana kasnije to je rezultiralo i ostavkama Vučijevića i Mate Matića na mjesta članova Nadzornog odbora.

Vučijević je u razgovoru za Forbes Hrvatska istaknuo i kako je rješenje većine problema u postizanju jedinstvenog sporazuma između vjerovnika u kojemu će se jasno definirati razdioba sredstava od prodaje neaktivne imovine. Za to ima interesa na tržištu, kazao je. Naglasio je i kako dio novca od prodaje treba uplaćivati Društvu kako bi se smanjili dugovi i omogućio nastavak operativnog poslovanja. Dodao je i kako je to nužno za kadrovsku konsolidaciju jer kvalitetan kadar donosi i bolje operativne rezultate.

Krajem travnja Marko Vučijević i Antonio Popić prodali su svoje dionice. Vučijevićem udio kupila je modna dizajnerica Karla Ćorluka koja je od prosinca članica Nadzornog odbora Varteksa. Popićev udio, 749.859 dionica koje predstavljaju 14,92 glasačkih prava, kupio je Igor Mešić iz Varaždina.

Čini se kako je glavnu riječ preuzeo Stjepan Čajić, IT poduzetnik iz Gruda, kojeg su na konferenciji za medije kao glavnog kočničara procesa prozvali i iz sindikata.