Mlada dizajnerica za 100 tisuća eura postala vodeća dioničarka Varteksa, revizor odbio sklopiti ugovor

Članica Nadzornog odbora Varteksa Karla Ćorluka postala je vodeća dioničarka Varteksa nakon što je za 100.167 eura kupila udio vrijedan 100.167 eura. Varteks je objavio kako će kasniti s predajom financijskih izvještaja nakon što je izabrani revizor odbio sklopiti ugovor s tom tvrtkom.

Previranja u Varteksu se nastavljaju. Dvojica dosadašnjih dioničara Marko Vučijević i Antonio Popić prodali su svoje dionice.

Antonio Popić iz Zagreba svojih 749.859 dionica koje predstavljaju 14,92 posto glasačkih prava prodao je Igoru Mešiću iz Varaždina. Marko Vučijević iz Dubrovnika koji je do sada bio najveći dioničar, prodao je svojih 1.252.090 dionica koje predstavljaju 24,91 posto glasačkih prava. Kupila ih je mlada modna dizajnerica Karla Ćorluka po cijeni od 0,08 centi po dionici, odnosno za 100.167 eura. Ćorluka je od prosinca članica Nadzornog odbora Varteksa. Forbes je pokušao s njom stupiti u kontakt, no bez uspjeha do objave članka.

Prema ranijim događanjima u Varteksu, može se pretpostaviti kako su Vučijević i Popić odlučili izaći iz Varteksa u kojem je glavne odluke počeo donositi dioničar Stjepan Čajić – inače IT poduzetnik iz Gruda.

Osim toga, Varteks je na Burzi objavio kako je njihova revizorska kuća odbila sklopiti ugovor s njima, zbog čega neće na vrijeme moći objaviti godišnji financijski izvještaj za 2023. godinu i za 1. kvartal 2024. godine. Na izvanrednoj glavnoj skupštini koja će se održati 21. svibnja 2024. godine u planu je izbor novog revizora.