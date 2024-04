Varteks u problemima – plaća kasni, Uprava šuti

Druga polovica plaće za veljaču u Varteksu nije isplaćena do zakonskog roka. To je uzrokovalo prekid rada u kompaniji, zbog čega se nova članica Uprave Jelena Bošnjak obratila radnicima. Vodeći dioničar Marko Vučijević nije siguran da ona još uvijek ima njegovo povjerenje, no nemoćan je jer kontrolu u Nadzornom odboru ima dioničar Stjepan Čajić.

Varaždinska tekstilna tvornica – Varteks ponovno je u problemima. Proteklih nekoliko dana radnici su obustavili svoj rad zbog neisplate drugog dijela plaće za veljaču. Forbes je i u posjedu video snimke na kojoj se vidi obraćanje jedine članice Uprave Jelene Bošnjak radnicima.

“Meni je dobro, vama nije dobro. Ako me podržite, bit će vam dobro” – Bošnjak viče na radnice koje joj očito nisu dale podršku i upozorava ih kako su i one krive što se firma dovela u ovu situaciju. Dio govora iz tehničkih razloga teško je razumljiv, no može se zaključiti kako Bošnjak traži strpljenje radnica jer očekuje kako će tvrtka uskoro dobiti novac kojim će moći isplatiti plaće.

Članica Uprave Varteksa Jelena Bošnjak; Foto: Facebook

Je li Varteks obavijestio Finu da plaće kasne?

Podatke o neisplati drugog dijela plaće za veljaču potvrdio je Forbesov izvor iz Varteksa, a istu informaciju objavile su i Varaždinske vijesti.

Forbes je (tada neprecizne) informacije o problemima s isplatom plaće u Varteksu dobio još u ožujku. Tada smo PR odjelu tvrtke poslali upit o tome kasne li plaće (za siječanj) i je li – za slučaj da kasne – Varteks sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina Fini podnio Zahtjev za obračun plaće i Zahtjev za prisilnu naplatu za svakog radnika pojedinačno.

Uprava tvrtke na navedeni upit nije odgovorila ni do danas. Nju od 1. ožujka čini već spomenuta kaštelanska dizajnerica Jelena Bošnjak, koja je na toj poziciji zamijenila Dražena Dobiša. Pogledom na podatke u sudskom registru može se vidjeti kako Bošnjak osim posla modne dizajnerice u svom životopisu ima i poduzetničko iskustvo vođenja manjih tvrtki Fraternitas d.o.o. i Jelena Bošnjak j.d.o.o.

Na čelu kompanije postavljena nakon što se tvrtka već godinama bori za opstanak. Pregled poslovnih rezultata za posljednjih pet godina pokazuje kako su rashodi kontinuirano veći od prihoda. Varteks je financijski pokušao podignuti investitor Nenad Bakić, no nije uspio te je razočaran u ponašanje drugih suvlasnika prodao svoje udjele prošle godine.

Vučijević: Nisam siguran da Uprava još ima moje povjerenje

Najveća dva trenutna dioničara su Marko Vučijević i Stjepan Čajić koji drže 24,91 odnosno 24,41 posto. Čini se da se odluke o budućnosti tvrtke trenutno donosi Čajić, s kojim ni nakon više pokušaja nismo uspjeli stupiti u kontakt.



Vučijević je nakon prvotnog oklijevanja dao izjavu iz koje se može zaključiti da nije zadovoljan potezima nove Uprave. Odgovara kako trenutno nije u mogućnosti sudjelovati u kreiranju poslovne politike društva. To obrazlaže činjenicom da su u prosincu u Nadzorni odbor na redovnoj skupštini ušla četiri člana na prijedlog Stjepana Čajića, dok je on s još jednim članom ušao na izvanrednoj skupštini u veljači ove godine. Osim njih, u Nadzornom odboru je i predstavnica radnika.

Kaže kako je Uprava izabrana jednoglasnom odlukom Nadzornog odbora, ali nakon mjesec dana nije zadovoljan njezinom komunikacijom i funkcioniranjem i nije siguran da ona još uvijek ima njegovo povjerenje.

Smatra kako je rješenje većine problema u postizanju jedinstvenog sporazuma između vjerovnika u kojemu će se jasno definirati razdioba sredstava od prodaje neaktivne imovine za koju ima interesa. Naglasak stavlja na to da dio novca od prodaje po dogovoru vjerovnika treba uplaćivati Društvu. Ovim načinom bi se dugovi smanjivali, a Društvo dobilo mogućnost da operativno posluje i kadrovski se konsolidira, jer je osim financija od krucijalne važnosti kvalitetan kadar, koji bi donio bolje operativne rezultate.