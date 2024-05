Inspekcija najavila kaznenu prijavu protiv kineskog zagađivača u Vrginmostu

Tvrtka Phaten Plastic Recycling koja ima pogon u Vrginmostu već mjesecima zagađuje tlo, vodu i zrak u tom, inače čistom mjestu. Inspekcija je reagirala i izdala određene zabrane, no stanovnici mjesta kažu da ih se tvrtka ne pridržava, nego i dalje zagađuje. Taljenje plastike koje rezultira nesnosnim smradom samo je jedan od oblika zagađenja, ali stanovništvu koje živi u blizini pogona vjerojatno najgori. Inspekcija najavljuje i jednu kaznenu prijavu, no još nemaju odgovor na to hoće li zatvoriti cijeli pogon.

Stanovništvo Vrginmosta u općini Gvozd već mjesecima je nezadovoljno zagađenjem koje u tom mjestu stvara pogon tvrtke Phaten Plastic Recycling.

Kako su institucije u čijoj je to nadležnosti isprva tek polovično reagirale, javnost, medije i sjedišta tih institucija o problemu je početkom mjeseca izvijestila dr. Maja Turniški koja je osnovala građansku inicijativu Stop Phaten Plastic Recycling.

Kamioni iz različitih dijelova Europe u spomenutu tvrtku čiji su vlasnici Kinezi Fanlin Zhou i Guangming Xiang kontinuirano dovoze plastični otpad. Najveći problem lokalnom stanovništvu vjerojatno je noćno taljenje plastike u granule, što je djelatnost kojom se ova tvrtka koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom uopće ne bi smjela baviti. Taljenje je (ovisno o tome što se tali) znalo rezultirati nepodnošljivim smradom koji se širio oko pogona koji je tek 50 metara od prvih kuća. Osim toga, inicijativa je dokumentirala i prijevoz zagađene vode s komadićima plastike cisternom i njezino ispuštanje po prirodi.

I prije nego je inicijativa informirala javnost, inspekcija je djelovala prema tvrtki, no navodno su uočili tek dio problema, a stanovništvo tvrdi da je Phaten Plastic Recycling ignorirao neke od njihovih zabrana. Jedna od njih je primjerice privremena zabrana preuzimanja otpada koja nije spriječila dolazak novih kamiona.

Otpad u krugu tvornice; Foto: Inicijativa Stop Phaten Plastic Recycling

Inspekcija zaštite okoliša napravila 12 nadzora

Na upit je li izvjesno očekivati zabranu rada tvrtke koja unatoč zabranama inspekcije i dalje krši zakon, iz Sisačko-moslovačke županije za Forbes Hrvatska su se ogradili odgovorom kako Državni inspektorat nije obavijestio njihov Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša i prirode županije o ishodu ili eventualno utvrđenim nepravilnostima.

Iz Državnog inspektorata Forbesu odgovaraju kako inspekcija za zaštitu okoliša kontinuirano nadzire rad tvrtke. Od izdavanje dozvole za gospodarenje otpadom obavili su 12 nadzora inspekcije zaštite okoliša, pri čemu je zadnji obavljen ovog mjeseca. U navedenom razdoblju inspekcija zaštite okoliša je donijela tri mjere na zapisnik, pokrenula dva upravna postupka i izdala prekršajni nalog te od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zatražila upravni nadzor nad izdanom dozvolom za gospodarenje otpadom poslovnom subjektu.

Zbog prijava o onečišćenju zraka inspekcija zaštite okoliša je općini Gvozd uputila Zahtjev za donošenje odluke o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene, odnosno procjene razine onečišćenja zraka. Općina Gvozd je donijela Odluku o potrebi provedbe mjerenja posebne namjene, no mjerenja nisu još započela, a Zakonom o zaštiti zraka nije definiran rok u kojem ih je potrebno započeti.

Kako bi doznao kad će mjerenja čistoće zraka (i tla) biti provedena, Forbes Hrvatska kontaktirao je i Milana Vrgu, mladog načelnika općine koji dolazi iz redova SDSS-a. Vrga je prvo telefonom najavio kako će odgovor na pismeni upit poslati u najkraćem mogućem roku, što nije napravio niti kad je telefonom napomenut nakon tjedan dana.

Načelnik općine Gvozd Milan Vrga ne odgovara na mailove, dok pozive novinara izbjegava. Ipak, spreman je javiti se na nepoznate brojeve zbog čega ga se može dobiti ako ga se svaki put zove s drugog broja; Foto: Nikola Ćutuk

Inspektorat najaljuje kaznenu prijavu nadležnom odvjetništvu

Osim toga, temeljem zaprimljene prijave o odbacivanju otpada u okoliš inspekcija zaštite okoliša je početkom svibnja 2024. godine obavila nadzor i utvrdila da je nadzirana osoba odbacila otpad u okoliš te će nakon zaprimljene analiza odbačenog otpada narediti uklanjanje otpada.

Jednako tako će se zbog utvrđenih nepravilnosti izdati prekršajni nalozi i to zbog rada u suprotnosti s dozvolom za gospodarenje otpadom, zbog odbacivanja otpada u okoliš i ukidanja statusa otpada bez upisa u Očevidnik ukidanja statusa otpada.

Zbog uvoza nezakonitih pošiljki otpadne plastike, iz inspektorata kažu kako će se podnijeti kaznena prijava nadležnom odvjetništvu.

Vodopravna inspekcija u inspekcijskom nadzoru utvrdila je da nije ispitan sustav odvodnje na vodonepropusnost te je izdano rješenje kojim je pravnoj osobi naređeno da potvrdom ovlaštene osobe dokaže da je sustav odvodnje vodonepropustan. Kontrolnim nadzorom, utvrđeno je da je postupljeno po rješenju.

Temeljem zaprimljene prijave vodopravna inspekcija je početkom svibnja 2024. godine obavila nadzor prilikom kojeg je obavljeno uzorkovanje otpadne vode. Na temelju analiza otpadnih voda utvrđeno je da ispitani parametri nisu sukladni maksimalno dopuštenim koncentracijama utvrđenim odgovarajućim pravilnikom.