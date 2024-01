Američka agencija za zaštitu okoliša traži kazne za pretjerane emisija metana u sektoru plina i nafte

Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) objavila je prijedlog prema kojemu se proizvođačima nafte i plina uvode naknade za emisije koje prekoračuju određene razine, i to u iznosu od 900 dolara po metričkoj toni, a glavna meta su emisije metana koje su odgovorne za oko trećinu stakleničkih plinova danas.

Program za smanjenje emisija metana uključuje naplatu naknade za postrojenja koja godišnje ispuštaju preko 25.000 metričkih tona ekvivalenta ugljičnog dioksida. Naknada ove godine iznosi 900 dolara po metričkoj toni za višak emisija. Naknada će se 2025. povećati na 1.200 dolara, a od 2026. nadalje na 1.500 metara po metričkoj toni.

Prijedlog EPA-e , koji je objavljen u petak, 12. siječnja, uveo bi procedure izračuna, fleksibilnost i iznimke u vezi s plaćanjem naknade, stoji u izjavi agencije.

Postrojenja koja već posluju u skladu sa standardima za proizvodnju nafte i plina bila bi izuzeta od plaćanja naknade ako ispunjavaju kriterije, dodaje u izjavi EPA, naglašavajući kako očekuju da će s vremenom pasti broj postrojenja koja će morati plaćati naknadu, jer će svi smanjivati emisije i s vremenom se kvalificirati za iznimke.

Prijedlog već izazvao protivljenje

Industrija nafte i plina proizvodi 14 posto godišnjih emisija metana, pokazuju podaci Međunarodne energetske agencije (IEA).

EPA će morati uzeti u obzir komentare na svoj prijedlog, prilagoditi ga i izdati finalnu verziju koja će stupiti na snagu. Organizacije poput Američkog instituta za naftu suprotstavile su se ovom prijedlogu, nazvavši ga “represivnim porezom” i pozvavši Kongres da izglasa zakone kojima bi ga povukli, prenosi Washington Post.

Metan pri izgaranju proizvodi ugljični dioksid, a upravo on je odgovoran za oko 30 posto porasta globalnih temperatura od 19. stoljeća, izvještava IEA i naglašava kako metan ima kraći životni vijek od ugljičnog dioksida, no apsorbira mnogo više energije u atmosferi, što predstavlja opasnost i za kvalitetu zraka na površini Zemlje. Inicijative za smanjenje emisija koje predlaže EPA spadaju pod američki zakon Clean Air Act, temeljem kojeg je agencija također predložila ograničenja emisija ugljičnog dioksida za elekgrane na fosilna goriva. Ograničenja bi se odnosila na nove plinske turbine, postojeće jedinice na ugljen, naftu i plin koje proizvode paru i određene postojeće plinske turbine, kaže EPA.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: EPA Proposes Fees On Excess Methane Emissions From Oil And Gas Sector

(Prevela: Nataša Belančić)