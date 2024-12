Ovo je 5 ključnih točaka o porezu na nekretnine, rentanju apartmana i paušalnom porezu po krevetu

Što aktualni prijedlozi izmjene propisa predviđaju vezano za kratkoročno iznajmljivanje apartmana od početka 2025. godine, tko će ubuduće plaćati porez na nekretnine i koliko će on iznositi te kako će izgledati paušalni porez po krevetu? Izdvajamo pet najbitnijih točaka iz četiri zakona koji će to određivati i sada su u saborskoj proceduri

POREZ NA NEKRETNINE: Minimalno iznosi 0,6 eura po četvornom metru do maksimalno 8 eura po četvornom metru. To je do sada bio porez koji su jedinice lokalne samouprave mogle donijeti, ali nisu morale, no aktualnim izmjenama postat će obavezan. Ako pak predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne propiše visinu poreza na nekretnine, porez se određuje u iznosu od 0,60 eura po četvornom metru površine nekretnina.

Domaćini i porez na nekretnine

TKO NEĆE PLAĆATI: Taj porez neće se, međutim, plaćati na nekretnine koje služe za stalno stanovanje, one koje se iznajmljuju na temelju ugovora o najmu za stalno stanovanje, naravno niti kad je onemogućena stambena namjena nekretnine. Novost u odnosu na prvobitni prijedlog je da domaćin (kako je taj termin određen prema propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost) neće plaćati porez na nekretninu ako mu nekretnina služi za stalno stanovanje. (To je dio izmjena Zakona o lokalnim porezima.)

TKO JE DOMAĆIN: Podsjetimo da je pojam domaćina uveden u izmjenama Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a on je definiran ovako: iznajmljivač koji ima prijavljeno prebivalište na području jedinice područne (regionalne) samouprave gdje se nalazi objekt u kojem pruža usluge smještaja u domaćinstvu u sobi, apartmanu ili kući za odmor. S druge strane, domaćin nije iznajmljivač koji pruža te usluge u višestambenoj i stambeno-poslovnoj zgradi. Kako se tumači, „definiranje pojma domaćina predstavljat će pravni temelj za razlikovanje pravog obiteljskog smještaja, od iznajmljivača koji pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu isključivo s ciljem obavljanja gospodarske djelatnosti.“

Suglasnosti u stambenim zgradama

DVOTREĆINSKA VEĆINA: Što se pak tiče uvjeta potrebnih da bi netko mogao iznajmljivati stan turistima u stambenoj zgradi, „vlasniku stana stana i svakoj trećoj osobi koja namjerava koristiti stan za kratkoročni najam potrebna je prethodna pisana suglasnost dvotrećinske većine suvlasnika uz dodatni uvjet da suglasnost obvezno moraju dati i svi suvlasnici te zgrade čiji zidovi, podovi ili stropovi graniče s njegovim stanom koji se namjerava koristiti za kratkoročni najam“. Suvlasnici daju suglasnost na određeni rok, a ne smije biti kraći od pet godina. To je dio izmjena Zakona o upravljanju i održavanju zgrada, a u prvoj verziji se tražila suglasnost 80 posto suvlansika. Ostala je retroaktivna obveza pribavljanja suglasnosti u roku pet godina za one ugostitelje i iznajmljivače koji na dan stupanja na snagu Zakona već pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili su podnijele zahtjev i ishodile rješenje za to u višestambenim i stambeno-poslovnim zgradama

Paušalni porez

RASPON PAUŠALA PO KATEGORIJAMA: Na koncu, došlo je i do izmjena u prijedlogu Zakona o porezu na dohodak vezano za paušalni porez koji se plaća po krevetu za kratkoročno iznajmljivanje. Odluku o visini iznosa paušalnog poreza predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi sukladno kategoriji u koju je jedinica lokalne samouprave razvrstana prema indeksu turističke razvijenosti, utvrđenom za prethodnu godinu. To izgleda sada ovako:

Kategorija jedinice lokalne samouprave prema indeksu turističke razvijenosti Iznos paušalnog poreza u eurima i centima I 100,00 – 300,00 II 70,00 – 200,00 III 30,00 – 150,00 IV,0 20,00 – 100,00

Ako pak predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ne donese odluku kojom će propisati visine paušalnog poreza u propisanom roku, to će se utvrditi ovako:

Kategorija jedinice lokalne samouprave prema indeksu turističke razvijenosti Iznos paušalnog poreza u eurima i centima I 200,00 II 135,00 III 90,00 IV, 0 60,00