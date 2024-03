Sin bivšeg šefa Hrvatskih šuma, poznatog po dopisivanju s Markom Milićem, dobio posao u HEP-u

Sin bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma, Krunoslava Jakupčića, Vlatko Jakupčić, zaposlen je u rujnu 2023. u HEP-u, saznaje FORBES Hrvatska iz pouzdanog izvora, no iz HEP-a, strateški važne državne tvrtke, koja je također poznata i po tome da služi za zapošljavanje kadrova iz vladajućih stranki i članova njihovih obitelji, nisu nam htjeli odgovoriti na brojna pitanja.

Krunoslav Jakupčić, član HDZ-a još iz devedesetih, bio je predsjednik Uprave Hrvatskih šuma od 2017. godine, ali široj javnosti je postao poznat kao optuženik u aferi Vjetroelektrana – kao drugooptuženi zajedno s Josipom Rimac, bivšom državnom tajnicom u Ministarstvu pravosuđa i uprave, a potom se našao i u središtvu afere koja je vrlo vjerojatno pripomogla odluci državnog vrha da se donese zakon koji je poznatiji kao lex AP. Naime, kada su krenuli curiti dijelovi spisa u kojima su bili transkribirani razgovori između optuženika, među kojima su se pojaviljivale i poruke u kojima se spominjao „AP“, pojavile su se i poruke koje je razmijenio tadašnji predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, Krunoslav Jakupčić i glasnogovornik Vlade RH i iznimno utjecajan mladi HDZ-ovac Marko Milić (koji je danas voditelj kampanje HDZ-a). Bilo je evidentno da su šef državne tvrtke i glasnogovornik Vlade komunicirali oko zapošljavanja u toj državnoj tvrtki – koja bi valjda trebala na natječajima birati kompetentne zaposlenike.

Jedna od poruka koje je objavio tjednik Nacional glasila je: “Marko, molba. Molim Te, pitaj Šefa, za zapošljavanje u H. šumama – Branka Filipetija (pripravnik lovstva). On zna o kome je riječ. Hvala i pozdrav.”

Dopisivali su se i o zapošljavanju prijatelja Marka Milića, Nike Dujmovića. „Radit će do godinu dana na određeno, takva je praksa u Hrvatskim šumama, a onda ćemo ga primiti – odgovara Miliću Jakupčić, nakon čega dobiva novu poruku: ‘Hvala ti Kruno puno”.

On je i “dežurao” za odabrane tvrtke

Otkrivene su također i poruke u kojima je Jakupčić pisao glasnogovorniku Vlade s uputama za dvije tvrtke da se jave na novi javni poziv, te da će on „osobno dežurati da sve bude u redu“. A zabilježeno je da mu se obraćao i predstojnik ureda predsjednika Vlade, Zvonimir Frka Petešić.

Radilo se o korespodenciji iz 2019. – no sve je iscurilo u javnost u vrijeme kada je Jakupčić postao optuženik Uskoka. On je uhićen u svibnju 2020. godine, dignuta je i optužnica, no, ostao je na čelnom mjestu u Hrvatskim šumama sve do studenog 2022. godine, kada odlazi u mirovinu, iako su mediji redovno propitivali kako je moguće da Vlada i dalje drži na takvoj poziciji menadžera koji je Uskokov optuženik. A onda se početkom 2023. godine saznalo za poruke između Milića i Jakupčića.

Krunoslav Jakupčić je u intervjuu za Jutarnji list u veljači 2023. ustvrdio da su „poruke izvađene iz konteksta“ i da Hrvatske šume nisu zapošljavale po stranačkoj liniji i da on osobno nije bio nikakav servis za političku elitu i odabrane tvrtke – kako se moglo zaključiti iz njegove poruke Marku Miliću da će „osobno dežurati“ za tvrtke koje su Miliću (ili nekom trećem za koga je Milić zvao) bile posebno važne. A Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa je tada pokrenulo postupak za utvrđivanje je li se Marko Milić našao u sukobu interesa kad je zvao za prijatelja Niku Dujmovića, no, upravo sada pred izbore oglasilo se s rješenjem da Milić nije bio u sukobu interesa – iako odluka nije bila jednoglasna.

HEP ne želi otkriti ni je li bilo natječana

Istovremeno dok je trajao proces raščišćavanja potencijalnog sukoba interesa, i dok traje proces u slučaju afera Vjetroelektrana gdje je Krunoslav Jakupčić osumnjičen za „zlouporabu položaja i trgovanje utjecajem“, njegov je sin zaposlen u HEP-u, na bolje plaćenom radnom mjestu od onog gdje je prije radio (u tvrtki KOVA, specijaliziranoj za proizvodnju opreme za dječja igrališta). Bilo je to vrijeme kada je HEP još vodio predsjednik Uprave Frane Barbarić, koji je tek krajem godine podnio ostavku zbog nelegalne gradnje na Hvaru. Frane Barbarić je i dalje istaknuti član HDZ-a.

Radi li se o spletu slučajnosti ili je netko nekoga zvao (ili slao poruke) nismo uspjeli rasvijetliti. Iz HEP-a nismo dobili odgovore na pitanje je li Vlatko Jakupčić zaposlen na temelju javnog natječaja ili nekako drugačije, te na kojem radnom mjestu je točno zaposlen i kakve su su mu bile reference za to radno mjesto.

„Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podatka te Zakonu o zaštiti osobnih podataka, nismo u mogućnosti dati podatke koji se odnose na radnike zaposlene u HEP grupi.“, navedeno je u pisanom odgovoru iz HEP-a.