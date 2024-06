Što nakon teških riječi? Grad Zagreb jedino može dići tužbu protiv HERA-e, pravo na žalbu nema

Vezano za odluku Hrvatske energteske regulatorne agencije (HERA) od 29. svibnja, kojom je posao javne ospkrbe plinom u Zagrebu dobilo Međimurje-plin, a izgubila tvrtka Gradska plinara Zagreb-Opskrba, žalba nije dopuštena. Može se pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Zagrebu

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je da će osporavati najnoviju odluku HERA-e o određivanju opskrbljivača u obvezi javne opskrbe plinom za distribucijsko područje Gradske plinare Zagreb, a to znači da hitno mora pokrenuti upravni spor tužbom kod Upravnog suda u Zagrebu.

Naime, rok za to je 30 dana od dostave odluke donijete 29. svibnja, a pitanje je kojom brzinom se takvi sporovi rješevaju dok, s druge strane, ospkrbljivač mora najkasnije do 30. lipnja 2024. i potom najkasnije do 31. kolovoza 2024., HERA-i dostaviti obavijesti u kojima će navesti kako će do 1. listopada imati osigurane količine plina za potrebe javne usluge opskrbe plinom.

Odluka HERA-e je izvršna

Kako stoji u uputi o pravnom lijeku vezano za odluku kojom je posao javne ospkrbe u Zagrebu dobilo Međimurje-plin, a izgubila tvrtka Gradska plinara Zagreb-Opskrba, žalba nije dopuštena, a odluka je izvršna.

Što bi u tužbi moglo stajati? Stručnjak iz plinskog biznisa kojeg smo kontaktirali smatra da sami uvjeti natječaja, a koje je gradonačelnik javno kritizirao, nisu materijal za tužbu jer su oni bili poznati i Grad Zagreb se na njih trebao žaliti prije natječaja, a ne kad je donijeta odluka o odabiru opskrbljivača. No, pretpostavlja da bi odvjetnici ipak mogli pronaći elemente za tužbu, pa makar postojala i minimalna šansa da ju dobiju.

Drugi puta ovakav natječaj

Inače, ovo je bilo tek drugi puta da je proveden ovakav natječaj za oskrbljivača u obvezi javne opskrbe plinom (prvi puta je to bilo prije tri godine, nakon što je promijenjen Zakon o tržištu plina 2020. godine), a dosad nije bilo s time povezanih tužbi, kako nam kaže Dalibor Pudić iz Hrvatske stručnes udruge za plin. „Drugih tužbi protiv HERA-e je bilo, ali većinu je dobila“, dodaje, a aktualni slučaj s GPZO-om i Međimurje-plinom te mogućom tužbom nije želio komentirati.

U Zakonu o tržištu plinom stoji da javni natječaj za opsrbljivača u obvezi javne usluge određuje na razdoblje od tri plinske godine, a HERA provodi natječaj „uz primjenu kriterija najnižeg troška opskrbe plinom opskrbljivača u obvezi javne usluge“ i to za svako distribucijsko područje na teritoriju RH.

U članku 59. se kaže da opskrbljivač u obvezi javne usluge opskrbljuje plinom „kupca iz kategorije kućanstvo po reguliranim uvjetima radi osiguravanja sigurnosti, redovitosti, kvalitete i cijene opskrbe kućanstava“.

Podsjetimo, natječaj je bio najprije raspisan u ožujku ove godine, ali je poništen te je bio raspisan novi sredinom svibnja na temelju kojeg su odabrani opskrbljivači za razdoblje od 1. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine. Za zagrebačko područje je Međimurje-plin je dalo povoljniju ponud, to jest iskazalo je trošak opskrbe plinom u iznosu od 0,0095 EUR/kWh bez PDV-a, a Gradska plinara Zagreb-Opskrba od 0,0102 EUR/kWh bez PDV-a.