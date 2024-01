Instagram će odsad ‘poticati’ tinejdžere da prestanu koristiti aplikaciju do kasno u noć

Meta je u četvrtak najavila kako će Instagram uskoro početi slati “noćne podsjetnike” tinejdžerima koji kasno noću na aplikaciji provode više od 10 minuta. To je najnoviji potez kompanije koja pokušava mlađim korisnicima pomoći bolje upravljati društvenim mrežama, dok javnost sve glasnije poziva na oštrije restrikcije i roditeljski nadzor.

Na obavijesti koju je Meta objavila u četvrtak stoji: “Vrijeme za pauzu? Kasno je. Razmisli o tome da ugasiš Instagram za večeras.”

Meta kaže kako će notifikacije mladim korisnicima početi dolaziti nakon 22 sata, a oni ih neće moći isključiti, iako će ih, naravno, moći ignorirati.

Tvrtka kaže kako s ovim obavijestima kreće “jer je san važan, pogotovo za mlade.”

Instagram smiju koristiti samo oni stariji od 13 godina i zahtijeva potvrdu te informacije: korisnici moraju dati svoj datum rođenja, identifikacijsku fotografiju ili video selfie.

Ovo nije prva promjena koju je Meta uvela tinejdžerima. Ranije ovog mjeseca, tvrtka je najavila kako će početi “skrivati više vrsta sadržaja tinejdžerima na Instagramu i Facebooku” i kako će korisničke račune tinejdžera automatski postavljati na “najstrože postavke kontrole sadržaja i na Instagramu i na Facebooku.” Kao primjer navode objave u kojima se govori o temama poput samoozljeđivanja, dodajući kako shvaćaju da je razgovor o takvim temama važan i kako bi on mogao skinuti stigmu s tih problema, no kako se radi o “kompleksnoj temi koja nije nužno prikladna za sve mlade ljude.”

Čak 81 posto ispitanih odraslih u anketi Pew Research Centera zalaže se za roditeljski nadzor za maloljetnike koji koriste društvene medije. To isto istraživanje, provedeno u listopadu, pokazuje kako roditeljski nadzor podržava samo 46 posto tinejdžera.

Wall Street Journal je 2021. godine objavio istragu u kojoj je otkriveno kako je Facebook znao da je Instagram štetan djevojkama u tinejdžerskoj dobi jer su njihovi unutarnji istraživači “detaljno analizirali pitanja mentalnog zdravlja” i otkrili kako Instagram pogoršava sliku o vlastitom tijelu kod čak jedne od svake tri tinejdžerice. Ti istraživači također su otkrili kako “tinejdžeri Instagram krive za povećanje stopa anksioznosti i depresije,” prenio je Journal.

Ozbiljne istrage i potencijalne tužbe

Zbog toga su državni tužitelji u nekoliko američkih saveznih država otvorili istragu protiv matične kompanije Instagrama, a porastao je i fokus na to kako društvene mreže utječu na mlade. Meta je negirala da je Facebook proveo istraživanja i ignorirao rezultate “jer nisu bili pogodni za kompaniju”, nazvavši istragu Journala “pogrešnom karakterizacijom našeg rada.”

Negativna reakcija javnosti nije stala samo na Meti: neki državni tužitelji u ožujku 2022. su najavili istrage u potencijalne štetne posljedice korištenja TikToka za mlađe korisnike. Otada je nekoliko američkih saveznih država počelo razmišljati o zabrani TikToka zbog potencijalnih sigurnosnih problema i negativnih posljedica po tinejdžere, a Montana je čak izglasala zakon o zabrani te društvene mreže, iako je taj zakon kasnije proglašen protuustavnim.

Kako bi odgovorile na te kritike, društvene mreže ponovile su kako ulažu napore da njihove platforme budu sigurne za mlade korisnike i uvele nekoliko novih značajki.

U studenom je Meta uvela “nadzorne alate” na Facebooku, Instagramu, Messengeru i Horizon Worldsu koji roditeljima omogućavaju provjeravati koliko vremena njihova djeca provode koristeći aplikacije i ograničiti vrijeme koje djeca mogu provoditi na internetu. TikTok je prošlog ožujka uveo mjeru sličnu ovoj najnovijoj na Instagramu, kojom žele ograničiti vrijeme koje tinejdžeri provode na aplikaciji. Ta značajka korisnicima mlađim od 18 godina uvodila je automatsko dnevno ograničenje od 60 minuta, a nakon dosizanja limita, korisnici su morali unijeti lozinku ako žele nastaviti koristiti aplikaciju, prenosi TechCrunch.

Autor originalnog članka: Molly Bohannon, Forbes

Link: Teens Will Now Be ‘Nudged’ To Get Off Instagram At Night

(Prevela: Nataša Belančić)