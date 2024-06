Izgleda da je uništen još jedan ruski nevidljivi borbeni zrakoplov. Što to znači za nastavak rata

Sve je jasnije kako je ukrajinski dron teško oštetio, a možda i uništio nevidljivi borbeni zrakoplov Suhoj Su-57 ruskih zračnih snaga u subotnjem napadu na bazu Ahtubinsk na jugu Rusije.

Moguće je kako je u istom napadu oštećen i drugi Su-57. “Imamo preliminarne informacije da su možda oštećena da aviona Su-57,” rekao je glasnogovornik ukrajinske obavještajne agencije Andrij Jusov u intervjuu u nedjelju.

To je vjerodostojna tvrdnja, iako fotografski dokazi još nisu objavljeni. Ruske zračne snage mnoge od svojih najboljih ratnih zrakoplova čuva na jednom mjestu, u testnom centru Ahtubinsk. Među njima su i novi borbeni zrakoplovi Suhoj Su-35, dronovi Ohotnik i avioni Su-57.

U toj bazi se 2019. nalazilo najmanje šest Su-57. Posade su rutinski parkirale avione na otvorenom, što je izazivalo oštre reakcije na ruskom Telegram kanalu Fighterbomber, popularnom forumu za ruske pilote.

Na Figherbomberu je postavljeno pitanje zašto 28 mjeseci nakon početka pune ruske invazije na Ukrajinu zračne snage još uvijek nisu izgradile snažnija skrovišta za svoje vrijedne avione. Na samom kanalu je potvrđeno oštećenje zrakoplova u subotnjem napadu.

“Skloništa se mogu izgraditi za cijenu samo jednog aviona Su-57,” naglašava kanal. Ali samo ako “ne maltretirate izvođače na svakom koraku i ne dajete mito.”

Nedostatak ovakvih skloništa nije isključivo ruski problem. I Ukrajinci imaju lošu naviku povremenog ostavljanja ratnih zrakoplova na otvorenoj pisti u dometu ruskih dronova Lancet.

Ipak, Ukrajinci ruske zračne piste napadaju mnogo efikasnije nego Rusi ukrajinske – uvelike zahvaljujući rastućoj zalihi dronova dugog dometa i relativno sporom donošenju odluka među Rusima.

Zapovjednici ukrajinskih zračnih snaga često – ponekad više nego jednom dnevno – svoje avione razmještaju po širokoj mreži malenih pista, sve u preventivnom pokušaju da zakompliciraju ruske napade na parkirane zrakoplove.

Zapovjednici ruskih zračnih snaga to ne čine. Kada ruski zrakoplovi promijene bazu, to je najčešće rezultat dugog planiranja, a često i odgovor na veliki broj napada Ukrajinaca na jednu bazu.

U svakom slučaju, Ahtubinsk je poseban. “Sa svojom zračnom pistom, laboratorijima, ogromnim prostorima za testiranje, streljanjava i intrigantnim novim bunkerskim kompleksima, centar Ahtubinsk… je postao jedna od najvrjednijih lokacija za ruskog ministarstva obrane,” naglašava nizozemska stranica za praćenje aviona Scramble.

Avioni Su-57 su u toj bazi jer je ona najbolje, a možda i jedino mjesto na kojemu se mogu testirati jedinstvene kvalitete zrakoplova.

Ruske zračne snage možda neće moći premjestiti preživjele Su-57 iz te baze, a da ne dovedu u opasnost razvoj aviona. Ipak, ako shvate koliku opasnost ukrajinski dronovi predstavljaju za te, ali i sve druge ruske zrakoplove, možda će poslušati savjet Fighterbombera i izgraditi skloništa.

Milijuni Ukrajinaca koji su od 2022. godine trpe ruske zračne napade sigurno se nadaju da ruske zračne snage neće poslušati taj razuman savjet.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Drones May Have Hit A Second Su-57 Stealth Fighter At Its Base In Russia

(Prevela: Nataša Belančić)