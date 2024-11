Kakva je bilanca međunarodne akcije protiv ilegalnih streamova? Mnogi su zaradili milijune

U proteklih nekoliko godina, diljem Europe i SAD-a provode se uhićenja, racije i gase se ilegalni IPTV servisi. Prije akcije u Hrvatskoj, proteklog tjedna uhićenja su se provodila u Ujedinjenom Kraljevstvu, a preko ljeta je ‘palo’ 13 tvrtki u Italiji koji su imali oko 1.3 milijuna korisnika zbog Europskog nogometnog prvenstva. Procjena je da će gubitak na globalnoj razini do 2027. godine biti oko 318 milijardi dolara.

Ljeto je 2024. godine, hrvatska reprezentacija igra na Europskom prvenstvu u nogometu u Njemačkoj. Dok se odabranici Zlatka Dalića pripremaju na okršaj sa Španjolskom na Olimpijskom stadionu u Berlinu, na Braču, policija istražuje tri osobe zbog ilegalne prodaje IPTV paketa koji sadrži 400 kanala. Sve preko aplikacije na Google Play trgovini. Njihovi kupci su za 10 do 15 eura mjesečno gledali sportske događaje koji se ekskluzivno prenose na pojedinim kanalima poput Olimpijskih igara i HNL lige, filmove, serije. Ubrzo ih istraga vodi do Zagreba, gdje su navodno organizatori. Na kraju, uhićeno ih je 11 diljem Hrvatske. Šteta: 2 milijuna eura. Na meti su, među ostalima, bili i Total TV i Arena Sport.

Transkoderom su skidali elektroničku zaštitu s programa i za naknadu ih davali na korištenje. No nisu stali samo na tome. Dio tako ”otključanih” programa su prebacivali na servere u Francusku, Bugarsku i Rumunjsku gdje su stvorili videoteku koju su također nudili kupcima. Međusobno su komunicirali preko aplikacije Telegram, gdje su čak razvijali i strategiju pristupa kupcima. Jedna takva strategija je i kontaktiranje kupaca preko platforme Reddit gdje su i danas dostupne objave i komentari u kojima se nudi IPTV.

Screenshot ponude za spajanje s preprodavačem ilegalnog IPTV-a; izvor: Reddit

1,3 milijuna korisnika u Italiji

No ovakav sustav krađe nije hrvatski izum. Prije par mjeseci, dok je trojka s Brača bila pod istragom, talijanska policija je ugasila 13 ilegalnih IPTV-a, zbog iste stvari. Talijani su iskoristili Europsko prvenstvo, a prijavio ih je SKY Italia. Mehanizam krađe je bio drugačiji nego išta viđeno do sad, piše N1 Hrvatska. Eksfiltrirali su, priopćila je talijanska financijska policija, ključeve za dekodiranje, te zatim putem korištenja virtualnih poslužitelja, hostiranih od strane domaćih i stranih pružatelja internetskih usluga dijelili signal pojedinačnim korisnicima ilegalnih IPTV-a. Istražne radnje otežavalo je i korištenje VPN (Virtual Private Network) sustava za anonimiziranje komunikacije. Talijanska policija je izvjestila da su u toj akciji ugasili 1,3 milijuna korisnika. Prema procjeni Piracy Monitora, do 2027. godine gubitak na globalnoj razini će biti oko 318 milijardi dolara.

Europsko prvenstvo 2024; foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U Švedskoj ih ‘love’ zbog poreza

U velikoj akciji 2023. godine, nizozemski poreznici su ugasili ilegalni IPTV s milijun korisnika u Europi. Nudili su pakete s preko 10.000 kanala s videotekom od 15.000 filmova i serija. U seriji racija 23. svibnja te godine, uhićeno je desetak ljudi. Prema Europolovom izvješću iz 2019., oko 14 milijuna Europljana koristi ilegalne IPTV, zbog čega je samo u 2018. nepripadna zarada bila 941,7 milijuna eura koja nije oporezivana. U Švedskoj, policija se fokusirala na ovaj dio da to što ilegalne IPTV ‘zarade’ nije oporezivano, pa su u pomoć pozvali poreznike. U ovoj zemlji, oko 600.000 ljudi plaća piratske servise, što je u odnosu na broj stanovnika, najviše u Europi. S obzirom na toliku brojku, istraga je skupa, pa je švedska Porezna uprava preuzela i od 2021. do 2023. godine su identificirali 200-tinjak preprodavača. Otkrili su dobro uhodanu mrežu, na čijem vrhu su bili Šveđani koji žive na Tajlandu i u Španjolskoj. Pod njima su hakeri i softver developeri koji ”probijaju” zaštite programa i izrađuju distribucijske kanale i aplikacije, a to onda korisnicima prodaju preprodavači. Kako je cijela operacija ilegalna, nitko od preprodavača nije imao registriranu tvrtku, pa tako ni plaćao porez. Prema podacima iz istrage, svaki preprodavač je zaradio od 44 do 88 tisuća eura godišnje. Naplatili su im porez kojeg nisu platili, ukupno oko 3 milijuna eura.

Ugašen ilegalni IPTV koji je radio 7 godina

Iste godine, istražitelji u Austriji i Njemačkoj su razbili lanac pirata koji je djelovao od 2016. godine, dekriptirajući signale različitih TV kuća i streaming servisa te ilegalno prosljeđujući njihov sadržaj svojim brojnim pretplatnicima, piše Bug. Uhitili su 20 ljudi, između 23 i 35 godina starosti. Zaplijenili su veliku količinu hardvera, 1,6 milijuna eura na 60 računa i jedan Audi A7. Prema procjeni policije, od 2020. do 2023. godine, ‘zaradili’ su 11 milijuna eura koje su ulagali u nekretnine kako bi ga ‘oprali’. Priznali su krivnju nakon sedam mjeseci u pritvoru, a kazna je i do 10 godina u zatvoru za svakoga od njih.

Prodavali pakete doseljenicima

Zanimljivo je kako za plaćanje ilegalnih IPTV usluga koriste legitimne kartične kuće i PayPal, preko kojeg ide najviše plaćanja, prema studiji Audiovizualnog saveza za anti-piratstvo. U protekle četiri godine, u Europi je ugašeno čak 4.4 milijuna takvih stranica. Jedna od njih je i španjolski TVMucho koji je radio u sivoj zoni. Za 10 do 19 eura mjesečno, nudili su međunarodne kanale iseljenicima koji žive u Španjolskoj. Kako to nije legalno u španjolskoj, policija ih je ugasila, a procjena je da su samo u 2023. na taj način zaradili oko 5 milijuna eura.

Uhićenje u UK

U Ujedinjenom Kraljevstvu 16. listopada ove godine uhićen je 38-godišnjak za kojeg se sumnja da je prodavao ilegalni IPTV sa Sky kanalima i ‘prao’ novac kojeg je tako zaradio. Zaplijenili su i servere u četiri racije, a procijenjena šteta se još ne zna jer je istraga u tijeku. Tu su i uhićenja tri osobe u Essexu i Dundeeju, a čak 40 osoba je dobilo nalog da odmah ugase svoje ilegalne operacije. Oglašavali su se na društvenim mrežama, pa policija ‘skida’ i te objave, kojih su do sad pronašli oko 3 tisuće.

Screenshot objave u kojoj se traži platforma za stream utakmice Europskog prvenstva 2024; izvor: Reddit

Navike Hrvata

Prema istraživanju Europskog ureda za intelektualno vlasništvo, 12 posto građana Europske unije je ove godine pristupilo sportskim sadržajima iz ilegalnih izvora, a 27 posto mladih u dobi od 15 do 24 godine, priznaje da koristi ilegalne internetske kanale za gledanje sporta. Hrvatska ne odskače od te statistike, 12 posto ukupnih ispitanika i 27 posto onih u dobi od 15 do 24 godine priznaju da su tijekom protekle godine ilegalno gledali sportske prijenose.

