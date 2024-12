Kakva je situacija na tržištu robotaksija nakon povlačenja GM-a i gdje je tu hrvatski Verne?

Nakon povlačenja General Motorsa koji je financirao razvoj Cruise robotaksija, u vrhu ostaju Waymo i Tesla. Waymo u San Franciscu već po udjelu konkurira klasičnim taksijima, no procjene su da u svijetu prije 2027. godine neće doći do značajnije uporabe robotaksija.

General Motors odustao je od daljnjeg financiranja Cruise robotaksija. To je iznenađujuća prošlotjedna vijest, pogotovo kad se uzme u obzir da su još donedavno ponavljali kako su posvećeni toj kompaniji.

Potez koji je na to najviše utjecao je nesreća u kojoj je Cruise sudjelovao prošle godine. Tada je drugi osobni automobil odbacio pješakinju pred njihovo vozilo. Problem nije bio u samom naletu koji je uslijedio, nego u tome što je njihovo vozilo nakon zaustavljanja nastavilo sa sporom vožnjom povlačeći pješakinju još šest metara. Situaciju su dodatno otežali pokušavajući prikriti tu informaciju.

Uslijedilo je ukidanje njihove dozvole za testiranje vožnje bez vozača. To nije bio njihov jedini incident, ali jest najozbiljniji. Povlačenje je došlo nakon što se Cruise razvijao osam godina, na što su potrošili 10 milijardi dolara.

Waymo vodi, ali ne treba podcijeniti Teslu

Istovremeno, konkurenti su napredovali. Za sada najviše Googleov Waymo koji je prema najnovijim podacima u San Franciscu uspio dosegnuti udio od 22 posto. U tom gradu vodeću ulogu i dalje imaju klasični taksiji. No, Uber udio u malo više od godine dana pao je s 66 na 55 posto, a Lyftov s 34 na 22 posto. Drugim riječima, Verne se u San Franciscu već izjednačio s drugim po snazi klasičnim taksijem u tom gradu.

Osim toga, šire svoju prisutnost i na Japan, gdje su započeli s testiranjem u Tokiju.

Tesla trenutno zaostaje za njim, ali je moguće da je to samo privremeno. Nedavno su predstavili verziju 13 svoje samostalne vožnje. Kako ona funkcionira odlično je prikazao YouTube kanal AI DRIVR, koji je temeljito analizirao različite aspekte autonomne vožnje Teslom.

Komentirao je razna uspješna prestrojavanja, parkiranje, ali i oprez prilikom obilaženja zaustavljenog automobila s četiri žmigavca. Jasno je da autonomna vožnja nije savršena, ali donji video pokazuje da već sad funkcionira prilično dobro.

Testiranje Tesline autonomne vožnje; AI DRIVR / YouTube

Značajnija uporaba robotaksija od 2027. godine?

Business Insider nakon odustajanja General Motorsa zaključuje kako su vodeći igrači Waymo i Tesla. Gene Munster, partner Deepwater Asset Managementa vjeruje kako će u državama zapada autonomna vozila pokretati tek dvije ili tri tvrtke. Za to su potrebni veliki resursi i rezultati, a po njegovom mišljenju na zapadu ih ima samo nekoliko tvrtki poput Tesle, Wayma i Amazona.

Prema zadnjim najavama, hrvatski Verne bi na zagrebačke ceste trebao izaći 2026. godine. Troškovi ulaganja znatno su mu manji nego vodećim igračima, jer autonomnu vožnju nije razvijao samostalno, nego koristi onu izraelskog Mobileyea.

Verne je do sada koristio kombinaciju investicija i europskog novca, no u kasnijoj fazi će trebati dodatna ulaganja. Teško je reći kako će se povlačenje jednog velikog investitora iz ovog područja odraziti na ulaganje u druge igrače. Utješno je to što je svjetsko tržište dovoljno veliko.

Lanac investicijskih banaka Jefferies vjeruje kako prije 2027. godine neće doći do značajnije uporabe robotaksija. Razlog su operativni troškovi, ograničenja regulatora i spori tempo komercijalizacije.