Kanada strahuje od još jedne katastrofalne sezone požara

Postoji opasnost da će i ova sezona požara u Kanadi biti “katastrofalna” uslijed suše i prognoza o višim temperaturama od prosjeka, objavila je u srijedu kanadska vlada. Zemlja je prošle zabilježila najgoru sezonu u povijesti, a dim od šumskih požara tada je prekrio istok SAD-a.

Prognoze kanadske vlade o vremenskim trendovima tijekom godine, uključujući mjerenja za sušu i temperature, pokazuje kako bi zemlju mogla čekati “još jedna katastrofalna sezona požara,” najavljeno je iz odjela kanadske vlade za javnu sigurnost, Public Safety Canada.

Hajrit Sajjan, kanadski ministar za stanje pripravnosti za hitne slučajeve, kaže kako su temperaturni trendovi “vrlo zabrinjavajući,” dodavši kako vjeruje da će sezona požara započeti ranije i “završiti kasnije, a moguće je da će biti vrlo eksplozivna.”

Alberta i Britanska Kolumbija zabilježit će “iznimno sušne uvjete” ove godine, rekao je Sajjan, dok se abnormalno suhi uvjeti očekuju diljem Saskatchewana, Manitobe, Ontarija i Quebeca, pokazuju podaci kanadske vlade.

Ekstremno topla zima

Ova zima bila je najtoplija u Kanadi otkad postoje mjerenja. Temperature između prosinca i veljače bile su čak 5,2 stupnja Celzijusa više od prosjeka u prošlosti, kaže kanadski CBC.

Istok Ontarija i jug Quebeca vjerojatno će iskusiti “ranu, višu od normalne” požarnu aktivnost u travnju i svibnju, kažu iz Public Safety Canade.

Sajjan kaže kako je “nemoguće predvidjeti ljeto koje nas čeka,” iako “je jasno da će požari predstavljati značajan izazov za Kanadu u budućnosti uslijed intenziviranja posljedica klimatskih promjena.”

Diljem Kanade prošle je godine izgorjelo 18 milijuna hektara teritorija, šest puta više od nacionalnog prosjeka, kaže kanadska vlada.

Prošlogodišnja sezona požara u Kanadi bila je najgora u povijesti: diljem zemlje planulo je više od 6.551 požara. Osam vatrogasaca poginulo je u gašenjima, a 230.000 ljudi je evakuirano iz svojih domova, kaže kanadska vlada. Vjetar je ponio dim od požara i prema SAD-u, obavivši New York i druge sjeverne savezne države u smeđi veo. Zbog dima je grad New York nakratko proglašen najonečišćenijim gradom na svijetu.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Canada May Face Another ‘Catastrophic’ Wildfire Season – After Historic Blazes Covered U.S. In Smoke

(Prevela: Nataša Belančić)