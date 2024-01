Microsoft će otpustiti 1.900 zaposlenika iz Activisiona i Xboxa

Nekoliko mjeseci nakon što je finalizirao akviziciju tvrtke za videoigre Activision Blizzard, Microsoft je odlučio otpustiti 1.900 zaposlenika iz sektora videoigara, uključujući i Xbox, stoji u internom dopisu. To je posljednji u nizu slučajeva otpuštanja u svijetu tehnologije najavljenih ovog mjeseca.

O otpuštanjima je prvi izvijestio portal Verge, a vijest su kasnije potvrdili i drugi mediji. Otkazi će uglavnom zahvatiti Activision Blizzard, ali i druge gaming odjele Microsofta poput Xboxa i ZeniMaxa, prenosi Verge.

U ovom valu bit će otpušteno oko 8 posto od ukupno 22.000 zaposlenika gaming odjela u Microsoftu, stoji u dopisu izvršnog direktora odjela, Phila Spencera.

Spencer je navodno napisao kako su otpuštanja dio napora Microsofta i Activision Blizzarda da osmisle strategiju “s održivom strukturom troškova koja će podržati čitav naš rastući biznis.”

Uz taj potres, predsjednik Blizzarda Mike Ybarra također je u četvrtak najavio kako napušta kompaniju.

Microsoft je akviziciju Activision Blizzarda, izdavača popularnih videoigara poput Call of Duty i World of Warcraft, finalizirao u listopadu nakon pomne analize regulatora i u SAD-u i Velikoj Britaniji. Za tvrtku su platili 68,7 milijardi dolara.

Ova najava o otkazima dolazi nakon niza otpuštanja u gaming i tech industrijama. Prošlog tjedna je Riot Games, tvrtka koja izdaje videoigru League of Legends, najavila preko 500 otkaza, dok je tvrtka za videoigre Unity Software ranije ovog mjeseca otpustila 1.800 ljudi. Od početka ove godine, otpuštanja su najavile i tech kompanije poput Wayfaira, Googlea, Amazona, Twitcha i Discorda.

Autor originalnog članka: James Farrell, Forbes

Link: Microsoft To Lay Off 1.900 Employees At Activision, Xbox

(Prevela: Nataša Belančić)