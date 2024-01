Vrijednost Microsofta premašila 3 bilijuna dolara: To je tek treći takav slučaj u povijesti

Microsoft je u srijedu po prvi put u svojoj povijesti premašio tržišnu kapitalizaciju od 3 bilijuna dolara, obilježivši tako svoju ogromnu pobjedu u sektoru umjetne inteligencije.

Vrijednost dionica Microsofta ujutro je porasla za do 1,5 posto i dosegla rekordnih 404,72 dolara po dionici, što je tržišnu kapitalizaciju (odnosno ukupnu vrijednost dionica) tvrtke “poguralo” do 3,004 bilijuna dolara.

Apple je prošlog ljeta postala prva tvrtka u povijesti koja je dosegnula vrijednost od 3 bilijuna dolara, a još uvijek se nalazi nešto ispred Microsofta s tržišnom kapitalizacijom od 3,03 bilijuna dolara.

Ovaj trenutak vrhunac je dramatičnog porasta u Microsoftu obilježenog širim rastom tech sektora, ali i tvrtkinim ulaganjem u OpenAI, proizvođača iznimno popularnog AI chatbota, ChatGPT-ja.

Otkad je ChatGPT po prvi put predstavljen u studenom 2022. godine, vrijednost dionica Microsofta porasla je za preko 60 posto, premašivši tako rast S&P 500 indeksa od oko 200 posto i Nasdaqa od gotovo 40 posto u tom periodu. Tijekom istog vremenskog perioda, Microsoft je prestigao i 30-postotni rast dionica Applea.

Microsoft je tako postao jedna od tek nekoliko velikih tvrtki kojoj je pošlo za rukom pretvoriti sve veći interes za umjetnu inteligenciju u opipljivo bolje financijske rezultate: tvrtka je objavile rekordne prihode u svakom od dva posljednja fiskalna kvartala, ojačane godišnjim rastom od 20 posto u svom odjelu za pametni cloud.

Rast od srijede poklapa se s širim rastom u sektoru tehnologije izazvanim Netflixovim izvješćem o snažnoj zaradi: Nasdaq je porastao gotovo 1 posto.

Microsoft je tržišnu kapitalizaciju od 1 milijarde dolara dosegao 1986. godine, u svojoj prvoj godini nakon izlaska na burzu. Tvrtka je ranije ovog mjeseca nakratko prestigla Apple kao najvrjednija na svijetu.

Microsoft i Apple dio su takozvane “veličanstvene sedmorke” – dionica tehnoloških giganta koji predvode oporavak burzi od 2022. godine. Ostale čine Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia i Tesla. Svih sedam kompanija ostvarilo je koristi od velikog interesa investitora za umjetnu inteligenciju, iako su samo četiri od njih (Apple, Meta, Microsoft i Nvidia) dosegle rekorde.

Microsoft “nastavlja dominirati tržištem po pitanju Ai transformacije usprkos sve jačoj konkurenciji,” napisao je analitičar Wedbusha Dan Ives još u listopadu.

Microsoft će svoju kvartalnu zaradu objaviti sljedećeg četvrtka. Analitičari predviđaju kako će tvrtka prijaviti 61 milijardu dolara od prodaje, pokazuju podaci FactSeta, što bi bio još jedan rekord za ovog tech giganta.

Autor originalnog članka: Derek Saul, Forbes

Link: Microsoft Becomes Second Company Ever To Top $3 Trillion Valuation – How The Tech Titan Rode AI To Record Heights

(Prevela: Nataša Belančić)