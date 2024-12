Misteriozne letjelice u SAD-u kombinacija su legalnih dronova, aviona i zvijezda, kažu službeni izvori

Letjelice slične dronovima koje su posljednjih tjedana zamijetili građani na sjeveroistoku SAD-a najverojatnije su kombinacija legalnih dronova, aviona i zvijezda, rečeno je iz nekoliko američkih agencija u ponedjeljak. Prema njihovim procjenama nema rizik po nacionalnu sigurnost ili sigurnost građana.

U zajedničkoj izjavi, ministarstvo domovinske sigurnosti, FBI, uprava za zrakoplovstvo (FAA) i ministarstvo obrane rekli su kako su dobili više od 5.000 dojava o neidentificiranim dronovima i istražili ukupno stotinu tragova.

Nakon detaljne analize podataka, agencije su zaključile kako je riječ o “kombinaciji zakonitih komercijalnih dronova, dronova za hobije i policijskih dronova, kao i letjelica s pilotima, helikopterima i pogrešno identificiranim zvijezdama.”

Dodaju kako “nisu identificirali nikakve anomalije” i kako aktivnosti ne predstavljaju rizik po sigurnost.

Agencije ipak pozivaju Kongres da nakon ponovnog okupljanja uvedu zakon o borbi protiv UAS-ova (sustava letjelica bez posade). Kažu kako bi takav zakon “proširio i poboljšao postojeće mehanizme da identificiraju i uklone moguće prijetnje.”

Novoizabrani predsjednik Donald Trump nije želio reći je li ga obavještajna zajednica obavijestila o situaciji, ali u ponedjeljak je novinarima rekao kako dronovi “nisu neprijatelj”. Tvrdio je kako predsjednik, vlada i vojska “znaju što se događa”, no javnost “drže u napetosti.”

Također je rekao kako je odlučio “otkazati” svoj put u Bedminster u New Jerseyu. Tamo se nalazi jedan od Trumpovih golf-klubova, a nad gradom je također zamijećena aktivnost dronova.

Baza zračnih snaga Wright-Patterson u Ohiju, gdje se nalaze postrojenja za tehnologiju i istraživanja, u petak je na gotovo četiri sata prestala s radom zbog “malenih bespilotnih letjelica”, iako nije bilo utjecaja na samo postrojenje, rekao je medijima direktor PR-a baze Bob Purtiman.

Ministar domovinske sigurnosti Alejandro Mayorkas 15. je prosinca za ABC News rekao kako “uopće nije upitno da ljudi vide dronove”, iako su neki posljednji slučajevi u New Jerseyu i drugim saveznim državama na istočnoj obali možda bili vezani za letjelice s posadom.

Mayorkas je dodao kako su dužnosnici oslobodili dodatne resurse za istragu dojava i kako će javnost saznati ako bude postojao razlog za zabrinutost. Zasad nema indikacija o tome da je riječ o aktivnostima neke strane države.

