Nakon dugo vremena, jedna građevinska tvrtka, izlazi na Zagrebačku burzu

ING-GRAD je za FORBES Hrvatska potvordio da razmatraju izlazak na Zagrebačku burzu. Priprema je povjerena investicijskoj kući InterCapital.

Zagrebačka burza željna je novih izdanja dionica, kako bi se produbilo tržište i povećala njena likvidnost. No, u posljednjih deset, petnaest godina, više kompanija povuklo se s Burze, nego što je na nju došlo. Prije tri godine uspješnu javnu ponudu dionica (IPO) imala je informatička kompanija Span.

Nedavno je pokušaj IPO-a imao i trgovački lanac Studenac, no na kraju od toga – zbog manjka interesa investitora po ponuđenoj cijeni – nije bilo ništa. No, čini se da ipak ima razloga za optimizam, te se sljedeće godine očekuju najmanje dva IPO-a.

Na ovotjednoj dodjeli nagrada Zagrebačke burze čelni čovjek HANFA-e najavio je da će se sljedeće godine održati “barem jedan” IPO. Na žalost nije otkrio previše detalja osim da se radi o kompaniji iz proizvodnog sektora.

Iz kompanije potvrdili da pripremaju izlazak na Zagrebačku burzu

Informaciju o drugoj javnoj ponudi dionica objavio je u utorak Jutarnji list. Oni su neslužbeno doznali da svoje dionice na Zagrebačkoj burzi namjerava izlistati građevinska kompanija ING-GRAD.

FORBES Hrvatska poslao je upit ING-GRAD-u razmatraju li izlazak na burzu, te smo dobili potvrdu te informacije.

“Proces pripreme za potencijalni IPO povjeren je investicijskim bankarima iz InterCapitala koji u suradnji s našim internim timom provode temeljitu analizu poslovanja i tržišnih uvjeta. Cilj nam je osigurati transparentnost, stabilnost i dugoročnu vrijednost za naše zaposlenike, partnere i buduće investitore”, stoji u odgovoru koji smo dobili iz kompanije.

Također, napominju da će odluka i izlasku na burzu biti donesena nakon što završe sve potrebne procjene i pripreme te kada procijene da su okolnosti optimalne za takav iskorak.

Nakon što je globalna financijska kriza 2008. godine pomela više građevinskih kompanija koje su nekad bile perjanice Zagrebačke burze, danas se uglavnom trguje dionicama Dalekovoda. Dionicama preostalih par kompanija tek se sporadično trguje uz vrlo niske promete.

Građevinska kompanija koja se bavi i obnovom kulturne baštine

Stoga bi izlazak ING-GRAD-a na burzu svakako bio zanimljiv ulagačima koje zanima građevinski sektor ako, naravno, ne ponove pogrešku Studenca. No to je malo vjerojatno s obzirom na to da im na IPO-u Radi InterCapital koji dobro poznaje situaciju na hrvatskom tržištu.

ING-GRAD je posebno zanimljiv kao građevinska kompanija, jer se uz uobičajene poslove poput izgradnje stambenih i poslovnih zgrada, bave i poslovima obnove kulturne baštine, koji zahtijevaju veću razinu građevinarskog znanja i pažnje. Radi li su na obnovi niza sakralnih objekata, dvoraca, palača, spomen obilježja itd.

Poslovanje im je u uzlaznoj putanji. Prihodi su im u posljednjih pet godina, od 2019. do 2023. porasli sa 68,5 na preko 98 milijuna eura prihoda, s time da su cijelo vrijeme poslovali s dobiti koja se kretala od 2,3 do više od 11 milijuna eura.

Kompanija je krajem prošle godine zapošljavala oko 170 ljudi, s prosječnom plaćom od oko 2500 eura neto.