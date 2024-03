Nakon žestoke reakcije desničara, X odustao od pravila o rodnim zamjenicama

Društvena platforma X, ranije poznata kao Twitter, unijela je promjene u ponovno uvedena pravila kojima se smanjuje vidljivost objava koje namjerno koriste pogrešne zamjenice ili imena kojima se netko više ne koristi. To su učinili nakon pritiska korisnika i komentatora desnog političkog spektra koji su svoje frustracije usmjerili i prema vlasniku platforme, Elonu Musku.

Pravila, koja su korisnici po prvi put primijetili prošlog tjedna, ne brane izravno objave koje su negativne prema transrodnim osobama, ali navode kako će platforma “umanjiti vidljivost objava” koje namjerno koriste krive rodne zamjenice ili imena drugih korisnika.

Od ponedjeljka u pravilima stoji kako će umanjiti vidljivost takvih objava “prema onome što zahtijevaju lokalni zakoni.”

Desničarski politički komentator Tim Pool zaprijetio je da će se zbog vraćanja ovih pravila prestati oglašavati na X-u.

Muska je kritizirala i Chaya Raichik, kreatorica desničarskog profila Libs of TikTok, kojoj je Musk rekao kako neće biti suspendirana zbog korištenja krivih rodnih zamjenica za određene osobe i kako se ova pravila odnose na “opetovano, ciljano maltretiranje konkretnih pojedinaca.”

Prije Muskovog preuzimanja, Twitter je imao pravila koja su zabranjivala namjerno korištenje pogrešnih zamjenica za transrodne korisnike, a kršenja tih pravila mogla su rezultirati uklanjanjem objave, suspenzijom računa ili ukidanjem opcije bolje vidljivosti na rezultatima pretraga. Pravila su uklonjena nekoliko mjeseci nakon što je Musk Twitter kupio za 44 milijarde dolara, prenio je Mashable, što je označilo početak čitavog niza promjena na platformi.

Musk je prošle godine objavio kako je na X-u dozvoljno pogrešno oslovljavanje transrodnih osoba, dodavši kako je to “u najgoroj interpretaciji bezobrazno, ali sigurno ne krši nikakve zakone.” Milijarder je također rekao kako on osobno osobe oslovljava onako kako one to žele “iz pristojnosti,” no kako se protivi “nepristojnom ponašanju, izoliranju i prijetnjama nasiljem u slučaju da se koristi pogrešna zamjenica ili ime.”

Muska je prošle godine osudila udruga Human Righs Campaign nakon što je X pristao prikazati sadržaj konzervativne obrazovne platforme PragerU koja je promovirala dokumentarni film imena “Detrans: The Dangers of Gender-Affirming Care.” Musk je jednom na X-u objavio kako su “zamjenice glupe”, a također je rekao kako je nazivanje nekoga cisrodnom osobom “heterofobično.”

Izraz “cisrodna osoba” odnosi se na ljude kojima rod odgovara biološkom spolu.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: X Backpedals On Reintroduced Pronoun Policy After Backlash From Right-Wing Users

(Prevela: Nataša Belančić)

