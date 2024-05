Ovo je 30 najbolje plaćenih autora mlađih od 30 godina u Hrvatskoj

Stručna Služba zaštite autorskih muzičkih prava Hrvatskog društva skladatelja (HDS ZAMP) objavila je u ponedjeljak listu 30 najuspješnijih hrvatskih autora mlađih od 30 godina

Nakon tri godine, kada su objavili listu 15 najplaćenijih hrvatskim autora mlađih od 30 godina, HDS ZAMP predstavio je novo izdanje popisa, samo što je na njemu sada 30 imena.

Mladi talenti kombiniraju i stvaraju nove soundove i beatove, ali pouzdano pristižu i u “stare” glazbene žanrove: od standardnog popa ili alternativnog rocka, preko zabavne i tamburaške glazbe do tzv. primijenjene glazbe za serije, filmove ili reklame. Klasična, jazz, etno, elektronska i suvremena glazba također imaju svoje autorske nade, ali to su glazbeni pravci u kojima treba još duže da se uspjeh osjeti i u prihodima od autorskih prava, navode iz HDS ZAMP-a koji četiri puta godišnje svojim članovima isplaćuje honorare. Trenutno je u njihovu članstvu, kako ističu, 1050 autora koji još nisu navršili 30. godina.

“Čim im se prve pjesme uspješno zavrte po medijima, digitalnim servisima ili počnu izvoditi uživo u javnosti, služba za njih počne obrađivati prihode sa svakog od izvora s kojih stižu. Tantijeme koje od autorskih prava dobivaju kumulativno i nepogrešivo već nakon nekoliko godina aktivnosti ukazuju na mlade glazbenike popularnih glazbenih žanrova na koje treba obratiti pozornost. To su ljudi od kojih će neki sljedećih godina i desetljeća vjerojatno dominirati mainstream scenom”, navode iz te strukovne udruge.

Lista je napravljena prema visini tantijema, a na njoj su Albina Grčić, dvadesetpetogodišnja pop-pjevačica iz Splita koja je karijeru je počela natjecanjem u trećoj sezoni emisije The Voice, baš kao i Antonela Đinđić – Nela koja je na glazbenu scenu stupila u prvoj sezoni te emisije. Na listi je i Filip Rudan koji je također startao uz The Voice, a potom je osvojio Porina, nastupio na Dori, snimio album.

Među top 30 našao se i Grgo Šipek Grše, reper i tekstopisac iz Trilja, Riječanka Mia Negovetić koju javnost prati već godinama, otkako je pobijedila u dječjem pjevačkom talent showu Zvjezdice. Tu su i Nika Turković, Jure Brkljača, Lucija Lu Jakelić, Matej Merlić koji se fokusirao na filmsku glazbu te producent i aranžer Mihael Blum.

Iz HDS ZAMP-a navode da je u toj struci put do uspjeha dug. Skladatelj može živjeti samo od autorskih prava kad napiše mnogo hitova, to, napominju, traje i desetljećima. Mladima su honorari od HDS ZAMP-a zasad tek mjesečni džeparac, tvrde, no ne otkrivaju iznose jer je riječ o “privatnim pravima intelektualnog vlasništva”.

Otkrivaju, međutim, zašto na popisu nema Baby Lasagne. Marko Purišić je svoj hit Rim Tim Tagi Dim završio i evidentirao krajem prošle godine, a pjesma je zaživjela tek ove godine. Na listi nema ni Dine Jelusića jer je prošle godine napunio 31 godinu.

30 hrvatskih autora ispod 30 godina (po abecednom redu)



Albina Grčić

Antonela Đinđić Nela

Antonio David Perina

Anja Papa (Pocket Palma)

Dominik Šušković (O.S.D.S.)

Eric Vidović

Filip Rudan

Grgo Šipek Grše

Hrvoje Domazet (producent, aranžer)

Jure Brkljača

Kim Verson

Lucija Lu Jakelić

Luka Vidović (Pocket Palma)

Marko Kutlić

Matej Magdić Matt Shaft

Matej Merlić (filmska glazba)

Matej Nakić (BluVinil)

Matija Rodić Matroda

Mia Čičak Miach

Mia Negovetić

Mihael Blum (producent, aranžer)

Mihovil Šoštarić Lockroom

Nika Turković

Nikola Pirc Donniksy

Petar Jelušić Pete Spruce

Teo Golub (kids from the sky)

Tomislav Marić ToMa

Vinko Ćemeraš

Vinko Mihić Vince Cally

Zvonimir Husnjak Z++­­