Sarajevski glazbenik je kralj nekretnina: Posjeduje 30 kuća i stanova

Muzičar Goran Bregović desetljećima gradi uspješnu karijeru, a sav novac koji je zaradio, mudro je uložio u nekretnine, piše Forbes BiH. Mnoge nekretnine iznajmljuje, a njegova kuća na Senjaku u Beogradu je jedna od omiljenih lokacija za snimanje filmova i serija u Srbiji. Poznato je da Bregović ima i kuću na Jahorini.

Jahorina je omiljeno odmaralište slavnog muzičara, a i njegov bend Bijelo Dugme često je inspiraciju pronalazio u zelenilu i privatnosti koju im je ta planina pružala. Na Jahorini su nastale i neke od najljepših pjesama koje je napisao.

Predivna vila na planini koju se naziva olimpijskom ljepoticom ima 450 kvadrata. Vrijednost joj je teško procijeniti jer se nalazi na savršenoj lokaciji uz samu stazu. Prosječna cijena kvadrata na olimpijskoj ljepotici je oko deset tisuća KM, odnosno više od pet tisuća eura, te nema sumnje da Bregovićeva vila vijedi više milijuna eura.

Vila Gorana Bregovića na Jahorini/ Nova.rs

Njegova kuća u Tolstojevoj ulici u Beogradu pojavila se u TV seriji “Državni službenik” kao kuća lika kojeg je tumačio glumac Nikola Pejaković.

Spomenutu vilu gradio je tri godine. Opasana je visokom ogradom i garažnim vratima na daljinsko upravljanje, a dvorište se ne može vidjeti sa ulice. Bregović je radi sigurnosti postavio i video nadzor.

Vila u Tolstojevoj ulici u Beogradu

Prvi pjevač grupe Bijelo Dugme, Željko Bebek nedavno je gostujući u jednom podcastu rekao da je Bregović oduvijek dobro baratao novcem i ulagao u nekretnine. Naglasio je i da je Bregović zarađivao višestruko više nego on jer je potpisivao aranžmane pjesama. Novac, odnosno podjela zarade je, kako tvrdi Bebek, bila najveći razlog njihovog rastanka. “Nakon što sam se pobunio, pokazao mi je vrata”, rekao je Bebek.

Mediji u Srbiji ovih dana objavljuju i informaciju da je Bregović završio još jednu transakciju vezanu za nekretnine. Prenose informaciju da je prodao svoju vilu u Istanbulu, za koju navode da je bila procijenjena na dva milijuna eura, no informacija nije službeno potvrđena.

Bregović: “Bio sam fasciniran kućama”

Bregović je prema dostupnim izvorima vlasnik preko 30 nekretnina u koje je uložio 35 milijuna eura.

“Nakupovao sam toliko kuća da me je stid”, kazao je govoreći o svojoj strasti za ulaganjem u nekretnine i dodao: “Kao i svaka sirotinja uvijek sam bio fasciniran kućama”.

Pored stana u Sarajevu i kuće na Jahorini Bregović ima nekretnine u New Yorku, Parizu, Zagrebu, te ih koristi kako bi imao dom na svojim brojnim putovanjima. Tu su i vile na Jadranu koje koristi za odmor, a nalaze se u Hrvatskoj i Crnoj Gori.

Bregović je u brojnim intervjuima govorio kako je kroz karijeru zarađivao novac radeći ono što voli, ali i izdvojio jednu zanimljivu situaciju:

“Rat me je zatekao u Parizu u velikom apartmanu i sa malim bankovnim računom, ali sam, po prvi put u životu, bio u panici. Ne zbog toga što mogu poginuti ili što više neću imati novca, već zbog toga što sam cijeli život proveo lagodno, radeći za novac samo one stvari koje sam želio i koje bih radio i besplatno da je to neko tražio od mene. To je ta vrsta slatke lagodnosti koju samo novac može pružitu.” rekao je Bregović.

(Tekst je izvorno objavljen na Forbes BiH.)