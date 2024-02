Po treći put u tjedan dana ruske trupe su ušetale u domet ukrajinskih bacača HIMARS

U utorak su se ruske trupe iz 155. pomorske pješadijske brigade okupile na inspekciji na otvorenom – usred bijela dana, u dometu bacača HIMARS ukrajinske vojske. Ishod za brigadu bio je zaista predvidiv.

Ukrajinski dron primijetio je marince okupljene u Olenivki, nekih 13 kilometara istočno od linije fronte na istoku zemlje. Ukrajinci su na njih ispalili dvije rakete M30/31 na GPS navođenje. Navodno je poginulo 19 Rusa, uključujući jednog pukovnika i još dva časnika. Zapovjednik brigade, pukovnik Mihail Gudkov, je ranjen.

To je treći put ovog tjedna da se nešto ovakvo dogodilo. “Ovo više nisu izolirane greške,” piše ruski ratni bloger nadimka Military Informant. “Ovo je sad već dijagnoza.”

Ukrajinske snage su 20. i 21. veljače locirale dva odvojena velika skupa ruskih trupa u dometu bacača HIMARS na fronti, i napale ih.

U prvom napadu, meta su bili vojnici 39. brigade u naselju Trudivske na istoku Ukrajine. Dvije satnije postrojile su se zajedno sa zapovjednikom, pukovnikom Musaevim, kako bi im se mogao obratiti general bojnik Oleg Lvovič Moisejev.

Moisejev je navodno bio na putu prema satnijama kada je iznad njih preletio ukrajinski dron, a Ukrajinci su otvorili vatru iz HIMARS-a. Fronta se nalazi samo 30-ak kilometara zapadno, oko Vuhledara, a HIMARS-i rakete M30/31 mogu bacati do udaljenosti od preko 90 kilometara.

Snimke i fotografije koje su snimili preživjeli prikazuju gomilu poginulih. Navodno je ubijeno 65 vojnika, uključujući samog Musaeva. “Postrojili su ih na otvorenom polju,” prigovarao je jedan preživjeli dok je snimao scenu. “J***ni zapovjednici.”

Odmah sljedećeg dana, dvije skupine ruskih trupa opet su se okupile na otvorenom za obuku i inspekciju. Dvije odvojene formacije iz 328. pukovnije, 810. pomorske pješačke brigade i 81. pukovnije okupile su se u parku prirode Oleški pijesci, samo 30-ak kilometara južno od mostobrana ukrajinskih marinaca u selu Krinki na lijevoj obali rijeke Dnjipro.

Locirao ih je ukrajinski dron, a artiljerija je naciljala metu. Navodno je poginulo oko 60 Rusa.

Treći napad bacačima HIMARS na okupljanje koje se praktički može nazvati paradom dogodilo se samo šest dana kasnije. “Oni ne mogu naučiti lekciju,” žalio se drugi ruski bloger, Oleg Tsarev.

Teško je objasniti zašto se Rusi nastavljaju ovako postrojavati u dometu HIMARS-a, ali samo dok ne shvatimo raspad sustava u ruskom vojnom vodstvu i obuci.

U dvije godine nakon početka šireg ruskog rata u Ukrajini, moguće je da je ubijeno ili teško ranjeno čak 300.000 – ili preko 400.000, ako vjerujete tvrdnjama ukrajinske vojske – ruskih vojnika, uključujući možda i 30.000 samo u četveromjesečnoj bitci za Avdiivku koja je kulminirala prije dva tjedna ukrajinskim povlačenjem i ruskom pirovom pobjedom.

Ukrajinski gubici mnogo su manji. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ovog je tjedna izjavio kako je u dvije godine poginulo 31.000 ukrajinskih vojnika, implicirajući da ih je ranjeno još negdje oko 100.000. Američke procjene ukrajinskih gubitaka nešto su više.

U svakom slučaju, nitko ne spori da je poginulo mnogo Rusa. Toliko, zapravo, da je Kremlj drastično skratio obuku novaka kako bi ih brže poslao na frontu – samo nekoliko tjedana od mobilizacije.

Rizik temeljitog obučavanja novih trupa je konstantno iscrpljivanje ruske okupatorske sile u Ukrajini, koja broji oko 400.000 ljudi, budući da su gubici veći od nadomjestaka.

No postoji rizik i u žurbi. “Kvaliteta novih regruta nastavlja padati,” rečeno je ovog tjedna iz ukrajinske analitičke skupine Frontelligence Insight.

“U posljednjoj fazi bitke za Avdiivku, skupina ruskih zarobljenika, koji su zarobljeni u veljači, bila je unovačena sredinom sječnja,” objašnjavaju iz skupine. “To je znak žurnih pokušaja ispunjavanja ciljeva i slanja ljudskih resursa bez obzira na neadekvatnu obuku.”

Ako su vojnici mobilizirani u siječnju zarobljeni samo mjesec dana kasnije, moguće je – ako se u obzir uzme vrijeme putovanja i vrijeme provedeno u borbama – da su na obuci proveli samo nekoliko dana. Ukrajinski novaci koji prolaze žurnu obuku u zemljama NATO-a uglavnom se obučavaju pet tjedana.

Neobučene trupe su nedisciplinirane trupe, koje vjerojatno nisu provele mnogo vremena sa svojim zapovjednicima prije odlaska na frontu. Eksplicitno rečeno, ti vojnici su bezimeno “meso” u klaonicama na fronti, ruskim napadima koji, čak i ako uspiju, rezultiraju nevjerojatnim gubicima.

Nikoga ne bi trebalo iznenaditi da bi brigada poput 155. – koja je nekoliko puta uništena i obnovljena, a koju trenutno sačinjavaju loše obučeni vojnici kojima zapovijedaju nezainteresirani časnici – mogla napraviti toliko okrutnu grešku.

“Još jedno postrojavanje, još jedna ceremonija, još jedan napad HIMARS-a,” žali se Military Informant.

Ovo će se nastaviti dok Rusi ne počnu zaista obučavati i voditi svoje vojnike. Ili dok Ukrajincima ne ponestane raketa za HIMARS-e.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: For The Third Time In A Week, Russian Troops Paraded Within Range Of Ukraine’s HIMARS Launchers – And Rockets Rained On The Parade

(Prevela: Nataša Belančić)