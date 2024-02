Ruske trupe u vozilima jure na ukrajinske položaje – i pogibaju. No ova taktika pomaže Rusiji

Tijekom Drugog svjetskog rata, japanske trupe često su izvodile napade u kojima su naletima vojnika željeli preplaviti savezničke trupe. Saveznici su takve napade nazivali “navale banzai” i odgovarali otvaranjem vatre iz strojnica i minobacača.

Osamdeset godina kasnije u Ukrajini, ruske trupe koriste sličnu taktiku. Razlika je u tome što Ukrajincima ponestaje streljiva, uvelike zato jer proruski Republikanci u američkom Kongresu još uvijek blokiraju slanje američke pomoći Ukrajini.

Napadi u kojima se prvo u “klaonicu” šalju pješaci nisu ništa novo u ovom ratu, ali taktika se mijenja. Primijetivši očajničku nestašicu artiljerijskog streljiva među ukrajinskim trupama, Rusi se nadaju kako konstantne navale trupa u oklopnim vozilima mogu iscrpiti ukrajinsko oružje brže nego što Ukrajinci mogu iscrpiti rusko ljudstvo.

Ukrajinski centar za obrambene strategije modernu je banzai taktiku primijetio u borbama zapadno od ruševina Bahmuta na istoku Ukrajine. “Napadačka skupina od oko 100 ili 200 trupa na osam do 12 borbenih vozila ubrzano napreduje ka fronti i pokreće napad,” objasnili su iz centra. “Zbog nedostatka streljiva među Ukrajincima, dio napadačke skupine dolazi do mete i kreće u borbu. Istovremeno se i druga napadačka skupina ubrzano kreće prema bitci.”

“Ova taktika omogućava kontinuirano gomilanje trupa, ali rezultira i značajnim gubicima za neprijatelja,” zaključuju. “(Gubi se) do 60 posto oklopnih vozila u jednom napadu, kao i do polovice trupa. Ovakvi napadi dovode i do povećanih gubitaka među ukrajinskim jedinicama, što je za njih kritično.”

70. motorizirani odred ruske vojske ovu taktiku je upotrijebio u selu Robotine na jugu Ukrajine u subotu. Najmanje dva oklopna vozila BMP-3 pratila su vozila za transport trupa u ovo uništeno naselje. Iz vozila u pokretu izlazili su vojnici i skrivali se u urušenim zgradama.

RU 70th MRR of 42 MRD driving BMP-3s into Robotyne and dismounting infantry at (47.445189, 35.836478) and the post office (47.44403, 35.839646) then driving back.https://t.co/Eq6OEnCK9o pic.twitter.com/cA9aH1udau — imi (m) (@moklasen) February 24, 2024

Vozila BMP-3 potom su se povukla, puštajući pješake da se bore sami protiv ukrajinske 65. mehanizirane brigade i njenih dronova. Čini se da je vrlo malo Rusa preživjelo.

Rusi su isto pokušali i narednog dana, ovaj put s tri vozila BTR-82. Ukrajinska mina uništila je jedno vozilo. Drugo je navodno raketnim bacačem pogodio vojnik iz 118. mehanizirane brigade i tako barem privremeno zaustavio napad.

Za ovakve banzai napade Rusi plaćaju visoku cijenu, a oni pomažu objasniti zašto Rusi gube oko 800 vojnika dnevno, kažu iz ukrajinskog ministarstva obrane. Oni objašnjavaju i zašto su Rusi, kako procjenjuje open-source analitičar Andrew Perpetua, otpisali ili napustili 19 oklopnih vozila u samo zadnja dva dana.

U prve dvije godine rata, Rusi su u prosjeku gubili oko 80 borbenih vozila mjesečno. U posljednje vrijeme gube ih po stoji od nekoliko stotina mjesečno. To je iscrpljivanje koje čak ni Rusi sa svojim velikim zalihama vozila iz Hladnog rata ne mogu dugo podnositi.

Kremlj ima dovoljno vozila za možda još jednu godinu žestokih borbi. Nakon toga, Rusi će morati pronaći drugi način za transport do fronte.

Ipak, kratkoročno gledajući, moderni banzai napadi – koliko god oni bili skupi za Ruse – funkcioniraju. Robotine je sada u “sivoj zoni”, gdje ni Rusi ni Ukrajinci nemaju punu kontrolu, A iz centra kažu kako su Rusi napretke ostvarili i oko naselja Ivanivske.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Modern Banzai Charge: Russian Troops Pile Onto Vehicles, Speed Toward Ukrainian Lines… And Die. But The Tactic Is Helping Russia Advance

(Prevela: Nataša Belančić)