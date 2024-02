Ukrajina je po prvi put izgubila tenk M-1 Abrams – odgovoran je vjerojatno ruski dron

Ukrajinska vojska izgubila je, po prvi put, jedan od svojih tenkova M-1 Abrams američke izrade.

U ponedjeljak se internetom proširio video koji je snimio ruski dron, koji prikazuje kako dron lovi jedan od tenkova zapadno od grada Avdiivke na istoku Ukrajine. Ukrajinska 47. mehanizirana brigada ima 31 ovakav tenk.

Još jedna snimka prikazuje taj isti tenk M-1 u plamenu, vjerojatno nakon udara tog istog ili nekog drugog drona.

Ovo je bilo neizbježno. Dvije godine nakon početka ruskog rata u Ukrajini, eksplozivni dronovi najveće su prijetnje oklopnim vozilima na obje strane. Mogu udariti najranjivije mjesto tenka: krov, gdje je oklop najslabiji.

Abramsi koje je SAD obećao Ukrajini u zemlju su stigli prošle jeseni. U petak je ukrajinsko ministarstvo obrane objavilo videozapise koji prikazuju tenkove – gotovo sigurno najbolje koje Ukrajina ima – kako na cestama izvan Stepove sjeverno od ruševina Avdiivke napadaju ruske snage.

Ukrajina je dobila modele Abramsa iz 2000-ih godina, a trebalo je neko vrijeme da oni stignu do fronte. 47. brigada bila je očiti izbor za sve tenkove koje je SAD dao Ukrajincima.

No brigada je najprije morala obaviti neke razmjene tenkova, a to je nešto po čemu je poznata. Nakon što su dali svoje tenkove M-55S iz Slovenije i njemačke Leoparde 2A6, tenkovski odred brigade napokon je dobio tenkove M-1, a onda s njima krenuo u akciju kada se ukrajinski granizon u Avdiivki počeo povlačiti prije dva tjedna nakon brutalne četveromjesečne borbe s 10 puta brojnijom ruskom silom.

First M1A1SA destroyed in Ukraine pic.twitter.com/uwXTmIvj6v — 2S7 pion (trost) (@Pion_2S7) February 26, 2024

Nekoliko tjedana kasnije, odred je pretrpio prvi potvrđeni gubitak tenka. Video ruskog drona potvrđuje ono čega su se bojali promatrači: dron je pogodio Abrams u krov gdje je oklop slab, izazvavši požar koji je vjerojatno uništio vozilo. Nejasno je je li posada uspjela pobjeći.

Ako ćete tugovati zbog 47. brigade, ne morate tugovati dugo; naime, oni još uvijek imaju 30 ovakvih tenkova, a ukrajinska vojska općenito, usprkos činjenici da su u dvije godine izgubili 700 tenkova, još uvijek na raspolaganju ima njih 2.000.

Isto toliko su imali i prije početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Stotine doniranih tenkova i stotine vozila koje su zaplijenili or Rusije i više su nego nadomjestili gubitke.

Ignorirajte rusku propagandu koja slavi uništenje tenka. Nijedan tenk nije neuništiv, a gotovo svi tenkovi najranjiviji su na napade iz zraka. Postoji samo jedna iznimka: švedski Strv 122, koji ima dodatni oklop na krovu.

Ipak, čak ni Strv 122 nije otporan na neprijateljsku vatru. Ukrajina je dobila 10 takvih tenkova iz Švedske. Izgubila je najmanje jedan, a morala napustiti još nekoliko, iako je moguće da su ukrajinski inženjeri uspjeli spasiti napuštene tenkove.

Prema podacima Oryxa, gubitak tenka M-1 znači da je Ukrajina sada izgubila barem jedan od svakog modela zapadnog ili hibridnog zapadno-sovjetskog tenka kojim se koristi. Otpisala je najmanje jedan od 28 tenkova M-55S, najmanje osam od 40 (uskoro 54) Leoparda 2A4s, najmanje pet od 21 Leoparda 2A6s, jedan Strv 122 i jedan M-1.

Jedini zapadni tenk koji nije izgorio negdje na liniji fronte dugoj 960 kilometara je njemački Leopard 1A5: Ukrajina bi trebala dobiti negdje 200 komada od svojih stranih saveznika.

No samo je pitanje vremena prije nego dron uhvati i ovaj model. U rati gdje svaka strana lansira desetke tisuća dronova mjesečno, a protuzračna obrana i elektronsko ometanje ne mogu se nositi s pritiskom, nijedan tenk nije siguran.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Has Lost Its First M-1 Abrams Tank – Likely To A Russian Drone

(Prevela: Nataša Belančić)