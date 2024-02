Službeno je. Unatoč gubitcima, jedina ukrajinska eskadrila bombardera sad ima više aviona nego prije rata

Zračne snage Ukrajine dobrom strategijom smanjile su gubitke svojih bombardera, a osposobljavanjem neupotrebljivih zrakoplova bivšeg SSSR-a uspjeli su i povećati broj Suhoja Su-24 koji su im na raspolaganju – piše novinar Forbesa David Axe.

Bombarderi pomičnih krila Suhoj Su-24M/MR ukrajinskog zrakoplovstva među njihovim su najmoćnijim primjercima.

Unatoč teškim gubitcima, nema rizika da će ponestati bombardera. Isto se doduše ne može reći za njihovo najbolje streljivo.

Opremljeni su raketnim stupovima koje su koristili stari britanski bombarderi i ispaljuju britanske navođene rakete Storm Shadow i slične francuske SCALP-EG-ove na udaljenosti i do 320 kilometara, dvosjedi Swu-24 gađali su skladišta za opskrbu, zapovjedna mjesta, mostove, zrakoplovnu obranu i ratne brodove. Najčešće u ili u blizini Krima pod ruskom okupacijom u južnoj Ukrajini.

Ističu se protubrodski udari. Sedma taktička zrakoplovna eskadrila koja se sastoji od isključivo Su-24 zrakoplova, samostalno je raznijela ili potopila dva desantna broda crnomorske flote, korvetu, stari školski brod i – nevjerojatno – podmornicu Rostov-on-Don dok je bila na suhom doku na Krimu.

Rusi se boje Su-24 aviona naoružanih raketama. Njihova baza, uključujući matičnu bazu u Starokostantinovu u zapadnoj Ukrajini nije slučajno njihova česta meta. Gađaju i bombardere u letu. Tijekom dvije godine teških borbi, Rusi su srušili 18 ukrajinskih zrakoplova Su 24. To je nekoliko više, nego ih je Ukrajina imala prije nego je Rusija započela širi rat u veljači 2022. godine.

No, kao što su dobro upućeni promatrači dugo sumnjali, 7. ekadrila koju predvodi veteranski zapovjednik pukovnik Evgen Bulacik ne samo da je nadoknadila gubitke, nego se i proširila. U nedavnom intervju Glasu Amerike, on je potvrdio kako eskadrila ima više bombardera nego je imala prije dvije godine.

Koliko više?

„Puno više“ – je sve što je Bulacik rekao.

Nije tajna da je 7. eskadrila blisko surađujući sa širim zračnim snagama, kao i s ukrajinskim inozemnim saveznicima, uspjela preživjeti i čak rasti unatoč činjenici da je jedna od glavnih meta Rusije.

Sve je započelo „povlačenjem iz napada kad su zračne luke ugrožene“ – kaže Bulacik. Drugim riječima, disperzija. Kad ukrajinski radari ili sateliti NATO-a detektiraju rakete u dolasku, 7. eskadrila raspoređuje svoje bombardere na udaljene aerodrome ili potencijalno, čak na ceste i autoceste.

Možda je za posadu bombardera teže izbjeći ruske rakete protiuzračne obrane dok su još u zraku. I doista, gotovo svih 18 bombardera koje je 7. eskadrila izgubila su srušeni. Ali većina gubitaka se dogodila prije nego je brigada – vjerojatno uz značajnu pomoć stranih tehničara – počeli naoružavati Suhoje Storm Shadowsima i SCALP-EG-ovioma prošle godine.

Projektili putuju dovoljno daleko da ih Su-24 može lansirati desetke milja iza linija ukrajinske obrane i, uz dobre obavještajne podatke, još uvijek pogoditi ruske snage diljem okupiranog Krima.

Otkad je 7. eskadrila prešla s bombardiranja iz blizine na raketne napade dugog dometa, izgubila je samo nekoliko modela Su 24.

Čak i dok su se gubitci smanjivali, tehničari sedme eskadrile i dalje su pronalazili neupotrebljive Su 24 zrakoplove koje su mogli obnoviti. „Nastavili su obnavljati opremu“ – rekao je Bulacik.

Sovjetsko zrakoplovstvo u Ukrajini je ostavilo barem stotinu supersoničnih bomberdera, a možda i 200 komada. Čak i da se samo nekoliko desetaka može osposobiti, a ostali poslužiti za rezervne dijelove, 7. eskadrila bi trebala imati dovoljno letjelica kako bi mogla funkcionirati u borbama još godinama.

To objašnjaca zbog čega Ukrajina nije forsirala nabavu zamjenskih bombardera poput francuskih Miragea 2000D. Naravno, ne bi rekla ne, ali nabava mlažnjaka nije njihov najveći problem.

No, rakete su ono što im hitno treba. Dobili su stotinjak Storm Shadowa i SCALP-EG-ova prošle godine i ubrzo potrošili većinu. Francuska je najavila slanje još 40 SCALP-EG-ova u siječnju, no Ujedinjeno Kraljevstvo nije ponudilo više Storm Shadowa. Britansko kraljevsko vojno zrakoplovstvo (RAF) je toliko zabrinuto oko vlastitog manjka raketa, da je britanska Vlada navodno zatražila od njemačke Vlade da RAF-u osigura krstareće rakete Taurus, kako bi ukrajincima mogli poslati više Storm Shadows raketa.

Njemačka bi naravno Tauruse mogla poslati direktno Ukrajini, ali njemački kancelar Olaf Scholz dosljedno se protivi slanju „eskalirajućeg“ dalekometnog streljiva Ukrajini.

Unatoč golemim ulaganjima u proizvodnju raketa od strane ukrajinskih saveznika, 7. eskadrila uvijek će biti na rubu da ostane bez projektila. Čak i kad ima dovoljno bombardera da ih lansira.

