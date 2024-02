U samo tri dana, Ukrajinci su srušili šest najboljih ruskih zrakoplova

Ukrajinskim zračnim snagama nedostaje najboljeg streljiva, među kojim su i protuzračni projektili američke izrade Patriot s dometom od 150 kilometara.

Ipak, Ukrajinci rijetko kad uludo potroše neki projektil. Kada ga ispale, uglavnom ne promašuju.

Upravo zato je ukrajinska vojska, čak i dok preklinje i pregovara za još streljiva, srušila čak šest ruskih borbenih zrakoplova u samo tri dana. To je stopa gubitaka koju ruske zračne snage ne mogu dugo trpjeti.

“Ruski zrakoplovi nastavljaju padati!” pohvalilo se u ponedjeljak ukrajinsko ministarstvo obrane. Tvrde kako se među srušenim zrakoplovima nalaze četiri borbena zrakoplova Sukhoi Su-34 i dva zrakoplova Sukhoi Su-35.

Su-34 su najbolji supersonični napadački zrakoplovi ruskih zračnih snaga. U posljednje vrijeme oni uglavnom lete u misijama za podršku – brzo dolijećući do linije fronte i bacajući precizne klizne bombe KAB s udaljenosti od 40 kilometara, a prate ih zrakoplovi Su-35.

Ukrajinci su prva tri zrakoplova srušili u subotu, 90 kilometara istočno od Avdiivke, dok su se zrakoplovi navodno pripremali za bombardiranje ukrajinskih trupa koje su se povlačile iz ruševina grada.

Ukrajinska vojska tvrdi kako su četvrti Sukhoi srušili u nedjelju, a još dva u ponedjeljak, iznad Azovskog mora na jugu.

Moguće je, možda čak i vjerojatno, da su za svih šest rušenja odgovorni upravo sustavi Patriot. Ukrajinske zračne snage jedan sustav su poslale u Kijev, i po jedan na jug i sjever.

Ruskim zračnim snagama neće tako skoro ponestati zrakoplova Sukhoi. U dvije godine žestokih borbi, podaci Oryxa pokazuju kako su Rusi izgubili 25 od ukupno 150 zrakoplova Su-34 i šest od ukupno 120 Su-35.

Ipak, ovakva stopa gubitaka od šest zrakoplova u samo tri dana nije održiva, naravno pod uvjetom da se nastavi. Ruske zračne snage od veljače 2022. su izgubile 95 zrakoplova. To je četiri mjesečno. U posljednjih tjedan dana, stopa gubitaka zrakoplova popela se na šokantnih 60 mjesečno.

Za zračne snage koje imaju samo tisuću brzih zrakoplova, gubici od 60 mjesečno bili bi katastrofalni. Još bi gore bilo gubiti iskusne posade zrakoplova tom brzinom, stoji u nedavnom izvješću londonskog instituta RUSI.

Ruske zračne operacije “ograničene su dostupnošću pilota s dovoljnim iskustvom za obavljanje ključnih misija,” napisali su analitičari iz RUSI instituta, Jack Watling i Nick Reynolds.

Međutim, malo je vjerojatno da će ukrajinske zračne snage moći nastaviti rušiti ruske zrakoplove u tempu od otprilike dva dnevno. Četiri mjeseca nakon što su proruski Republikanci u američkom Kongresu počeli blokirati slanje američke pomoći Ukrajini, ukrajinske zalihe Patriota “počele su padati na kritične razine,” kaže Anton Keraščenko, bivši savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutrašnjih poslova.

Također, Ukrajinci ne mogu sve svoje Patriote posvetiti isključivo rušenju zrakoplova Sukhoi. Na te sustave računaju i za presretanje ruskih balističkih projektila čije su mete Kijev, Harkiv i Odesa.

Ovaj “masakr” zrakoplova Sukhoi trebao bi oslabiti u narednim danima, budući da nestašica projektila stvara teret na ukrajinske kapacitete, iako možda ne i sposobnosti, da ruše najbolje ruske zrakoplove.

