Ruski zrakoplovi mogu u samo dva dana izbaciti 250 kliznih bombi i uništiti ukrajinsku obranu

Osakaćene lošom obukom, primitivnim naoružanjem i kulturom centralizirane kontrole, ruske zračne snage u prve dvije godine invazije na Ukrajinu nisu mogle pružati adekvatnu potporu svojoj kopnenoj vojsci.

Ipak, u proteklih nekoliko tjedana na nebu iznad grada Avdiivke, to se promijenilo.

Bacajući bombe sa satelitskim navođenjem s udaljenosti od 40 kilometara, ruski piloti razrušili su Avdiivku prije nego što je nekih desetak ruskih brigada i pukovniha napokon – nakon četiri mjeseca napada koje su skupo platili – natjeralo ukrajinsu 110. mehaniziranu brigadu na povlačenje prema zapadu.

Sada kada su Rusi napokon shvatili kako pružati podršku svojim kopnenim snagama iz zraka, za očekivati je da će tu taktiku ponoviti i u drugim sektorima 960 kilometara duge fronte. Bombardiranje Avdiivke moglo bi “donijeti promjenu u ruskim operacijama i drugdje na fronti,” rečeno je iz Instituta za proučavanje rata u Washingtonu.

Ruske zračne snage imaju tisuću borbenih zrakoplova za frontu – oko 10 puta više od ukrajinskih zračnih snaga. No ta ogromna nadmoć dosad im nije osigurala punu kontrolu zračnog prostora iznad Ukrajine.

“Od ranog ožujka 2022., ruske zračne snage izgubile su sposobnost aktivnosti na ukrajinskom zračnom prostoru osim na vrlo niskim visinama zato jer nisu mogle precizno uništiti sve efikasnije, dobro raspoređene i mobilne ukrajinske sustave projektila zemlja-zrak,” napisali su Justin Bronk, Nick Reynolds i Jack Watling u izvješću londonskog instituta RUSI u studenom 2022. godine.

U prvoj godini rata, ruski piloti nisu mogli riskirati prelijetanje u blizini prve linije fronte, a nedostajalo im je i preciznog oružja dugog dometa kojim bi mogli pružati podršku kopnenim snagama sa sigurne udaljenosti. Ukrajinska protuzračna obrana neutralizirala je zračnu prednost Rusije.

To nije potrajalo. Rusi su razvili primitivne sposobnosti kliznog bombardiranja, pričvrstivši krila i opremu za satelitsko navođenje bombama. Borbeni zrakoplov Sukhoi u brzom prelijetanju na velikim uzvisinama može bacati dvije ili više tih bombi na mete udaljene oko 40 kilometara. To je dovoljno da se umanji, čak i eliminira, rizik od ukrajinskih protuzračnih sustava.

Te bombe vrlo brzo postale su jedno od najstrašnijih ruskih oružja. Ukrajinske trupe opisuju strah koji izazivaju ogromne, tihe bombe koje eksplodiraju bez ikakvog upozorenja, a dovoljno su snažne da sruše zgrade i sa zemljom sravne bunkere.

Dok je ruska vojska gomilala veliki dio svojih snaga oko Avdiivke, bombe su dobile vrlo važnu ulogu. Ukrajinska 110. brigada je u gradu računala da će ih zaštititi stotine visokih zgrada, no ruske bombe sustavno su uništile mnoge od njih. “Ove bombe u potpunosti uništavaju svaku poziciju,” napisao je Egor Sugar, vojnik ukrajinske 3. jurišne brigade koja je štitila 110. prilikom povlačenja u petak. “Sve zgrade i strukture pretvore se u kratere čim dođe samo jedna bomba.”

Ovaj vikend došlo je do vrhunca te zračne kampanje, a zrakoplovi Sukhoi izbacili su nevjerojatnih 250 bombi u samo 48 sati. 110. brigada uskoro se više nije imala kamo skloniti u razrušenoj Avdiivki. Iscrpljena brigada povukla se na zapad, predavši uništeni grad podjednako iscrpljenim, no brojčano mnogobrojnijim ruskim vojnicima.

Bio je to, kaže Institut za proučavanje rata, vjerojatno prvi put u dvije godine da su ruske zračne snage imale važnu ulogu u kopnenim operacijama vojske.

Ipak, to nije bilo neizbježno, i nije bilo bez cijene. U subotu je ukrajinska protuzračna obrana – možda jedna od tri naoružanih projektilima Patriot američke izrade – srušila tri ruska zrakoplova Sukhoi nekih 95 kilometara istočno od Avdiivke. Ukrajinska vojska tvrdi kako je u nedjelju srušila i četvrti zrakoplov.

Očito je da Ukrajinci imaju sredstva za rušenje tih bombardera i sprječavanje razornog bombardiranja. Ono što nemaju su kapaciteti. SAD je bio najveći opskrbljivač Ukrajine projetilima Patriot, no od listopada se blokira daljnje slanje pomoći, zbog čega ukrajinske zalihe Patriota “padaju na kritično niske razine,” kaže Anton Geraščenko, bivši savjetnik u ukrajinskom ministarstvu unutarnjih poslova.

Moguće je kako će dolazak prvih borbenih zrakoplova F-16 iz Europe u narednih nekoliko tjedana ili mjeseci pomoći nadomjestiti nestašicu Patriota.

“Ključni zadaci za te zrakoplove bit će odbacivanje ruskih bombardera koji ispaljuju projektile na ukrajinske gradove i infrastrukturu, ali i presretanje ruske taktičke avijacije,” objasnio je Mick Ryan, umirovljeni general australske vojske. “To uključuje uništenje ili smanjenje efikasnosti ruskih zrakoplova koji ispaljuju klizne bombe.”

Ipak, kako bi napali zrakoplove s kliznim bombama, piloti F-16 morat će se najprije probiti kroz ruske borbene zrakoplove, ali i rusku protuzračnu obranu, što je vrlo riskantno.

Sustavi Patriot najbolja su ukrajinska obrana protiv ruskih kliznih bombi. Budući da ih Ukrajincima ponestaje, Rusi će bez sumnje pokušati ponoviti svoju uspješnu kampanju iz Avdiivke. Još ukrajinskih gradova iskusit će ruske klizne bombe. Još ukrajinskih gradova će pasti.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russian Fighters Can Lob 250 Glide-Bombs In Two Days And Demolish Ukrainian Defenses. And Just One Weapon Can Stop Them.

(Prevela: Nataša Belančić)