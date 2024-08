Predstavljamo autora aplikacije za nabavu jeftinije hrane: Inspiraciju uhvatio još kao student

Mobilna aplikacija Crumbs bit će win-win rješenje za trgovce i kupce. Jednima će nuditi prodaju robe koju bi inače bacili, a drugima još uvijek ispravne proizvode po odličnoj cijeni. Kvaka je što se roba neće prodavati pojedinačno, nego u paketima, a takav model vani već dobro funkcionira. O tome kako je aplikacija nastala i koje su joj prednosti razgovarali smo s autorom, Antonijem Matušanom

Više od 50 raznih prodajnih lokacija s hranom u Zagrebu do sada se već priključilo projektu Crumbs koji želi spojiti trgovce s viškom neprodane hrane i kupce koji je mogu nabaviti uz popuste od 50 posto na više.

Web stranica projekta Crumbs.hr već je pokrenuta te trenutačno prikuplja zainteresirane prodavače. Mobilna aplikacija Crumbs preko koje će se kupovati takva hrana moći će se preuzeti u rujnu. Autor projekta Antonio Matušan za Forbes Hrvatska kaže kako će se kasnije moći kupovati i preko web stranice.

On je inženjer s dvostrukim magisterijem koji je stekao na zagrebačkom FER-u i milanskom Politecnico di Milano. Tome je prethodio prijediplomski studij na FER-u koji je upisao nakon rapske gimnazije.

U svojoj karijeri do sada je kombinirao rad za sebe i rad za poslodavca. Posljednji je bonsai.tech – tvrtka koju je u travnju preuzeo Span.

Paketi iznenađenja

Riječ je o prvoj aplikaciji za prodaju i kupovinu viškova hrane u Hrvatskoj, dok u nekim državama takvo rješenje već postoji. Njezin cilj je smanjiti rasipanje hrane, jer se proizvodi poput primjerice starog kruha povlače iz prodaje.

Neprodana hrana se neće prodavati pojedinačno, nego u paketima. Sadržaj paketa će biti nepoznat jer trgovine do zadnjeg trenutke ne mogu znati što će im ostati kao višak. Ako se primjerice radi o pekari, opis paketa može biti primjerice “Slatki Crumb”, jer će u njemu biti nešto od “slatke ponude” poput krafni, kroasana i sličnih proizvoda. Poslovni model je – očekivano – provizija koju će uzeti po svakom prodanom paketu. Matešan kaže kako će ona biti simbolična, a prvih mjesec dana je uopće neće biti.

U ponudi će se moći naći sve vrste hrane koja je potencijalno kvarljiva zbog čega je treba rasprodati do određenog datuma. Prodavači mogu biti primjerice pekare, trgovine hranom, restorani, voćarne, mesnice, i cvjećarnice. Vrijeme preuzimanja ovisit će o samim trgovinama, no pretpostavka je da će to biti uglavnom kraj radnog vremena.

Nakon Zagreba, širenje na Hrvatsku i regiju

Matušan kaže kako će se plaćanje vršiti preko aplikacije, a na pitanje što ako se dogodi da kupac dođe u trgovinu preuzeti paket, a on nije više dostupan odgovara kako će napraviti povrat sredstava.

Kaže kako trenutno imaju oko 50 dogovorenih lokacija, ali i dalje aktivno rade na širenju. Vjeruje kako će jako brzo doći do njih 100-200. Do kraja godine žele pokriti cijeli Zagreb. Nakon toga slijedi širenje na druge hrvatske gradove, a potom su u planu oni u regiji. Kako je aplikacija skalabilna, širenje ne bi trebalo biti problem. Iza nje je i tim od 10 ljudi koji već radi na daljnjem širenju.

Sve zainteresirane trgovce, ugostitelje i druge poduzetnike u Zagrebu Matešan poziva da se priključe. Ističe kako tako mogu povećati prihode uz pametno zbrinjavanje viška hrane.

Na ideju kreiranja aplikacije za hrvatsko tržište došao je kad je u Milanu, gdje je studirao, vidio aplikaciju Too Good To Go.

Vodeća aplikacija ovog tipa ima 95 milijuna korisnika

I model s paketima iznenađenja očito je preuzet od te aplikacije. Ona je na Google Playu preuzeta više od 50 milijuna puta te ima solidnu ocjenu 4,8. Na App Storeu ocjena je 4,9.



Too Good To Go se promovira kao najveće tržište takve hrane na svijetu, a pokrenuta je u Kopenhagenu 2015. godine. Godinu kasnije proširili su se na Norvešku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Francusku.



Nakon toga u aplikaciju je investirala osnivačica Endomonda Mette Lykke, koja je osigurala sredstva za daljnje širenje i dodatnu kredibilnost. 2017. godine ona postaje izvršna direktorica. Too Good To Go je trenutačno prisutan u 18 država Europe i Amerike. Tvrde da imaju 95 milijuna registriranih korisnika i 160.000 aktivnih trgovina-partnera.



Cilj mnogih autora mobilnih aplikacija razviti je aplikaciju za veliko svjetsko tržište – no to nije nimalo jednostavno. Alternativa je pokretanje kopije za tržišta na kojima ona još nije prisutna. Američki Forbes navodi kako je Too Good To Go 2022. godine imao 102 milijuna eura prihoda. No, tek 2023. godine postao je profitabilan na mjesečnoj bazi.