Dok tehnološki divovi masovno otpuštaju, hrvatski Productive ne prestaje rasti

Tomislav Car jedno je od zaštitnih lica hrvatskog IT-ja i to ne samo zato što je s izvrsnim ocjenama svladao jednadžbe poslovanja. Uz to što je u osnovačkom timu Infinuma te sestrinskih tvrtki Porsche Digital Croatia i Productive, on je i mentor, investitor, poslodavac koji je zaposlenicima dao udjele u tvrtki, lider koji se nije libio smisliti drugačije interne prakse. Za Forbes Hrvatska je ispričao kako ide Productiveu kojem je na čelu, čime zadržavaju zaposlenike te koji je ključ uspjeha njegovih tvrtki

Kroz krizu koja potresa IT sektor, Productive plovi mirno. Ta je produktna tvrtka nastala prije dvije godine kada su u Infinumu shvatili kako su razvijajući alat za upravljanje agencijom za interne potrebe, napravili proizvod koji mogu ponuditi tržištu. Na čelu s iskusnim Tomislavom Carem, u doba masovnih otpuštanja u tehnološkom sektoru ta je tvrtka lani povećala broj zaposlenih za 51 posto u odnosu na 2022. godinu.

„Trebali bismo ove godine pogoditi i magičnu brojku od 100 zaposlenika“, kaže Car koji trenutno rukovodi s 85 ljudi te otkriva kako im je godišnji ponavljajući prihod (eng. annual recurring revenue – ARR), standardna metrika za pretplatničke poslovne modele, lani porastao 56 posto u odnosu na godinu prije. U jesen su i preselili u novi ured koji se prostire cijelim katom nebodera u Strojarskoj, gdje posluje i Infinum.

„S obzirom na to kakva je bila godina u IT-u globalno, gdje primarno mislim na masovna otpuštanja u tech kompanijama, mi smo vrlo zadovoljni“, dodaje.

Iako ni ova godina nije donijela znatno olakšanje za sektor, nema popuštanja s krivuljama rasta. Car pojašnjava kako mu je, kada je pokrenuo Productive, cilj bio boriti se s najjačim svjetskim igračima na tom polju. Stoga treba držati tempo i neprekidno raditi na razvoju, a taj je tempo udaran. Lani su proizvod nadogradili s više od 150 poboljšanja i funkcionalnosti. Rezultat je to, kaže direktor Productivea, osluškivanja ideja i potreba korisnika, ali i vizije tvrtke koja poznaje što industriju muči i gdje su potrebna bolja rješenja.

Productive je u jesen uselio u novi, veliki, ured koji se prostire na cijelom katu zgrade u zagrebačkoj Strojarskoj, Foto: Productive

I ove godine očekuju nastavak rasta i razvoja u što planiraju, kao i dosad, reinvestirati svu dobit. U prvom dijelu godine bit će još nekoliko velikih nadogradnji platforme. Između ostalog to će se odnositi na segment Productive Automations koji korisnicima omogućava kreiranje automatiziranih procesa bez znanja programiranja. Bit će i novosti u funkcionalnostima Productive AI-ja, a radi se i na sigurnosnom certificiranju platforme na SOC2 standard.

„To je veliki podvig, ali osigurat će još veću razinu sigurnosti podataka naših korisnika“, ističe Car nabrajajući čime se ovih dana bavi tvrtka kojoj je zasjeo na čelo nakon sedamnaest godina upravljanja Infinumom.

Productive, alat za vođenje agencije nastao je 2014. godine za interne potrebe Infinuma. To je rješenje objedinilo različite aspekte poslovanja poput prodaje, izrade ponuda, organizaciju i vođenje projekata, komunikaciju s klijentima, planiranje posla i naplate, čak i upravljanje profitabilnošću.

Krenuli su tipično startupovski

Prije dvije godine radno mjesto izvršnog direktora Infinuma prepustio je Nikoli Kapraljeviću, dugogodišnjem kolegi kojeg i u službenim prigodama zove Nixa. Tu tvrtku za dizajn i razvoj softvera pokrenuo je kao devetnaestogodišnji student zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva s kolegom Matejom Špolerom. Krenuli su tipično startupovski, uz prijatelje, tulume, i žestok rad te dospjeli do četiristo zaposlenih. Posluju po cijelom svijetu, a lani su, kako bi ojačali poziciju na tržištu SAD-a, za javnosti nepoznat iznos preuzeli američku digitalnu agenciju ExpandTheRoom (ETR). Konsolidirani prihod im je u prošloj godini iznosio 26 milijuna eura.

“Općenito sam čovjek koji voli neposrednu i direktnu komunikaciju s bilo kim. Nekad se ljudima teško naviknuti na to u radu sa mnom, jer imaju neku ugrađenu percepciju o meni zbog moje pozicije (direktor) i renomea (20 godina u industriji).” Tomislav Car, Productive

U rujnu 2020. godine Infinum je u partnerstvu s Porsche Digitalom osnovao tvrtku za razvoj i istraživanje Porsche Digital Croatia. Imala je sedam zaposlenih, do danas se ta brojka povećala na 150. Prema posljednjim dostupnim podacima Fine, u 2022. godini prihod joj je premašivao sedam milijuna eura.

Osnivači Infinuma su Tomislav Car, Matej Špoler, Nikola Kapraljević i Josip Bišćan.

Što je kolegama bitno

Iako je izdanak Infinuma, i Productive interno, kao tvrtka ima svoj film, ali uključuje se i u inicijative svoje sestrinske tvrtke kao što su razni programi doniranja, stipendiranja i slično. Tvrtka koja strelovito raste i gladna je novih zaposlenika nipošto si ne može dozvoliti da gubi one stare. Kako postižu zadovoljstvo zaposlenika, pitali smo Cara.

„Kako se dosta dugo bavim ovim poslom, uskoro će biti 20 godina kako sam u IT-ju, naučio sam što je kolegama više i manje bitno. Prva stvar je da plaća mora biti na što većoj mogućoj razini. Nakon toga, ostaju tri glavne stvari: autonomija, vlasništvo i slobodno vrijeme“, rekao je te pojasnio što pod time podrazumijeva.

„Autonomija znači da imaš utjecaj na odluke, da nisi samo dron kojem se spuštaju zadaci o kojima nemaš pravo glasa. To je kultura koju pokušavamo graditi kod ljudi, a onda i zadržati kako rastemo. Vlasništvo je čisto praktična stvar – da zaista jesi vlasnik u firmi u kojoj radiš. Tu smo uspostavili ESOP program, dakle program kroz koji zaposlenici mogu ostvariti vlasnički udio u kompaniji. Slobodno vrijeme ljudi realiziramo kroz 4-dnevni radni tjedan tijekom ljeta te generalno hibridni način rada.“

Productive je uveo program radničkog dioničarstva, Foto: Domagoj Kovačić

Iako dobro zvuči, posložiti to sve da funkcionira je izazov, priznaje. Kako bi se pružile dobre plaće, kompanija mora ostvarivati prihod koji to može financirati. Kako bi zaposlenici dobili vlasništvo u kompaniji, ona mora rasti da bi i vrijednost tih udjela rasla te kako bi sve to imalo smisla, tumači.

Productive je proveo ESOP (eng. Employee Stock Ownership Plan), odnosno uveo radničko dioničarstvo. Budući da posluju u SAD-u, proveli su to koristeći gotova pravna rješenja koja tamo postoje. No, uspostaviti ESOP program samo po sebi nije lagano, kaže Car. To otvara brojna pitanja, primjerice kako točno raspodijeliti udjele i po kojim kriterijima, kako u to uplanirati postojeće i buduće zaposlenike i slično.

„Ako sam objektivan prema sebi, trebalo nam je i predugo da to realiziramo s obzirom na to da je sama ideja ESOP-a od početka bila u planu. No, proveli smo to i sad funkcionira kao podmazano“, zaključuje Car.

Tvrtka u kojoj bi i sam radio

Caru je uspjelo osnovati tri uspješne tvrtke prije četrdesete. Zanima nas što misli da ih je predodredilo za uspjeh te kolika je u tome uloga vodstva.

„U svim tvrtkama u kojima sam uključen trudimo se prvenstveno pružati ugodno i zdravo radno okruženje za sve. Zato su i sve te tvrtke više puta dobile nagrade za najboljeg poslodavca u Hrvatskoj. Mislim da vodstvo ima veliki utjecaj na to kako tvrtka funkcionira jer dirigira principe i tempo kako se stvari rade. Ako imate vodstvo koje je ambiciozno, imat ćete ambiciozne kolege i ambicioznu firmu. Transparentnost je meni uvijek bila bitna. U Productiveu svi znaju valjda sve informacije o biznisu, kako stojimo, što je dobro, što je loše. Također, dobra zajebancija (molim da me citirate ovdje) je isto nešto što cijenim i visoko se nalazi na poziciji bitnosti. Ja sam iz Karlovca, gdje je dobra zajebancija uvijek bila visoko na cijeni. Generalno, logika mi je bila da želim stvarati tvrtke u kojima bih i sam htio raditi“, pojasnio je.

Na novoj poziciji koristi i znanja koja je stekao u Infinumu poput upravljanja razvojem softvera i kapitala, bilo onog financijskog, bilo ljudskog. No, i Productive mu je omogućio da proširi znanja, i to ona o razvoju strategije proizvoda, online prodaji i marketingu.

Želim stvarati tvrtke u kojima bih i sam htio raditi, kaže Tomislav Car, Foto: Domagoj Kovačić

Ipak, kaže kako je najvrijednija lekcija za rast Productivea bila bootstrapped metoda ulaganja koja omoguće organski rast i reinvestiranje dobiti u rast. „Takav model ulaganja nas potiče da osluškujemo stvarne potrebe tržišta i naših kupaca, čime na kraju dobivamo odgovore na više pitanja koliko ulagati u marketing i prodaju, koga sljedeće zaposliti, koje funkcionalnosti na proizvodu sljedeće razvijati i slično. Često firme koje su dobivale astronomske svote kapitala ‘preskoče’ tu lekciju, te izazove i onda se u težim vremenima, kakva su bila prošle godine, osjeti da im to nedostaje“, konstatira serijski poduzetnik koji je već godinama i investitor.

Operator i investitor u isto vrijeme

Od prvih je koraka podržao CircuitMess svog sugrađanina Alberta Gajšaka, podržao je i Rimčev Project 3 Mobility te preko Funderbeama podupro STEMI. Preko Infinum Venturesa, koji opisuje kao nešto između fonda rizičnog kapitala, family officea i startup inkubatora, sa suosnivačima Infinuma uložio je u startupove Flavorific, Rentlio i Daytona.

„U nove biznise ili startupove investiram iz više razloga. Jedan, koji je dosta očiti, je da zaradim nešto na tome, ali nikad to nije primarna motivacija. Obično ulažem jer ili mislim da je osnivač super ili da je biznis nešto što me zanima ili neka kombinacija svega toga. Često mi se ljudi javljaju da investiram u njihove biznise, i često odbijam ako je riječ o nečemu što ne razumijem“, kaže Car kojem je zanimljivo voditi dvostruku ulogu u životu, investitora i, kako to on kaže, operatera.

Dok kao operater upravlja i vodi biznis, zna u njemu svaki detalj i danonoćno se time bavi, kao investitor je u drugačijem položaju. Od njega se uz kapital očekuje da tu i tamo ubaci neki dobar savjet o upravljanju. „Kad ste operater i objašnjavate nekome zašto neki poslovni potez nije uspio, imat ćete 100 razloga, 100 situacija, 100 izgovora. Kad ste s vanjske strane ograde i investitor ste u biznisu, jedino što čujete je: ‘Aha, ok, znači nisi to uspio napraviti’. Jednostavno operiraš na drugoj razini detalja i sve to skupa je zanimljiv misaoni eksperiment“, tumači.

Novi ured Productivea u Strojarskoj dizajnerski je osmislila Brigada, Foto: Domagoj Kovačić

Milijuni sati rada

Dio koji neki možda ne žele čuti, jer je lakše misliti kako su neki jednostavno rođeni pod sretnom zvijezdom koja jamči uspjeh, jest onaj da o svemu ovome ne bismo pisali kada iza Cara ne bi stajali milijuni sati rada.

„Volim učiti, graditi stvari i to raditi s dobrim ljudima. Definitivno već dvadeset godina živim stalno u nekom gasu, radim puno do te mjere da se nekad pitam koliko je to zdravo tako cijeli život. Zanimljivo je bilo da, kad sam se prije par godina maknuo iz svoje tadašnje uloge u Infinumu, dobar dio ljudi je to doživio kao da sam se umirovio i idem ispijati Mojito koktele na plaži. U stvarnosti dogodilo se potpuno suprotno. Još više sam se bacio na posao, još više ušao u ‘rovove’ i dodao gas“, otkriva mladi poduzetnik koji privatno voli putovati, ali i glazbu, aute, motore, životinje i ljude i to, napominje, ne nužno tim redom.

Iako nije posustao s radom, posljednjih godina neke su se prilike ipak promijenile.

„Nekad davno sam puno putovao, većinski zbog posla, obilazio klijente i odrađivao sastanke posvuda. Danas to gotovo više uopće ne radim, većina toga je online, što mi omogućava da kad putujem onda idem gdje ja želim i kad želim“, ističe.

Kad je otišao s čela Infinuma za Cara su mislili da se umirovio, ali on tvrdi kako se još više bacio na posao, Foto: Domagoj Kovačić

Car ne mašta o ranom umirovljenju, dapače, ne vjeruje da će se ikada potpuno umiroviti. Ipak, ideja nekog malo manje intenzivnog i operativnog načina djelovanja što sada proživljava, nije mu strana. Mogao bi raditi nešto savjetnički, kaže.

„Životni cilj mi se mijenja svakih par godina, ovisno što me inspirira. Trenutno mi je cilj da podignem Productive na razinu da bude najbolji proizvod za naše korisnike, pobijedi sve konkurente i bude jako uspješna i jako vrijedna kompanija. Rekao bi da mi je na kraju dana ultimativni cilj biti sretan i da su ljudi oko mene – obitelj, prijatelji i kolege – isto sretni“, zaključuje.