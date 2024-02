Osnivačica platforme PitchSee dugotrajni proces spajanja investitora i startupova svela na dvije minute

Na odluke investitora o ulaganjima utječu ekonomske prilike, ali umjetna inteligencija utječe više. Osnivači startupova na krilima te tehnologije ubrzali su razvoj pametnih projekata, a broj investitora koji su to voljni podržati i u ranim, razvojnim fazama raste, za Forbes Hrvatska ispričala je Nataša Đuričić, osnivačica platforme PitchSee koja je dugotrajni proces spajanja investitora i startupova svela na dvije minute

Novac za rast presudan je za mlade tvrtke, a do njega nekako treba doći, što nije uvijek lako. Najprije treba odrediti kome se uopće obratiti, pa osigurati kontakt, uspjeti pridobiti pažnju i vrijeme potencijalnog ulagača, a tek potom dolazi vrijeme za izlaganje ideje – pitch. Čak iako se prevladaju sve ove početne faze uspješno, svaka ideja ne dopire do svakog investitora. Osnivači tvrtke znaju potrošiti mjeseca pa i godine na priliku da u nekoliko minuta iznesu svoju viziju proizvoda ili usluge koju žele staviti na tržište. No, često im je trud uzaludan. Ipak, žele li da njihova tvrtke zaživi, moraju pregristi gorčinu neuspjeha i tražiti nova vrata na koja će pokucati. Jedna je poduzetnica odlučila svesti taj proces na dvije minute.

Toliko vremena, naime, imaju mlade tvrtke da u video pitchu na njezinoj platformi svoj biznis predstave potencijalnim ulagačima. Platforma se zove PitchSee, a u proljeće će biti točno tri godine kako ju je lansirala iskusna menadžerica Nataša Đuričić ušavši u segment ulaganja kojim se dotad nije izravno bavila, ali je poznavala sve njegove zakonitosti.

“Dolazim iz nekretninskog biznisa i s investitorima radim već skoro dvadeset godina. Imam iskustvo i jedne i druge strane. U ulozi osnivača početnika ni sama nisam znala u kojem smjeru krenuti – bezbroj hubova, inkubatora, akceleratora, platformi, natjecanja, sajmova, mentora posrednika i sve to na razini gotovo svake države, županije, grada… Pa kako da to bude pregledno jednom investitoru? Kako da on zna gdje i tko si, a možda baš takav projekt traži”, postavila je Đuričić pitanje koje se pokazalo ključnim za pokretanje njezinog novog poslovnog pothvata.

Nakon dvadeset godina u nekretninskom biznisu Nataša Đuričić u travnju 2021. godine pokrenula je platformu PitchSee koja spaja investitore i startupove, Foto: PitchSee

Rođena u Hrvatskoj, Đuričić je odrasla i školovala se u Njemačkoj. Karijeru je započela u Bečkom holdingu koji se bavi razvojem komercijalnih nekretnina. Tvrtka je otvorila ured u Zagrebu, a ona je kao njihova predstavnica u Hrvatskoj vodila razvoj projekata poput Zagreb Towera i City Centera One. “Prvi put smo u Hrvatsku doveli Interspar, njemački Müller, Peek & Cloppenburg te niz drugih brendova”, prisjeća se ekonomistica s MBA diplomom. Prije 15 godina pokrenula je marketinšku agenciju Plasman grupa koja posluje u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj, takozvanom D-A-CH području te u zemljama bivše Jugoslavije. Taj posao je uhodan, a Đuričić je trenutno posvećena razvoju pametne platforme na kojoj se investitori brzo i jednostavno povezuju s osnivačima startupova.

Investitori ‘teški’ 1,4 milijarde eura

Prije pokretanja tog posla, kaže, detaljno su istražili tržište i ciljane skupine te odradili brojne razgovore sa strukom, institucijama i osobama kojih se ta tema tiče. Došli su do zaključka kako jedinstveno mjesto koje bi spojilo investitore i startupove dosad nije postojalo zbog selekcijskih postupaka, raznih uvjetovanja i ograničenja te provizija.

Koliko je PitchSee ulagača i osnivača dosad spojio te s koliko je to ukupno investicija rezultiralo teško je reći jer transakcije ne idu preko platforme. Đuričić ističe kako su sa sadašnjom beta verzijom dosegli više od 130 država i omogućili prikazivanje više od 600 inovacija investitorima, fizičkim osobama i fondovima rizičnog kapitala čija ukupna vrijednost prelazi 1,4 milijardi eura.

“Na našim mrežama redovno obavještavamo o onima koji otvaraju dodatna sredstva dostupna za ulaganja u određene industrije. PitchSee je tu i da investitorima omogući pregled nadolazećih projekata i inovacija, te ih spoji s osnivačima. S obzirom na direktno spajanje, ne ulazimo u njihovu komunikaciju, ali nam u prosjeku 3-5 puta mjesečno potvrde done deal. To moraju napraviti i osnivač i investitor kako bi se projekt skinuo s platforme”, kaže osnivačica platforme na kojoj ima hrvatskih startupa, ali i investitora hrvatskih korijena koji sada žive u Austriji i Njemačkoj. Ipak, primjećuje kako je odaziv iz drugih zemalja poput Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke, Francuske i Portugala značajno veći.

U proljeće će sadašnju, beta verziju platforme PitchSee zamijeniti nadograđeno izdanje. Osnivači startupova moći će se i dalje besplatno predstaviti investitorima koji više neće dolaziti na platformu samo ako su pozvani, otkrila je osnivačica platforme Nataša Đuričić, Foto: PitchSee

Platforma je dostupna svima, geografskih ograničenja nema, ali postoje regulative gdje se projekti iz određenih zemalja poput Sjedinjenih Američkih Država ili Izraela ne mogu prikazivati. Aktualnim prilagodbama ćemo i tome doskočiti, kaže Đuričić te napominje kako, za razliku od startupova, investitori mogu od bilo kuda pristupiti i pretraživati projekte te se povezivati s osnivačima.

“PitchSee je trenutno najmanje profitabilan za nas. No, s tim smo računali, izgradnja marketplacea je prvih godina samo ulaganje. U proljeće prelazimo iz bete na nadograđenu verziju. Osnivači će i dalje svoje projekte moći potpuno besplatno predstavljati i povezivati se s investitorima i to se neće mijenjati. Nova će im verzija, međutim, uz simboličnu nadoplatu, omogućiti bolje pozicioniranje i veću vidljivost, kao i specijalizirane edukacije. Za razliku od bete, koja je za investitore bila invite only, nadograđena verzija omogućava pristup svim investitorima po određenim paketima. U budućnosti će se na platformi moći oglašavati usluge i to je ono što u ovom trenutku mogu podijeliti”, iznijela je planove za budućnost osnivačica platforme PitchSee.

Realizacija tih planova nekoliko mjeseci kasni, kako to obično biva s većim projektima, no i dalje je sve unutar predviđenih vremenskih okvira, dodaje Đuričić koja priznaje da su joj izazovi zanimljivi. “Čim nešto krene bez trzavica, počinjem se dosađivati”, kaže zabavljeno.

‘Pametniji’ projekti i poslovni anđeli

Forbes Hrvatska pisao je o padu investicija u startupove u prethodnoj godini, a zanimalo nas je primjećuju li se takvi trendovi na platformi i pada li interes investitora s obzirom na ekonomska zbivanja.

“Naravno da ekonomska kretanja utječu na ulagače, no na njih značajno više utječe rapidan razvoj i dostupnost umjetne inteligencije zahvaljujući kojoj osnivači razvijaju brže i pametnije projekte. Posebice unatrag zadnjih nekoliko mjeseci na platformi primjećujemo porast broja investitora koji su voljni sudjelovati u ranim i razvojnim fazama takvih projekata”, kazala je Đuričić potvrdivši još jednom koliki interes investitora pobuđuje razvojni potencijal umjetne inteligencije.

I ona sama ulaže u startupove kao poslovni anđeo, a zahvaljujući tim ulaganjima u upravnim je odborima nekoliko manjih tvrtki. “Nedavno mi se svidjela jedna mlada djevojka sa svojim projektom. Za razliku od ostalih, projekt je vezan lokalno i u Zagrebu je, ali vidim potencijal i veselim se ući u taj pothvat i za mene potpuno novo područje”, kaže poslovna anđelica koja posao obavlja iz Zagreba i Beča, a uz PitchSee i tvrtke koje je spomenula i dalje nadzire i upravlja poslovanjem Plasman grupe.

Direktorica Plasman grupe i PitchSee platforme Nataša Đuričić ulaže i kao poslovna anđelica. Sada joj se, kako otkriva, svidio projekt jedne djevojke u Zagrebu, Foto: PitchSee

Pitamo je što joj je najvažnije pri odabiru projekata za ulaganje. “Prvo što gledam su osnivači. Važno mi je znati da su duboko involvirani u temu, dobro poznaju tržište i ključne korisnike, te smjer u kojem idu. Potom me zanima imamo li iste poglede na vrijednosti i očekivanja, kakav je tržišni trenutak, tko je konkurencija i koji su ciljevi. Time se brzo iskristalizira ima li nešto potencijala za više ili ne”, pojašnjava investitorica.

Rad na puno projekata istodobno troši puno energije, stoga je važno nahraniti i dušu. “Putujem, čitam, družim se s obitelj i prijateljima, volim, smijem se i trudim maksimalno iskoristiti vrijeme koje mi je na raspolaganju. Kreativna sam i ne volim dosadu. Fizički sam aktivna, obožavam adrenalinske sportove, ali prakticiram i yogu. Svakodnevno meditiram što mi je otvorilo potpuno nove poglede. Živim u blizini prekrasne park šume i kada god uhvatim priliku u njoj sam s laptopom ili na trčanju s mobitelom”, otkriva Đuričić kako puni baterije jer izazova na poduzetničkom putu uvijek ima.

Kadrovi, PDV i algoritmi

Đuričić izdvaja i nekoliko čimbenika koji otežavaju poslovanje. Oni se mogu svrstati u tri kategorije – porezi, deficit kvalitetnih kadrova te algoritmi društvenih mreža i pretraživača.

“Kada bi netko osmislio jedinstveni sustav obračunavanja PDV-a fizičkim osobama na razni svih država poslovanje bi nam bilo olakšano. Naime, situacija s kojom se trenutno susrećemo sve je samo ne jednostavna. Porezni savjetnici daju svoja mišljenja, no da bi bio siguran, moraš se baviti regulativama baš svake zemlje, što je i financijsko i vremensko opterećenje. Na razini EU to je još i riješeno, ali isto ne vrijedi za Švicarsku, ostale države Europe, da ne govorim o kontinentima ili nama važnim tržištima kao što je Singapur”, navodi Đuričić.

Poslovanje bi im olakšalo i kada im algoritmi društvenih mreža i pretraživača ne bi ograničavali doseg s obzirom na lokaciju s koje objavljuju, kaže. Napominje kako zbog toga netko iz Zagreba nema iste startne pozicije kao netko iz Londona, Pariza ili San Francisca, što je ironično budući da se naziva world wide web.

Nataša Đuričić sa svojom ekipom u tvrtki PitchSee koja broji desetak osoba, Foto: PitchSee

Međutim, najveći izazov u svakom je slučaju pronalazak adekvatnih djelatnika. Nije da ih nema, ali put do njih zna umoriti, ističe. “Zato kada ih nađem, ne puštam ih. Neki dugogodišnji djelatnici su mi u međuvremenu postali i partneri. Takav je bio i moj put i rado ga nastavljam”, dodaje poslodavka čiji PitchSee tim sada broji desetak ljudi.

Želje za budućnost su joj skromne, tek da ona i ljudi koji je okružuju ostanu sretni i zadovoljni, da više vremena provodi s obitelji i prijateljima te nastavi razvijati svoje poslovne pothvate koji je vesele. Posebno se raduje vidjeti promjenu na tržištu koju će, uvjerena je, dugoročno donijeti PitchSee.