Sedam hrvatskih tvrtki na prestižnoj listi FT-a 1000 najbrže rastućih tvrtki

Sedam hrvatskih tvrtki našlo se na ovogodišnjoj listi Financial Timesa 1000 najbrže rastućih tvrtki u Europi. Hrvatske predstavnike predvodi Devot, a svoje mjesto osigurali su i Aircash, Orqa, Linker Media, Ars Futura, Syntio i Uprise

Hrvatske su tvrtke ove godine napredovale što se tiče zastupljenosti na prestižnoj listi Financial Timesa 1000 najbrže rastućih tvrtki u Europi. Međutim, po rangu su značajno nazadovale. Ove je godine najbolje plasirani Devot zauzeo 32. poziciju, dok je lani predvodnik hrvatskih tvrtki Aircash bio na prilično visokom 14. mjestu. Ove je godine Aircash skliznuo na 45. mjesto. Naravno, treba imati na umu da što se više napreduje, teže je rasti.

Na listu je ove godine uvrštena i osječka Orqa koja je je na 209. mjestu. Slijede Linker Media na 523., Ars Futura na 834., Syntio na 958. i Uprise na 983. mjestu.

Podsjetimo, prošle su se godine uz Devot i Aircash na prestižnom popisu našli i Syntio (551), heloo (712) i SysKit (771).

Financial Times izrađuje ljestvicu najbrže rastućih europskih tvrtki u suradnji s njemačkom statističkom tvrtkom Statista. Poredak na ljestvici uvjetovan je najvećim ostvarenim stopama godišnjeg rasta (CAGR) u razdoblju od 2019. do 2022. godine, a kriterij za uvrštavanje na listu bila je minimalna stopa od 36,9 posto te minimalno 100 tisuća eura prihoda u 2019., odnosno 1,5 milijuna eura u 2022. godini.

Ovogodišnja lista odraz je promjena u korporativnom bogatstvu zbog utjecaja pandemije koronovirusa. Oporavak i povratak rasta ometale su visoka inflacija i rast troškova života, a sve je dodatno pogoršala energetska kriza potaknuta ratom u Ukrajini. Dok se neke tvrtke nisu uspjele održati, druge su pokazale otpornost i uspjele napredovati, navodi Financial Times.

Najbrže rastući hrvatski biznisi

Zagrebačka IT tvrtka Devōt od svih je hrvatskih tvrtki ostvarila najveću godišnju stopu rasta, 223,5 posto. Prihodi su im 2022. godine porasli na više od 8,9 milijuna eura s gotovo 264 tisuće eura koliko su iznosili 2019. U tom se periodu broj zaposlenih učetverostručio, sada ih je zaposleno 32. Devōt se krajem prošle godine plasirao i na visoko četvrto mjesto Deloitteove ljestvice CE Technology Fast 50. Tim je povodom osnivač tvrtke Martin Morava za Forbes Hrvatska ispričao kako su uslijed pandemije s industrije putovanja, fintecha i umjetne inteligencije fokus preusmjerili na HealthTech, osobito na digitalizaciju zdravstvenog sustava i telemedicinu. Bila je to pametna odluka.

“Naš put je specifičan jer smo narasli prvenstveno na zahtjevnom američkom tržištu, no sada stremimo ka širenju na europsko tržište gdje želimo postaviti čvrste temelje za naše poslovanje u budućnosti”, rekao je Morava.

Fintech Aircash poznat po mobilnom novčaniku imao je godišnju stopu rasta od 209,2 posto. Prihodi su im porasli s 677 tisuća eura 2019. na više od 20 milijuna eura po čemu su i nadmašili Devōt. U tom je periodu tvrtka Hrvoja Ćosića porasla s 21 na 49 zaposlenih.

Osječka Orqa, proizvođač FPV naočala i bespilotnih letjelica, ostvarila je stopu godišnjeg rasta od 112,7 posto. Prihod joj je porastao s preko 295 tisuća na više 2,8 milijuna eura u razdoblju od 2019. do 2022. godine, a broj zaposlenih se i više nego udvostručio skočivši s 25 na 55 zaposlenih.

Rang Tvrtka Stopa apsolutnog rasta (%) CAGR (%) Prihod 2022. (€) Prihod 2019. (€) Broj zaposlenih 2022. Broj zaposlenih 2019. Godina osnutka 32. Devot 3284,7 223,5 8.934,626 263.971 32 8 2016. 45. Aircash 2855,9 209,2 20.014,067 677,092 49 21 2015. 209. Orqa 862,0 112,7 2.844,264 295,649 55 25 2018. 523. Linker Media 313,5 60,5 3.261,498 788,748 10 1 2018. 834. Ars Futura 191,4 42,8 3.746,959 1.285,734 54 22 2013. 958. Syntio 165,1 38,4 5.588,129 2.108,296 81 17 2017. 983. Uprise 160.1 37,5 1.500,174 576,769 19 7 2017. Izvor: Financial Times 1000 ranking

Platforma za razmjenu sadržaja i distribuciju oglasa na partnerskim portalima Linker Media pozicionirala se na 523. mjesto FT-ove rang liste s CAGR-om 60,5. Za tu je tvrtku 2022. godine radilo deset ljudi, a prihodi su joj sa 788 tisuća eura porasli na više od 3,2 milijuna eura.

Softverska tvrtka Ars Futura koju su osnovali Ivan Božić i Nikola Jakić zabilježila je 42,8 posto CAGR s prihodom koji je od 2019. do 2022. porastao s 1,28 na 3,74 milijuna eura. U zagrebačkoj tvrtki koja se bavi dizajnom i razvojem mobilnih te web aplikacija broj zaposlenih povećao se s 22 na njih 54.

Syntio, IT tvrtka koja se bavi podatkovnim inženjeringom u oblaku od svih hrvatskih predstavnika na listi ima najviše zaposlenih, 2022. godine taj je broj bio 81. Zagrebačka tvrtka koju su 2017. godine osnovali Davorin Cetto i Tomislav Domanovac u 2019. je uprihodila 2,1 milijun eura, a 2022. prihodi su im premašivali 5,5 milijuna.

Na listu se još upisala i tehnološka tvrtka Uprise Dina Milete koja je 2022. godina imala 19 zaposlenih i prihod od 1,5 milijuna eura, te godišnju stopu rasta od 37,5 posto.

Proizvođači solara na vrhu

Na samom vrhu liste je češki proizvođač solarnih panela Raylyst Solar s godišnjom stopom rasta od 824,4 posto. Ta je praška tvrtka profitirala pomamom za obnovljivim izvorima energije uzrokovanim energetskom krizom i europskim klimatskim planom. Na drugoj poziciji smjestio se francuski ad-tech Adagio kojem je CAGR dosegao 582,6 posto, a slijedi ga Bidberry, talijanska agencija za digitalno oglašavanje sa stopom rasta od 424,4 posto. Za njihov je uspjeh zaslužno pandemijsko zaključavanje u kojima su se potrošači mogli doseći uglavnom online kanalima.

Potrošnja na digitalno oglašavanje skočila je 30 posto u 2021. godini, izvijestilo je strukovno udruženje IAB Europe. Međutim, Financial Times podsjeća da tvrtke nisu dobile pravo na predah jer je, kako je objavila britanska investicijska grupa Atomico, prošle godine ulaganje u europske tehnološke tvrtke bilo dvostruko slabije u odnosu na 2022. godinu. Također, tvrtke su se potužile kako im financiranje iz 800 milijardi eura teškog europskog fonda za oporavak nije bilo dostupno, a suočile su se i s poteškoćama u poslovanju s obzirom na to da su britansko i njemačko gospodarstvo u promatranom razdoblju naginjali prema recesiji.

IT i softverske tvrtke ponovno prevladavaju listom, lani ih je bilo 176, a ove godine taj je broj porastao na 189. Druge po zastupljenosti su tvrtke iz građevinskog sektora, na popisu su 92, prošle godine ih je bilo 87. No, valja napomenuti kako će se na listi iduće godine zasigurno osjetiti posljedice urušavanja njemačkog građevinskog sektora. Na trećem su mjestu e-trgovine, s 79 predstavnika, što je pad u odnosu na prošlogodišnjih 95. Na to je uvelike utjecao postpandemijski povratak u fizičke trgovine. Na četvrtom su mjestu fintech tvrtke, na listi ih je ove godine 68. U stopu ih sa 67 tvrtki slijede energetske kompanije.

Gledano prema državama, dominiraju talijanske (304) i njemačke (198) tvrtke. London je osmu godinu zaredom grad s najviše tvrtki na ljestvici, njih 70 stoluje u prijestolnici Ujedinjenog Kraljevstva. Lani ih je bilo čak i više, 84. Milano je drugi s 43 tvrtke, a Pariz je skliznuo na treće mjesto s 39 tvrtki.

Tvrtke se mogu prijaviti za novo rangiranje u listopadu.