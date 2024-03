Bitcoin ruši rekorde: Premašio 71.000 dolara, a rast kriptovaluta se nastavlja

Bitcoin je u ponedjeljak dosegao novi rekord po prvi put premašivši vrijednost od 71.000 dolara, uslijed sve većeg prihvaćanja od strane institucija, kao i impresivnog rasta koji je vratio tržište iz duboke “kripto zime” koja je godinama, nakon serije velikih skandala i propadanja, ograničavala zamah sektora.

Cijena bitcoina u ponedjeljak ujutro porasla je za oko 5 posto na 71.747 dolara. To je nova prekretnica za najveću kriptovalutu na svijetu koja je tijekom prošlog tjedna zabilježila rast od 12 posto i dosegla rekordnih 69.000 dolara.

Bitcoin je u uzletu od početka godine, kada je njegova vrijednost iznosila oko 42.000 dolara, zabilježivši rast od nekih 70 posto i dosegavši – i potom premašivši – cijene posljednji put zabilježene 2021. godine, kada je tržite doživjelo kolaps uslijed serije skandala i propasti velikih institucija.

Kriptovaluta ether, daleko druga najveća kriptovaluta na svijetu, također je porasla za gotovo 16 posto tijekom prošlog tjedna, dosegavši 4.034 dolara.

To je prvi put od kraja 2021. da je token prešao granicu od 4.000 dolara, povećavši dobitke za godinu na oko 80 posto.

Niz manjih, ali svejedno vrijednih kripto tokena također je proteklog tjedna zabilježio porast. Među njima su i BNB tvrtke Binance (27 posto), sol od Solane (14 posto), dogecoin (7 posto), Shiba Inu (30 posto), Avalanche (pet posto) i polkadot (11 posto).

Britanci ublažili stav

Uzlet kripta potiče sve snažniji entuzijazam investitora, odobravanje fondova kojima se trguje na kripto-burzi (ETF) i nadolazećim takozvanim halvingom, ključnom značajkom ograničavanja ponude upisanom u matematičke temelje kriptovalute koja povijesno izaziva porast cijena. Britanski financijski regulator ublažio je u ponedjeljak svoj stav prema digitalnoj imovini, rekavši kako će dopustiti da neke vrijednosnice vezane za bitcoin budu navedene na burzi. To se dogodilo nakon što je američka Komisija za vrijednosnice i burzu ovog siječnja po prvi put odobrila bitcoin ETF-ove.

Ukupno tržište kriptovaluta u ovom trenutku vrijedi 2,83 bilijuna dolara. Tržište je u posljednja 24 sata zabilježilo rast od dva posto, a tijekom proteklog tjedna gotovo 8 posto. Ukupno se njegova vrijednost tijekom protekle godine gotovo utrostručila, porastavši od tik ispod 1 bilijun dolara do gotovo 3 bilijuna dolara. Sektorom dominira bitcoin koji čini oko polovice tržišta uz kapitalizaciju preko 1,41 bilijun dolara. Ethereum je na dalekom drugom mjestu, no uz ukupnu vrijednost od 484,5 milijarde dolara, on čini oko 17 posto ukupnog tržišta i značajna je sila. Jedina druga kriptovaluta s tržišnom kapitalizacijom iznad 100 milijardi dolara je Tether, najveći stablecoin na svijetu.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Bitcoin Hits New Record High Above $71.000 As Crypto Rally Continues

(Prevela: Nataša Belančić)

