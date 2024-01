Hrvatski stručnjaci za kripto brane Tether, ali priznaju da ga koriste i kriminalci

Kriptovaluta Tether koju koriste kriminalci u Aziji popularna je i u Hrvatskoj. No, hrvatski stručnjaci za kriptovalute uglavnom ga brane, podsjećajući kako nešto što se može koristiti u nezakonite svrhe nije zbog toga i samo nezakonito.

Tether je vrlo popularan u Hrvatskoj. To otkrivaju podaci koje je Forbes Hrvatska dobio od hrvatskih stručnjaka za kriptovalute – Vlahe Hrdala, dr. Ivana Vorasa i Nikole Škorića. Povod za razgovor s njima bio je nedavni izvještaj Ujedinjenih Naroda, odnosno njihovog Ureda za droge i kriminal (UNODC). Forbes je nedavno objavio kako se Tether u njemu navodi kao omiljena platforma za operacije pranja novca i prijevare diljem istočne i jugoistočne Azije.

Dok Škorić i Hrdalo automatski zauzimaju obrambeni stav kad su u pitanju kriptovalute i njihova primjena, Vorasu nije neugodno spomenuti i njihovu negativnu stranu. Svijet kriptovaluta i tehnologija na blockchainu uspoređuje s divljim zapadom, unatoč tome što se stalno pokušava uvesti kakva-takva regulacija.

“Bitcoin je nastao u okruženju ljudi koji su se zalagali za postizanje neovisnosti od države u raznim oblicima i svojevrsni financijski anarhizam, no upitno je kakav je rezultat postignut do danas. Kriptovalutama doista ne upravljaju državni službenici i političari, ali su tu ulogu preuzeli bogataši raznih oblika, boja i konspirativnih tendencija koji imaju praktički istu, ali daleko manje transparentnu funkciju od države” – kaže Voras.

Kako funkcionira Tether?

Kao odličan primjer te tvrdnje vidi upravo Tether. On je jedna od kriptovaluta sa stabilnom vrijednosti koje su poznate i po nazivu stablecoin. Pojašnjava kako se njegova vrijednost održava “na silu”, s obzirom da postoji tvrtka čiji je glavni zadatak održavanje vrijednosti Tethera u odnosu na neku valutu. Ona to radi kupovinom i prodajom kriptovaluta za tu stvarnu (fiat) valutu, te svakodnevnim uvjeravanjem svijeta kako (tvrtka) u zalihama ima barem toliko fiat novca za svaki izdani Tether.

“Drugim riječima, rade ono što za fiat novac rade centralne banke, no s obzirom na to da je firma međunarodna i teško joj je stati na rep, nikada nije provedena neovisna revizija koja bi to potvrdila” – upozorava Voras.

Tethera ima više. Počelo je s kriptovalutom USDT – koja ima vrijednost jednog američkog dolara, a danas su u opticaju i druge kao što su EURT i CNHT koje su vezane uz euro i kineski yuan. Drugim riječima, USDT su dolari na blockchainu, isto kao što su EURT euri na blockchainu i CNHT yuani na blockchainu.

Sankcije ne sprječavaju transakcije Tetherom

Transakcije u ovim valutama idu kroz blockchain a ne kroz banke, što znači da se obavljaju bez gotovo ikakvog nadzora od strane bankarskog sustava i raznih državnih aparata.

Voras kaže kako postoje glasine da Tether “tiska novac”, odnosno izdaju USDT bez dovoljne količine dolara za njegovo pokriće.

“Od prije nekoliko godina, Tetheri su kriptovaluta kojom se najviše trguje uopće. Od 2019. nadalje se više trguje Tetherima nego samim Bitcoinom. Želite li prebaciti par stotina milijuna dolara iz primjerice Rusije u Iran, možete to napraviti u Tetherima bez obzira na sankcije” – kaže Voras.

Ističe i paradoks kako postoje ljudi koji se izrazito protive konceptu digitalnih valuta koje izdaju centralne banke, ali im je sasvim prihvatljivo da istu funkciju ima Tether.

Važno je istaknuti i kako su transakcije u blockchainu “pseudonimne”, što znači da se odvijajuju između računa koji nisu vezani uz identitet osobe. Kod kriptovaluta se takvi računi zovu “adrese” i dok god netko ne poveže adresu s osobom, ne zna se tko je radio te transakcije. Voras kaže kako nisu rijetki slučajevi da policija do takvih informacija dođe vrlo staromodnim tehnikama kao što su ispitivanja, zaplijene i prisluškivanja.

Tether nije namijenjen ulaganju, jer je njegova svrha da vrijedi uvijek isto, pa po definiciji neće rasti ni padati dovoljno da većini ljudi ima smisla trgovati s njim. Koristan je za kupovinu drugih kriptovaluta, jer je jednom kad se novac pretvori u “nešto na blockchainu” daleko je lakše kasnije nešto napraviti s njime na blockchainu.

Voras vjeruje kako će država najvjerojatnije pokušati uvesti kontrolu upravo na točke ulaza i izlaza – mjenjačnice.

Tether jedna od najpopularnijih kriptovaluta u Hrvatskoj

Nikola Škorić, član Upravnog odbora i direktor tvrtke Electrocoin od navedene trojke je najupućeniji u stanje na hrvatskom tržištu. Kaže kako je Tether najpopularnija kriptovaluta u Hrvatskoj prema kriteriju broja platnih transakcija na njihovom platnom procesoru Paycek. USDT drži 24 posto udjela, a nakon njega su najpopularniji Bitcoin i Ether s po 17 posto transakcija te Ripple (XRP) s 13 posto. Ističe kako je to i u skladu sa svjetskim prosjekom – Tether je kriptovaluta s kojom se ostvaruju najveći dnevni prometi blockchain transakcija.

U Electrocionovom segmentu trgovanja je na drugom mjestu. Najpopularniji je Bitcoin s oko 55 posto udjela u trgovanju, dok USDT ima oko 27 posto udjela. Ether se kreće oko 10 posto udjela, a sve ostale kriptovalute stanu u preostalih osam posto.

„Tether čini čak 71 posto ukupne cirkulacije svih stablecoinova, dok je na drugom mjestu je Circleov USDC s tek 18 posto. Tko želi prenositi vrijednost preko blockchaina koristeći kriptovalutu koja ima duboku likvidnost i široku dostupnost, a bez rizika od snažne volatilnosti najpoznatijih kriptovaluta kao što su bitcoin i ether – najvjerojatnije će koristiti Tetherov USDT.

Što se tiče blockchaina koji se koriste za prijenos Tethera, preko 50 posto USDT-ove cirkulacije nalazi se na TRON blockchainu, oko 40 posto na Ethereum blockchainu, dok svi ostali blockchaini nose manje od 1 posto USDTove cirkulacije. S obzirom na to da je prosječno vrijeme za konačnost transakcije na Ethereum blockchainu 13 minuta a na TRON blockchainu manje od 3 sekunde – izbor je očit. Još ako spomenemo da su naknade na TRON-u nekih 30 do 70 posto niže nego na Ethereumu, jasno je da je USDT na TRON blockchainu najpopularniji način prijenosa vrijednosti preko blockchaina.“ – pojašnjava Škorić tehničku stranu priče.

Tek 0,34 posto transakcija na Blockchainu je nezakonito

Podsjeća i kako Electrocoin poštuje najviše standarde u sprečavanju pranja novca s obzirom na to da su po tom pitanju subjekt nadzora Hanfe. Njihovi klijenti USDT-om trguju i kupuju sasvim legalno, a najozbiljnija svjetska blockchain analitička tvrtka Chainalysis u svojem izvještaju za 2023. ističe da je udio nezakonitih transakcija na svim blockchainima prošle godine iznosio svega 0,34 posto. S druge strane, to malo transakcija koje jesu nezakonite slijede globalne trendove – u 75 posto slučajeva koriste spomenute stablecoinove. Iz već prethodno rečenog za očekivati je da se radi o USDT-u na TRON blockchainu.

U tok kontekstu Škorića ne čudi da se u spomenutom UN-ovom izvještaju – u dijelu u kojem govori porastu korištenja kriptovaluta u ilegalnim aktivnostima – kao preferiranu kriptovalutu navodi USDT, a kao preferirani blockchain TRON.

„Autori izvještaja kao preferirane modalitete za prijenos sredstava navode razne ilegalne topologije bazirane na tradicionalnim platnim kanalima. Kriptovalute se u izvještaju spominju kao tek nadolazeća tehnologija koju ilegalni kladioničari počinju integrirati u svoje poslovanje, te kao preferiranu kriptovalutu ističu Tether jer se radi se o kriptovaluti stabilne vrijednosti i daleko najveće likvidnosti, dok TRON blockchain pruža jeftine a brze transakcije. Autori izvještaja niti u jednom dijelu dokumenta ne impliciraju da je USDT postao omiljena platforma za operacije pranja novca, već jasno ističu razne druge platne metode koje još uvijek dominiraju ovim područjem“ – ističe Škorić.

Hrdalo: Ako se nešto koristi u nezakonite svrhe, nije nezakonito per se

Odvjetnik Vlaho Hrdalo, predsjednik UBIK-a misli da demonizacija neke konkretne kriptovalute bez konkretnog obrazloženja pokazuje nerazumijevanje teme kojom se netko bavi.



„Europol kaže da je preferirano sredstvo pranja novca kriminalaca i dalje gotovina. Zašto UNODC onda ne izađe sa zaključkom da je naš fiat novac zlo?” – pita Hrdalo.

Dodao je kako činjenica da se nešto koristi u nezakonite svrhe ne čini to nezakonitim per se. Podsjeća i da računalne prijevare budu počinjene računalom, što automatski ne čini računala problematičnima.

Podsjeća i kako je Tether je nedavno dobrovoljno i proaktivno zamrznuo preko 200 milijuna dolara vrijednosti Tethera povezanih s tzv. pig butchering prijevarama u Aziji. U konkretnom slučaju, radilo se o romantičnim prijevarama u kojim su prevaranti tijekom duže internet komunikacije gradili povjerenje žrtava koje bi ih u konačnici namamili da ulože novac na lažne kripto platformama. Istraga je pokazala kako su i oni koji su provodili prijevare bili žrtve kriminalnih skupina koje su ih prisilile na taj posao.

Hrdalo ne smatra spornim da se kriminal događa, ali misli da površni zaključci nimalo ne pomažu njegovom suzbijanju. Ističe i kako autori takvih izvješća često u svom životopisu nemaju ništa što ih kvalificira da bi se konkretnim temama uopće bavili, a kamoli bili autoriteti za njih. Podsjetio je i na po njegovom mišljenju “legendarni amaterski uradak” Europske središnje banke iz studenog 2022. u kojem su autori zaključili da je bitcoin “na putu u irelevantnost”. Cijena bitcoina od tada do danas narasla je 300 posto.