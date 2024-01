UN upozorio na kriptovalutu koju obožavaju perači novca i prevaranti

Jedna od najpopularnijih kriptovaluta na svijetu, Tether, postala je ključni alat za kriminalce, perače novca i prevarante, stoji u izvješću Ujedinjenih Naroda objavljenom u ponedjeljak, u širem kontekstu sve snažnijih debata o tome kako se digitalna imovina koristi za omogućavanje ilegalnih aktivnosti.

Tether je vrlo brzo postala omiljena platforma za operacije pranja novca i prijevare diljem istočne i jugoistočne Azije, upozorava u izvješću o organiziranom kriminalu i ilegalnom bankarstvu u toj regiji UN-ov Ured za droge i kriminal (UNODC).

Radi se o tvrtci koja upravlja blockchain platformom i izdaje digitalne tokene vezane za stvarne valute uz podršku vlastitih financijskih rezervi među kojima je najvažnija USDT ili tether, vezana za američki dolar u omjeru 1:1.

Agencija kaže kako su stabilnost, jednostavnost korištenja, anonimnost i niske naknade za transakcije tethera pomogle da ovaj digitalni token postane “omiljena opcija” za prevarante i perače novca, a obavještajne agencije u regiji kažu kako je tether “jedna od najpopularnijih kriptovaluta” za skupine organiziranog kriminala.

Popularnost kriptovalute oslikava “veliki porast obujma” cyber prijevara, pranja novca i slučajeva ilegalnog bankarstva, kaže UN-ova agencija, što uključuje sheme poput takozvanog “sextortiona”, odnosno oblika ucjene u kojoj se žrtvi prijeti objavom seksualnog sadržaja ili informacija.

UN kaže kako su financijske vlasti i policija posljednjih godina zabilježile porast u aktivnostima “sofisticiranih, brzih timova za pranje novca” koji su specijalizirani upravo za tether, a kriminalci svoje usluge reklamiraju na društvenim mrežama poput Facebooka, TikToka i Telegrama.

Platforme za online kockanje ističu se kao “jedne od najpopularnijih za perače novca specijalizirane za kriptovalute,” pogotovo one platforme koje koriste tether, stoji u izvješću u kojem se upozorava kako one pojačavaju “sve intenzivniji i brži rast ilegalne digitalne ekonomije” u regiji.

“Organizirani kriminal kreirao je praktički paralelni bankarski sustav korištenjem novih tehnologija,” kaže Jeremy Douglas iz UNODC-a za Financial Times. Douglas upozorava kako je “proliferacija slabo ili nikako reguliranih online kasina, zajedno s kriptovalutama, dala nevjerojatnu energiju kriminalnom ekosustavu u regiji”. Regulacija kriptovaluta “iznimno zaostaje ili je praktički nepostojeća,” upozorava. “Skupine za organizirani kriminal koje iskorištavaju slabosti do dobro znaju.”

Tether je vrsta kriptovalute poznata kao stablecoin. Vrijednost tradicionalne kripto imovine poput bitcoina ili ethera snažno fluktuirati bez ikakvog razloga, stablecoinovi su vezani za drugu imovinu, najčešće za valute poput dolara, opipljivu imovinu poput zlata ili algoritme. Zbog toga se stablecoinovi smatraju relativnom sigurnom lukom na generalno nestabilnom i nepredvidivom kripto tržištu.

Tether tvrdi kako vrijednost svoje valute drži stabilnom dostatnim rezervama valute, iako se tvrtku kritiziralo zbog netransparentnosti u prošlosti, a Tether je 2021. godine američka Komisija za trgovanje robnim ročnicama kaznila s 41 milijun dolara, i to zbog zavaravajućih izvješća o rezervama.

Porast ilegalnih aktivnosti na digitalnim platformama, niz skandala koji su odjeknuli u javnosti, kao i propadanja nekih velikih imena industrije doveli su do toga da političari, regulatori i policija sve snažnije nadziru ovaj sektor.

Trenutno industrija uglavnom posluje u sivim zonama postojećih financijskih okvira, a za nju ne postoje nikakve koherentne ili temeljite smjernice. Političari se najviše boje kako anonimnost olakšava kriminalne aktivnosti, no UN-ovo izvješće citira podatke tvrtki za analizu blockchaina kojima se sugerira da je “manje od 1 posto” svih kripto plaćanja ilegalno.

U trenutku pisanja ovog članka tether je zabilježio daleko najveći obujam dnevnog trgovanja od svih kriptovaluta. U ta 24 sata, trgovina tetherom iznosila je preko 29 milijardi dolara (kupnja ili prodaja). U usporedbi s tim podacima, giganti u svijetu kriptovaluta bitcoin i ether – drugi i treći najpopularniji tokeni – zabilježili su trgovinu u vrijednosti od 19 milijardi, odnosno 13 milijardi u istom vremenskom periodu.

Ukupna tržišna kapitalizacija tethera iznosi 95 milijardi dolara, što ovu kriptovalutu čini trećom najvrjednijom po tom kriteriju. Njegova vrijednost gotovo je dvostruko veća od Binanceovog BNB-a koji je na četvrtom mjestu s vrijednošću od 48.2 milijarde dolara, no daleko je iza tržišne kapitalizacije ethera (304 milijarde dolara) i bitcoina (834 milijarde dolara). Ukupno tether čini oko 5 posto ukupnog ekosustava kriptovaluta, vrijednog otprilike 1.76 bilijuna dolara.

Autor originalnog članka: Robert Hart, Forbes

Link: Tether Cryptocurrency Becoming ‘Preferred Choice’ Among Money Launderers And Scammers, UN Warns

(Prevela: Nataša Belančić)