Prodaja iPhonea u Kini u prvom kvartalu ove godine pala za gotovo 20 posto

Prodaja Appleovih pametnih telefona u Kini je u prvom kvartalu 2024. godine pala za 19,1 posto, pokazuje novo izvješće tvrtke Counterpoint Research iz Hong Konga, objavljeno u utorak. To je novi znak izazova s kojima se suočava proizvođač iPhonea dok gubi bitke s lokalnim konkurentima na najvećem svjetskom tržištu pametnih telefona.

U izvješću stoji kako su iPhonei činili 15,7 posto ukupne prodaje pametnih telefona u Kini u prvom kvartalu ove godine, što je 19,7 posto manje u odnosu na isti period prošle godine.

Kineski Huawei, ključni izazivač Applea u premium segmentu kineskog tržišta, zabilježio je veliki rast: prodaja je u odnosu na prvi kvartal prošle godine porasla za 69,7 posto zahvaljujući uspejšnom predstavljanju serije Mate 60 s novim čipom.

Iako je Apple ostao ispred udjela u tržištu Huaweija id 15,5 posto, proizvođač iPhonea pao je s prvog na treće mjesto, iza kineskih brendova Vivo i Honor, bivše podružnice Huaweija.

Bloomberg izvještava kako je oštar pad Applea u prvom kvartalu ove godine najgori rezultat te tvrtke na kineskom tržištu pametnih telefona još od 2020. godine.

“Prodaja Applea bila je niska tijekom ovog kvartala jer je povratak Huaweija direktno utjecao na njih u premium segmentu. Uz to, potražnja za zamjenom u Appleu blago je pala u usporedbi s ranijim godinama,” rekao je viši analitičar za istraživanja Counterpointa, Ivan Lam.

Podaci o prodaji u Kini objavljeni su samo tjedan dana nakon što je tvrtka za istraživanje tržišta IDC izvijestila kako su isporuke iPhonea u prvom kvartalu 2024. bile 9,6 posto niže. Pad isporuke znači kako je Apple prepustio poziciju najvećeg svjetskog proizvođača pametnih telefona konkurentu Samsungu – koji je u prvom kvartalu isporučio 60,1 milijun mobitela, u usporedbi s Appleovih 50,1 milijuna. Za razliku od iPhonea, ukupne isporuke pametnih telefona u prvom kvartalu porasle su za 7,8 posto, i to zahvaljujući rastu isporuka kineskih brendova. Usprkos činjenici da je u svojoj domovini na šestom mjestu, kineski Xiaomi isporučio je 40,8 posto mobitela u svijetu u prvom kvartalu ove godine, što ih čini trećima iza Samsunga i Applea, a zabilježio je i ogroman rast od 33,8 posto.

Ovo izvješće nastavak je iznimno loše 2024. godine za Apple. Tvrtka je u godinu ušla kao najvrjednija kompanija na svijetu. U veljači je Apple navodno odustao od ambicioznog internog projekta za izgradnju autonomnog vozila. Appleovi investitori također su izrazili zabrinutost da bi tvrtka mogla zaostati za konkurentima poput Microsofta, Googlea i Mete u utrci u polju umjetne inteligencije.

Wall Street Journal izvijestio je kako je Apple pregovarao s Googleom o integriranju Googleove usluge Gemini AI u iPhone, što se tumači kao znak da je Appleov rad na umjetnoj inteligenciji još uvijek daleko iza konkurencije. Tvrtka se također suočava s najvećom pravnom i regulatornom prijetnjom u posljednjih nekoliko godina: ministarstvo pravosuđa i nekoliko američkih saveznih država u ožujku su podnijeli veliku tužbu u kojoj optužuju kompaniju za kršenje antimonopolskih zakona kroz restriktivne politike koje čine štetu konkurenciji, ali i kupcima.

Cijena dionica Applea od početka godine je pala za 10,67 posto, a rano u utorak je sklliznula za još 0,36 posto.

Autor originalnog članka: Siladitya Ray, Forbes

Link: iPhone Sales In China Fell Nearly 20% In Q1, Report Finds

(Prevela: Nataša Belančić)