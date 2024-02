Microsoft je najvrednija burzovna kompanija na svijetu – što to znači za Apple?

Ovaj tjedan bio je vrlo loš za Apple. Nakon pada vrijednosti dionica na samom početku 2024., tech gigant je krajem prošlog tjedna ostao bez titule najvrjednije burzovne kompanije svijeta, koja je pripala Microsoftu.

Uz to, američki Vrhovni sud odlučio je da neće saslušati žalbu Applea na presudu kojom je tvrtka prisiljena dopuštati alternativne opcije plaćanja u aplikacijama, što bi moglo umanjiti zaradu Appleovog App Storea. Kao da to nije dovoljno, američki savezni žalbeni sud presudio je kako tvrtka ne smije uvoziti Apple pametne satove s mjeračima broja otkucaja srca dok traje sudski proces o kršenju patenta s tvrtkom Masimo.

Iako su neki od ovih problema pitanje tek lošeg izbora trenutka, analitičari kažu kako bi sve ovo moglo simbolizirati i promjenu u smjeru kompanije. Apple je uvelike kompanija za uređaje. Iako ima snažnu granu za pružanje usluga, ključni biznis tvrtke je prodaja uređaja kao što su iPhoneovi, Apple Watches, laptopi MacBook i iPadovi, a analitičari kažu kako taj biznis usporava. I Microsoft nudi uređaje, ali danas je to uglavnom tvrtka za pružanje usluga. Microsoft je postao lider u rastućem AI sektoru – navodno posjeduju udio od 49 posto u OpenAI-ju, iako tvrtka kaže kako “ne posjeduje nikakav udio u OpenAI-ju” i imaju pravo na udio u profitu. Pokrenuli su i Copilot, asistenta temeljenog na umjetnoj inteligenciji.

Ipak, Microsoftov biznis koji nije povezan s umjetnom inteligencijom također cvate. Odjel za cloud, Azure, pomogao je povećati prihode u odjelu Intelligent Cloud na 24,3 milijarde dolara u posljednjem kvartalu, što je porast od 19 posto u odnosu na godinu ranije.

Ipak, Apple je proteklog tjedna dobio i neke dobre vijesti. Iako prodaja iPhonea slabi, pogotovo u Kini gdje Apple ima žestoku konkurenciju među lokalnim tvrtkama, tvrtka je postala dominantna na tržištu pametnih telefona. Apple je po prvi put s trona skinuo Samsung, isporučivši najveći broj pametnih telefona i zauzevši udio na tržištu od 20,1 posto. Godišnji ranking Brand Financea pokazuje kako je Apple najvrjedniji brend na svijetu – vrijednost brenda porasla je za 74 posto u samo godinu dana.

I Apple i Microsoft bi svoja najnovija izvješća o kvartalnoj zaradi trebali objaviti narednih tjedana. Tada će postati jasnije kako posluju te tvrtke i koja od njih je vrjednija za investitore koji gledaju u budućnost.

Autor originalnog članka: Megan Poinski, Forbes

Link: Now That Microsoft Is The World’s Most Valuable Company, Has Apple Peaked?

(Prevela: Nataša Belančić)

