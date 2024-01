Apple odgodio predstavljanje svog električnog vozila do 2028. – što zasad znamo o projektu?

Apple je odlučio pojednostaviti dizajn i odgoditi potencijalno predstavljanje svog električnog vozila, izvještava Bloomberg. Ovo je druga odgoda tech giganta koji već dugo želi svojim kupcima ponuditi djelomično autonomna električna vozila.

Apple je prethodno planirao vozilo predstaviti 2026., a Bloomberg piše kako je i taj cilj bio rezultat odgode. Tvrtka sada radi na električnom vozilu s nešto ograničenijim značajkama: dodatno su umanjili planove koji su nekoć uključivali razvoj autonomnog vozila bez pedala ili volana.

Vozilo će imati sustav Level 2+, sposoban za istovremeno autonomno centriranje u traci i prilagodljivu kontrolu vožnje, prenosi Bloomberg, dodajući kako je ovaj sustav nekoliko koraka ispod ranije planirane tehnologije Level 4 koja je mogla autonomno upravljati vozilom u ograničenim uvjetima.

Apple je projekt, imena Titan, promijenio nakon sastanaka između upravo kompanije, izvršnog direktora Tima Cooka i čelnika projekta Kevina Lyncha, piše Bloomberg, naglasivši kako je uprava kroz čitavu 2023. stvarala pritisak na lidere kompanije oko ovog projekta.

Vozilo je navodno u razvoju od 2014. godine, iako je službenih detalja o imenu automobila, specifikacijama i statusu razvoja tijekom prethodnih 10 godina bilo vrlo malo.

Dionice Applea prošle godine porasle su za preko 38 posto. Trenutno vrijednost dionice iznosi preko 194, a prošlog siječnja iznosila je oko 140 dolara.

Apple je u projekt automobila uložio značajne resurse, kaže Bloomberg, dodajući kako se radi o stotinama milijuna dolara godišnje, dok je tvrtka istovremeno provela nekoliko krugova masovnih otpuštanja. Dizajn automobila u fazi je predprototipa od kraja 2022. godine. Uspješno predstavljanje električnog vozila Apple bi doveo u arenu s gigantima kao što su Tesla, Ford, GMC i Rivian u kojeg je Amazon uložio preko 1.3 milijarde dolara.

Direktor Forda Jim Farley i šef Tesle Elon Musk nedavno su izrazili sumnje u to koliko su potpuno autonomna vozila profitabilna i sigurna. Tesla je nedavno ponudio značajke autonomne vožnje koji uključuju automatsko upravljanje na ulicama gradova i sposobnost zaustavljanja pod nadzorom vozača. Iz Tesle kažu kako puna autonomija ovisi o “postizanju pouzdanosti koja daleko nadilazi ljudske vozače”, kao i odobrenjima regulatora.

Autor originalnog članka: Antonio Pequeño IV, Forbes

Link: Apple Car Launch Date Reportedly Pushed Back To 2028 – What We Know About The Electric Vehicle Project

(Prevela: Nataša Belančić)