Rusija nije planirala poslati svoje 70 godina stare tenkove u direktne napade, no postali su očajni

Ukrajinski dron ovog je tjedna, ili nešto ranije, raznio ruski tenk na fronti u regiji Herson na jugu Ukrajine.

To samo po sebi nije posebno. Ukrajinske snage uništile su tisuće ruskih tenkova od početka invazije. Za stotine slučajeva odgovorni su dronovi. Ono što jest posebno u ovom konkretnom napadu je vrsta drona, ali i vrsta tenka. Radilo se o FPV dronu teškom jedan kilogram koji je raznio tenk T-55 iz pedesetih godina prošlog stoljeća.

Zašto je to zanimljivo? Zato jer tim tenkovima u Hersonu uglavnom upravlja 810. brigada ruskih marinaca, a ta brigada inače tenkove T-55 šalje u borbu kao neku primitivnu verziju mobilnih haubica: svoje 100-milimetarske cijevi podižu visoko u zrak i ispaljuju granate na mete udaljene do 16 kilometara.

Tenk T-55 u tome nije dobar. Ne može vidjeti onoliko daleko koliki je maksimalni domet cijevi. Njegova krhka cijev, za razliku od artiljerije, ne može dugo izdržati pod pritiskom ispaljivanja velikog broja granata velikom brzinom.

No 2023. godine, sedam desetljeća nakon što se ovaj tenk sa svojih 40 tona pridružio sovjetskoj vojsci, on je još u ovome još gori. Ti tenkovi nedavno su izvučeni iz skladišta u nadi da će barem djelomično nadoknaditi ogromne ruske gubitke vozila.

Ti tenkovi nemaju snage, a još gore je to da je njihov oklop na najdebljem dijelu debeo samo 200 milimetara, a na najtanjem podsjeća na karton. Tenk T-55 nije ranjiv samo na protutenkovsko oružje, ranjiv je i na oružje pješaka, ali i na najmanje ukrajinske dronove.

Upravo to je razlog zašto T-55 kojeg su nedavno napali Ukrajinci u Hersonu vjerojatno nije preživio udar. Ciljajući ispod oklopa kojeg su Rusi brzinski zavarili za vrh tenka, FPV dron je navodno udario u slabu točku između trupa i kupole.

Drugi dron je “promatrao” kako tenk nestaje u plamenu.

Zaporizhia Oblast, a Ukrainian FPV munition flies into a Russian T-55 operating near the front. pic.twitter.com/hxAHVID538 — OSINTtechnical (@Osinttechnical) February 4, 2024

Tenk i njegova posada navodno su napadali uski mostobran ukrajinskih marinaca na lijevoj strani rijeke Dnjipro u Hersonu. To možemo pretpostaviti zbog toga što FPV dron ima domet od tek nekoliko kilometara. Da je 810. brigada koristila svoje primjerke T-55 kao haubice, vjerojatno ih ne bi dovezli u domet FPV dronova.

Činjenica da Rusi riskiraju svoje najstarije i najslabije tenkove u direktnim napadima na ukrajinske pozicije još je jedan podatak koji u obzir uzimaju analitičari u naporima da shvate koliko točno funkcionalnih tenkova Kremlj ima na raspolaganju nakon što su najmanje 2.600 izgubili u Ukrajini.

Uoči početka invazije na Ukrajinu, čitava ruska vojska imala je manje od 3.000 aktivnih tenkova. Prema najboljim procjenama, ruska industrija je proizvela – ili izvukla iz skladišta – 500 tenkova 2022. godine i još 1.500 2023. godine.

Brzina proizvodnje i izvlačenja tenkova iz skladišta vjerojatno nije dovoljna kako bi se nadomjestili svi gubici koje Rusija trpi u Ukrajini – pogotovo zato jer su ti gubici još porasli posljednjih tjedana.

Rusi očajnički trebaju funkcionalne tenkove koji mogu pomoći njihovim jedinicama u napadima, i zbog toga tenkove T-55 koriste onako kako ih nikada ne bi koristili prije samo nekoliko mjeseci: kao prave tenkove.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Russia Wasn’t Supposed To Deploy Its 70-Year-Old T-55 Tanks In Direct Attack. But Then Russia Got Desperate

(Prevela: Nataša Belančić)