Rusija se u borbi protiv ukrajinskih dronova okreće primitivnoj tehnologiji

Ruski rat u Ukrajini karakterizira upotreba dronova u velikoj mjeri, a tehnologije za ometanje dronova igraju podjednako važnu ulogu, ističe u analizi za Forbes Vikram Mittal, profesor s američke vojne akademije (USMA)

Obje strane na ratišta konstantno uvode novu tehnologiju koja u samo nekoliko mjeseci postaje neefikasna zbog prilagodbe neprijatelja. Ova igra eskalirala je nakon što je Ukrajina značajno proširila svoju domaću obrambenu industriju i počela proizvoditi sve naprednije dronove. Rusija je na to odgovorila donekle odstupajući od konvencionalnih sustava za borbu protiv dronova i odlučila se za poprilično jednostavne, nekonvencionalne pristupe kako bi umanjili efikasnost ukrajinskih dronova.

Konvencionalni sustavi za borbu protiv dronova karakteriziraju se kao kinetički ili ne-kinetički. Kinetička rješenja uglavnom uključuju rušenje dronova projektilima ili strojnicama. Ne-kinetički pristupi, s druge strane, sastoje se od ometanja kontrolnih signala ili navigacijskih sustava drona tehnikama elektronskog ratovanja. I dok Ukrajina koristi kombinaciju kinetičkih i ne-kinetičkih rješenja, Rusija se oslanja uglavnom na ne-kinetička rješenja. Ruska vojska ima mnogo opreme za elektronsko ratovanje kojom su u svibnju prošle godine uspješno neutralizirali preko deset tisuća ukrajinskih dronova.

Ukrajina je tijekom sukoba ostvarila snažan napredak u razvoju obrambene industrije. Koristeći komercijalnu tehnologiju i znanja, Ukrajinci mogu velikom brzinom razviti i na frontu poslati nove dronove za vojsku. Svaki novi dron ima nove mogućnosti i sve veću autonomiju, što povećava njihovu otpornost na ruske sustave. I dok ukrajinske obrambene kompanije slijede napredak tehnologije, ruska obrambena industrija nešto je sporija, ograničena rigidnom strukturom nabave. Zbog takvog odnosa snaga, Rusija se odlučila na uvođenje nešto primitivnijih, nekonvencionalnih metoda za borbu protiv ukrajinskih dronova. Iako nisu napredni poput sustava za elektronsko ratovanje, oni su svejedno efikasni.

Na primjer, Rusija je postavila mreže za zaštitu ključnih postrojenja poput rafinerija nafte. Budući da Rusija nema dovoljno sustava za protuzračnu obranu da zaštiti sve potencijalne mete, te mreže postale su iznimno vrijedne. Štoviše, nekoliko ruskih tvrtki sada ih je počelo i prodavati: dronovima ih je teško detektirati, zbog čega se oni često zalijeću i ruše. Čak i ako dron uspije detektirati mrežu, svejedno neće moći stići do svoje mete.

Na fronti, Rusi su uveli takozvane “tenkove-kornjače”, opremljene velikim zaštitnim oklopima. Zbog nedostatka artiljerije ukrajinska vojska koristi dronove s malenim eksplozivom kako bi precizno napadali ranjive dijelove ruskih tenkova i onesposobili ih. Ti oklopi načinjeni su od kombinacije drva i metala i osiguravaju da dron, kada eksplodira pri udaru, neće oštetiti sam tenk. Ipak, ti nespretni i teški oklopi imaju i svoje mane: umanjuju funkcionalnost tenka, usporavaju ga i ograničavaju kut pucanja. Usprkos tome pokazali su se poprilično efikasnima: sve više ruskih tenkova žrtvuje funkcionalnost i mobilnost radi ovakve dodatne zaštite.

Na strateškoj razini, nedavni ruski raketni napadi na ukrajinsku infrastrukturu također su dio širih napora za umanjivanje efikasnosti dronova. Tehnologija za borbu protiv dronova iskorištava slabosti dronova; u ovom slučaju, slabost je to što ukrajinske obrambene kompanije za proizvodnju svojih dronova trebaju električnu energiju. Ranije ovog mjeseca, ruski predsjednik Vladimir Putin eksplicitno je izjavio kako je primarni cilj ovakvih napada “utjecati na ukrajinski vojno-industrijski kompleks.” Napadanjem energetske infrastrukture, oni efikasno ograničavaju sposobnost ruskih kompanija da razvijaju nove tehnologije za svoje oružane snage. Usporavanjem ukrajinskog rada na dronovima, Rusija dobiva potrebno vrijeme za razvijanje novih tehnologija za borbu protiv dronova čime će svojim snagama na fronti pružiti ključnu prednost.

Ruska vojska u prošlosti je bila lider u tehnologiji borbe protiv dronova – upravo ta zemlja uvela je elektronsko ratovanje u moderne sukobe. Ipak, dok sukob bjesni, konvencionalne ruske metode sve više zaostaju za ukrajinskim napretkom. Zbog toga Rusi usvajaju čitav niz low-tech, nekonvencionalnih taktika za umanjivanje prijetnje koju predstavljaju ukrajinski dronovi. Te mjere djeluju efikasno, barem u kratkom roku dok ukrajinski dronovi ponovno ne napreduju dovoljno da ruske tehnike učine beskorisnima.

