Skupština odobrila dokapitalizaciju Varteksa: Počinju pregovori s bankama

Glavna skupština Varteksa potvrdila je ranije najavljene odluke o povlačenju s burze, smanjenju temeljnog kapitala i dokapitalizaciji. Račun tvrtke i dalje je blokiran, a Varteks će u srijedu održati pregovore s njezinim najvećim vjerovnicima – Zagrebačkom bankom i HBOR-om.

Skupština Varteksa potvrdila je ranije najavljene odluke. Prva se odnosi na povlačenje Varteksa s uređenog tržišta, odnosno Zagrebačke burze. To znači da će od trenutka kad odluka bude provedena, javnost znatno manje moći pratiti događanja u Varteksu, jer društvo više neće imati obvezu objave brojnih informacija na stranicama Burze. Varteks se obvezao da će po cijeni od šest centi otkupiti dionice dioničara koji su glasovali protiv ove odluke. Navedena cijena sukladna je one koja je određena Elaboratom o procjeni fer vrijednosti dionica.

Najavljeni pregovori sa Zabom i HBOR-om

Temeljni kapital smanjit će se za 6,37 milijuna eura na 301.601 euro zbog pokrića gubitaka. U tom postupku doći će do spajanja dionica, pa će za svake 174 bivše dionice, dioničari dobiti jednu novu.



Nakon toga slijedi postupak povećanja temeljnog kapitala. Kompanija se nada kako će se tim postupkom prikupiti između 100.004 do 2.500.004 eura, koji bi stvorili preduvjete za organski rast i osvajanje novih tržišta. Skupština je prihvatila protuprijedlog osme točke kojom je određeno da rok za upis novih dionica ipak ne bude samo tri dana, nego tri tjedna – do 11. lipnja 2024. godine. Cijena pojedinačne dionice u dokapitalizaciji iznosit će 10,44 eura.

Račun tvrtke blokiran je već 12 dana, no posljednjih šest dana radnici više nisu u štrajku. Predstavnici tvrtke u srijedu će održati pregovore s dva najveća vjerovnika kompanije – Zagrebačkom bankom i Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj.