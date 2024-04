Što se događa zapadno od ruševina Avdiivke? Ruske trupe u proboju, a Ukrajinci su reagirali uspaničeno

Situacija oko naselja Očeretine za Ukrajince je iznimno opasna. Što se događalo i koje su moguće posljedice, analizira suradnik Forbesa

Ovog vikenda, ruski dronovi i izvidnici su tijekom nadziranja fronte zapadno od ruševina Avdiivke primijetili nešto neobično. Ukrajinski rovovi istočno od sela Očeretine, koje su prethodno čuvali vojnici elitne ukrajinske 47. mehanizirane brigade, bili su prazni.

Selo nitko nije branio.

Odlučivši iskoristiti priliku, 30. motorizirana brigada ruske vojske pojurila je potezom od nekoliko kilometara zapadno od Avdiivke i zauzela većinu sela, a moguće i selo Novobahmutivku južno od Očeretina. Bio je to najbrži upad ruskih snaga u ukrajinski teritorij u posljednjih nekoliko mjeseci, a postoji opasnost da će zbog njega doći do kolapsa čitave ukrajinske obrambene linije zapadno od Avdiivke. Tu liniju Ukrajinci su držali mjesecima, no sada je u njoj nastala pukotina koja se širi. “Otvorena je pandorina kutija,” napisala je ukrajinska analitička skupina Deep State.

Kako bismo dobili dojam o tome koliko su trenutno uspaničeni ukrajinski zapovjednici, treba uzeti u obzir da su u pukotino sjeverno i zapadno od sela poslali 100. mehaniziranu brigadu, jednu od najnovijih i najslabije opremljenih u čitavoj vojsci. Ta brigada djeluje potpuno nepripremljeno za borbe kakve će od njih tražiti zapovjedništvo.

Za kolaps oko sela navodno nije kriva 47. brigada. Ona je slijedila zapovijed o povlačenju iz Očeretina kako bi dobila prijeko potrebni – i zasluženi – odmor nakon gotovo godinu dana neprestane aktivne borbe.

Njeno mjesto trebala je zauzeti 115. mehanizirana brigada i glatko ispuniti iste položaje dovoljnim brojem trupa kako bi sačuvala liniju zapadno od Avdiivke.

No nešto je pošlo po zlu. Slavni zapovjednik 47. brigade Mikola Melnik rekao je kako su “određene jedinice jednostavno od***ale.”

Neuspjeh 115. brigade bio je praktički pozivnica za Ruse da uđu u selo, što je izazvalo uspaničenu reakciju iz ukrajinskog zapovjedništva. Zapovjednici su naredili izmorenoj 47. brigadi da se okrene i vrati na frontu, a 100. brigadi su naredili da krenu u protunapad.

FOTO: UKRAINE CONTROL MAP

Ova potonja je bivša teritorijalna brigada koju je ministarstvo iz Kijeva krajem ožujka unaprijedilo i pripojilo aktivnoj vojsci. Ona nije neiskusna: njihovih 2.000 vojnika vidjeli su aktivne borbe u mnogo navrata tijekom ovog rata. Ipak, nedostaje joj teške opreme – zapadnih tenkova, borbenih vozila i artiljerije – koja elitnim jedinicama pruža mnogo njihove moći.

Brigada se svejedno žestoko borila. Presrela je Ruse koji su pokušavali napredovati prema selu Prohres. “Pokušaj napredovanja prema Prohresu zaustavljen je uspješnim protunapadom 100. mehanizirane brigade,” izvijestila je skupina Deep State.

Nejasno je što bi se sljedeće moglo dogoditi na ovom dijelu fronte. Zasad ukrajinski vojnici “čuvaju pozicije na zapadnom dijelu sela i održavaju kontrolu na jugu,” kažu iz ukrajinskog Centra za obrambene strategije.

Ipak, činjenica da su Ukrajinci morali poslati relativno slabu brigadu u borbu dokaz je nedostatnosti ukrajinskih rezervi zapadno od Avdiivke. Rusi u rezervi na tom mjestu imaju čitav jedan tenkovski odred.

Ako taj odred uđe u Očeretine prije nego ukrajinsko istočno zapovjendištvo mobilizira pojačanja, ruski upad mogao bi prerasti u nešto mnogo više i natjerati desetke tisuća ukrajinskih trupa na povlačenje prema zapadu.

Što se Ukrajinaca tiče, nadu pruža isporuka streljiva u vrijednosti od milijardu dolara iz SAD-a, koju su Amerikanci poslali odmah nakon što je Kongres odobrio daljnju pomoć nakon šest mjeseci otezanja.

Ukrajinske brigade oko Očeretina trebat će svaki i posljednji metak, projektil i granatu koju mogu dobiti, a to pogotovo vrijedi za slabo opremljenu 100. mehaniziranu brigadu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: As Russian Troops Broke Through Ukrainian Lines, Panicky Ukrainian Commanders Had No Choice But To Deploy One Of Their Least-Prepared Brigades

(Prevela: Nataša Belančić)