Rusi su se gotovo probili na jednom sektoru fronte nakon što je ukrajinska brigada jednostavno – nestala

Što se dogodilo s 115. mehaniziranom brigadom ukrajinske vojske? Suradnik Forbesa analizira probleme na ukrajinskoj strani i moguća rješenja

47. mehanizirana brigada jedna je od najboljih u čitavoj ukrajinskoj vojsci. Opremljena američkim oklopnim vozilima i obučena prema NATO-vim standardima, bori se kao i najbolje NATO brigade: brzo, agresivno i često pod okriljem noći.

Ipak, ovo umijeće istovremeno je i blagoslov i prokletstvo za 2.000 vojnika brigade. Ukrajinsko zapovjedništvo želi da upravo oni budu na mjestima najžešćih borbi.

I tako je brigada pomogla povesti južnu protuofenzivu prošlog lipnja, a kada su ruske pukovnije napale ukrajinski garnizon u Avdiivki u listopadu, 47. mehanizirana brigada došla je ojačati obranu grada i odgodila, ako već ne i spriječila, povlačenje garnizona.

Ova brigada bori se već gotovo godinu dana bez prestanka. Vojnici su umorni i ponestaje im najboljih borbenih vozila M-2 Bradley i tenkova M-1 Abrams. Odmor im je prijeko potreban, a gotovo su ga dobili upravo ovog tjedna.

Ipak, taj planirani odmor bio je praktički pozivnica za ruske vojnike oko ruševina Avdiivke – prilika da Ukrajincima priušte ponižavajući poraz kakav su i sami proživjeli oko Harkiva krajem 2022. godine.

Dok se 47. mehanizirana brigada povlačila s fronte istočno od sela Očeretine, Rusi su napali i gotovo probili ukrajinske linije što bi im omogućilo ulazak u 32 kilometra širok potez nebranjenog terena između linije fronte i slobodnog grada Pokrovska.

47. brigadu na fronti je trebala zamijeniti 115. mehanizirana brigada ukrajinske vojske, ali nešto je pošlo po krivu. Slavni zapovjednik 47. mehanizirane Mikola Melnik, koji je tijekom ljetne protuofenzive izgubio nogu, kaže kako su “određene jedinice jednostavno odj***le.”

Ruski izvidnici i piloti dronova nadzirali su pozicije koje je nekoć držala 47. mehanizirana brigada, očekujući da će u rovovima pronaći svježe trupe 115. mehanizirane brigade. Umjesto toga, nisu pronašli nikoga.

Bila je to prilika za 30. motoriziranu brigadu. Mogli su krenuti željezničkom prugom na zapad iz Avdiivke i zauzeti uski prostor koji na karti izgleda kao osam kilometara duga oštrica koja prodire u ukrajinski teritorij, a čiji vršak ulazi upravo u Očeretine.

Ovakav ruski probom mogao je srušiti čitavu ukrajinsku liniju zapadno od Avdiivke i natjerati desetke tisuća ukrajinskih trupa, a možda i stotine tisuća civila, na bijeg iz Donjecka. Ukrajinski proboj oko Harkiva u jesen 2022. godine izazvao je upravo takvo bježanje ruske vojske.

Jedini razlog zašto Rusi ovog vikenda nisu napredovali dublje u ukrajinski teritorij jest upravo 47. mehanizirana brigada, koja se okrenula i vratila u borbu. “47. mehanizirana je ponovno u akciji,” napisao je Melnik.

U narednih nekoliko dana, Rusi su malo i proširili svoj prostor, ali nisu napredovali dalje prema zapadu. Zasad je Ukrajina izbjegla katastrofu.

Ipak, borbe još uvijek bjesne. Ako Rusi u ovaj prostor mogu dovesti rezerve, još uvijek imaju priliku ostvariti napredak. Treba naglasiti da je 90. tenkovski odred ruske vojske u blizini i trenutno ne sudjeluje u borbama.

Ako se taj odred uspije prebaciti prema zapadu i ojačati tamošnje ruske trupe, to bi moglo u najmanju ruku zakomplicirati ruski protunapad. U najgorem scenariju za Ukrajinu, tenkovski odred mogao bi natjerati 47. mehaniziranu brigadu da se povuče prema zapadu.

Dobre vijesti za ukrajinsku vojsku: uskoro će dobiti mnogo streljiva i, navodno, veliku novu isporuku vozila M-2 za 47. mehaniziranu brigadu, nakon što je američki Kongres napokon odobrio novu pomoć za Ukrajinu.

“Čini se kako ruske snage žele duboko prodrijeti u ukrajinske linije sjeverozapadno od Avdiivke,” naglašeno je iz Instituta za proučavanje rata u Washingtonu, “ali njihovu sposobnost da to i postignu vjerojatno će umanjiti dolazak pomoći iz SAD-a i Zapada.”

Loše vijesti jest da je ono što je pošlo po krivu sa 115. mehaniziranom brigadom, štogod to bilo, pomalo i sustavni problem. To je druga ukrajinska jedinica koja se raspala na istočnoj fronti u samo nekoliko posljednjih tjedana.

Prva jedinica kojoj se to dogodilo bila je 67. mehanizirana brigada koja je branila najranjiviji dio najranjivijeg ukrajinskog grada – Časiv Jar, 32 kilometra od Avdiivke. Interne svađe među zapovjednicima brigade, od kojih su mnogi pripadnici jedne ekstremno desne političke skupine, prislile su ministarstvo obrane u Kijevu da raspusti brigadu.

Ukrajinske kopnene snage imaju samo nekih stotinjak borbenih brigada, a mnoge od njih potpuno su iscrpljene od mjeseci i godina neprestanih borbi.

Kijev si ne može priuštiti gubitak dvije čitave brigade, jednako kao što si ne može priuštiti dodatno iscrpljivanje svojih najboljih brigada. Milijarde dolara vrijedno novo oružje dolazi, ali to oružje bit će beskorisno ako nema dovoljno odmornih i discipliniranih jedinica da ga koristi.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: A Ukrainian Brigade Disappeared, And A Russian Brigade Almost Broke Through: How The Battle For Ocheretyne Upended The War In Ukraine This Weekend

(Prevela: Nataša Belančić)