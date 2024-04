Ukrajinci proizvode sve više projektila Neptun kojima napadaju crnomorsku flotu

Spasilački brod ruske mornarice, Kommuna, u svojoj je dugoj karijeri imao mnogo sreće. Porinut je davne 1913. godine, a bio je aktivan u tri flote – ruskoj carskoj, sovjetskoj i ruskoj – i preživio oba svjetska rata, a sada je postao pravi izazov za ukrajinske snage. Suradnik Forbesa donosi informacije o oružju kojim je napadnut

Ovog vikenda, Kommuna je ponovno preživjela. Čini se da je izbjegla veliku štetu tijekom ukrajinskog napada ne rusku crnomorsku flotu usidrenu u Sevastopolju na okupiranom Krimu.

Satelitske snimke nastale nakon napada ne prikazuju nikakvu očitu štetu trupu, palubama ili nadgradnji broda. Ako je brod pretrpio ozbiljnu štetu, ona je unutrašnja, a to je nemoguće provjeriti.

Ruski mornari ne bi trebali vjerovati da su oni, ali ni njihov 111 godina star brod, na sigurnom. Ukrajinci su u nedjeljnom napadu na Sevastopolj upotrijebili svoje najnovije projektile Neptun, kojih se proizvodi još mnogo.

Ukrajinski projektili, dronovi i saboteri mnogo puta su napali rusku crnomorsku flotu od početka pune ruske invazije. Oštetili su ili potpuno uništili preko desetak velikih brodova, kao i zračne baze, protuzračnu obranu i zapovjedne centre, ne samo u Sevastopolju, već i u drugim lukama na Krimu pa čak i na jugu Rusije.

Projektili koje Ukrajinci ispaljuju na flotu najčešće su u pravo projektili Neptun: nove verzije sovjetskih krstarećih projektila Kh-35 koje je ukrajinska industrija nekoć proizvodila u ime sovjetske flote.

Kada je Rusija pokrenula punu invaziju u veljači 2022. godine, Neptun je bio tek prototip. S proizvodnjom se požurilo i prva funkcionalna baterija za ove projektile svoje prve Neptun izbacila je u travnju 2022., potopivši Moskvu, glavni brod crnomorske flote, nekih 96 kilometara od obale Ukrajine.

Potapanjem Moskve ukrajinska mornarica potvrdila je da ovi projektili mogu uspješno funkcionirati.

Ipak, projektil je imao taman dovoljno goriva za let od 193 kilometra. To je bilo dovoljno za napad na Moskvu koja je plovila tek 90-ak kilometara od obale. Ruski brodovi nakon potapanja Moskve udaljili su se od obale i tako postali sve teže mete. Napadi na glavna sidrišta – Sevastopolj i Feodosiju na Krimu i Novorosijsk na jugu Rusije – postali su nemogući za timove ukrajinske mornarice. Sevastopolj je najbliži, udaljen nešto manje od 260 kilometara od ukrajinskih linija.

Zbog toga je tvrtka Luch Design Bureau u Kijevu počela proizvoditi ono što je zamjenik ukrajinskog ministra obrane Ivan Gavriljuk nazvao “Dugi Neptun”. Ovaj projektil ima dovoljno goriva za let od preko 320 kilometara. Istovremeno, tvrtka je poboljšala projektil kako bi preciznije pogađao mete na kopnu i na moru.

Ovi novi projektili prvi put su upotrijebljeni u kolovozu. Tada su oštetili bateriju S-400 ruske protuzračne obrane na Krimu. U ogromnom napadu prošlog mjeseca, projektili su udarili u četiri ruska broda u Sevastopolju, kao i lučka postrojenja i skladište nafte.

Mjesec dana kasnije napadnuta je i Kommuna. Napad možda nije ozbiljno oštetio 111-godišnji brod, ali gotovo je sigurno da će doći do novih napada.

Ukrajinski dužnosnici rekli su američkima da su povećali proizvodnju ovih projektila, što znači da će stratezi u Kijevu uskoro imati gomile – možda i na stotine – projektila na raspolaganju.

Ako samo par desetaka Neptuna mogu potopiti kruzer i oštetiti nekoliko drugih brodova, pomoćna postrojenja i protuzračnu obranu, zamislimo što se tek može postići sa stotinu tih projektila.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: The Long Neptune Is Ukraine’s Favorite Missile For Swatting Russia’s Black Sea Fleet. More And More Are Rolling Off The Production Line.

(Prevela: Nataša Belančić)