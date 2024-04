Strateški važan ruski radar na udaru ukrajinskih aviona-dronova nakrcanih eksplozivom

Nova meta za ukrajinske sportske zrakoplove natovarene eksplozivim zaista je velika: radi se o radaru dometa 3.057 kilometara koji se nalazi u ruskom gradu Kovilkinom, gotovo 600 kilometara od linije fronte u Ukrajini.

Ukrajinci su već prošlog tjedna poslali svoje dronove dugog dometa u napad na ogroman radar Container OTH (eng. over-the-horizon), ali navodno su promašili. Ponovno su pokušali danas, i barem se približili ogromnoj instalaciji s 145 tornjeva, od kojih je svaki visok barem 30,5 metara.

Video kojeg su sa zemlje snimili vjerojatno ruski civili prikazuje modificirani sportski zrakoplov Aeroprakt A-22 u letu prema instalaciji Container, a potom i dim kako se uzdiže iznad točke udara.

Činjenica da su Ukrajinci morali na radar poslati više od jednog drona dokazuje koliko je teško napasti metu stotine kilometara udaljenu od ukrajinskih linija, a čije komponente su razmještene po velikoj površini. Ne treba očekivati da će Container biti jednostavno uništiti, ali treba očekivati da će Ukrajinci nastaviti pokušavati.

Ovaj radar, vrijedan 110 milijuna dolara, jedini je ruski radar usmjeren na zapad, a nadzire europski zračni prostor. Drugi OTH radari usmjereni su prema sjeveru s ruskog Arktika. Radar odbacuje signal od ionosfere kako bi skrenuo krivuljom Zemlje. Tijekom Hladnog rata, nuklearne sile koristile su ove radare za rano upozorenje u slučaju nuklearnog napada. Danas oni omogućuju bogatijim zemljama da primijete i prate neprijateljske letjelice, projektile i dronove s velike udaljenosti.

Iako OTH radar nije nužno jednako precizan kao i konvencionalni radari, ovi potonji moraju biti smjetšteni unutar nekoliko stotina kilometara od fronte, što ih čini ranjivima na neprijateljsku vatru.

Za razliku od njih OTH radar trebao bi biti siguran od svih oružja osim onog najduljeg dometa, a takvo posjeduje vrlo malo zemalja. Od početka pune invazije na Ukrajinu pa sve dosad, ruski zapovjednici protuzračne obrane mogli su mirno spavati, znajući da je njihov najmoćniji radar daleko izvan dometa ukrajinskog oružja.

Ipak, Kijev je – uz pomoć saveznika – svojim najboljim inženjerima dao velika sredstva za razvoj novih vrsta dronova dugog dometa. Počevši ranije ove godine, ti dronovi prešli su do tisuću kilometara i ušli u ruski teritorij kako bi napadali zračne baze, sjedišta, skladišta nafte i stratešku industriju. Sada je meta upravo radar Container.

Jedan od tih napada dogodio se 2. travnja, kada je ukrajinska vojska poslala najmanje jedan autonomni zrakoplov A-22 na industrijski kampus u ruskoj posebnoj gospodarskoj zoni Alabuga, nekih 965 kilometara od ukrajinske granice. Zrakoplov je pogodio postrojenje u kojem se za Kremlj proizvode dronovi Shahed, iranskog dizajna.

Ovaj autonomni sportski zrakoplov među najboljima je od ukrajinskih petnaestak vrsti dronova dugog dometa. Dovoljno je velik da može prenositi stotine kilograma eksploziva, ali i dovoljno goriva za dugi let. Također je jeftin – konstrukcija košta samo 90.000 dolara.

Na razini proizvodnje, A-22 također je skalabilan. Prema tome, “očekujemo da će u budućnosti doći do novih pokušaja napada,” rečeno je iz ukrajinskog obavještajnog tima za sukobe nakon analize napada na Alabugu u kojem je navodno ozlijeđeno 14 ljudi, a oštećena je ili tvornica dronova ili obližnje spavaonice za radnike.

Upravo to se i dogodilo dva tjedna kasnije: najmanje jedan A-22 doletio je prema radaru Container, noseći svoj eksplozivni teret.

Prerano je reći je li, i koliko ozbiljno, taj posljednji napad oštetio radar. Rušenje jednog ili čak nekoliko tornjeva ne bi radar trajno onesposobilo. Ako su Ukrajinci pametni, vješti i ako imaju dovoljno sreće, mogli bi ciljati kontrolni centar radara bez kojeg su tornjevi beskorisni.

Nakon dva napada u samo tjedan dana, jednostavno je zaključiti da su Ukrajinci odlučni oštetiti, ako već ne i uništiti Containera. To je očito šire strategije kojom se ukrajinski zračni prostor želi učiniti sigurnijim za ukrajinske ratne zrakoplove među kojima su i obećani zrakoplovi F-16. Oni bi u Ukrajinu trebali stići iz Europe u narednih nekoliko tjedana.

Najdramatičnija faza ove strategije dogodila se ranije ove godine, kada su ukrajinski projektili srušili dva rijetka ruska radarska zrakoplova Beriev A-50. Za kraj su Ukrajinci napali i tvornicu na jugu Ukrajine gdje Beriev popravlja oštećene A-50 i gradi nove.

Nakon što su eliminirali veliki dio ruskih predratnih zaliha od oko devet aviona A-50, Ukrajinci su svoju pozornost – i svoje dronove – okrenuli prema ruskim radarima na tlu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine Aims Its Explosive Sport Plane Drones At Russia’s Only 1,900-Mile Strategic Radar

(Prevela: Nataša Belančić)