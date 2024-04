Novi ukrajinski dron zapravo je sportski zrakoplov kojim upravlja robot

Ukrajinski inženjeri sportski su zrakoplov A-22 opremili autonomnim upravljanjem i natovarili ga eksplozivom.

Kako bi izveli jedan od najdubljih napada na stratešku rusku industriju, ukrajinska vlada uzela je iznimno lagani sportski zrakoplov lokalne izrade, zamijenila kontrole robotskima i natovarila ga eksplozivom.

Videosnimka reakcije na napad na industrijski kampus u Alabugi, preko 950 kilometara od ukrajinske granice, otkriva kako je dron baziran na sportskom zrakoplovu Aeroprakt A-22.

Činjenica da su Ukrajinci uspjeli pretvoriti A-22 u eksplozivni dron snažan je znak da je napad na postrojenje, u kojemu se navodno sastavljaju iranski dronovi Shahed za potrebe ruske vojske, neće biti posljednji.

Jednostavan, pozdan i neprimjetan A-22 poprilično je jednostavno pretvoriti u dron, a jednako je važno to što se taj zrakoplov proizvodi u Ukrajini i vrlo je cjenovno pristupačan – jedan zrakoplov stoji samo 90.000 dolara.

Dron temeljen na ovom zrakoplovu, koji može letjeti 950 kilometara kroz ruski prostor i vrlo precizno izbaciti potencijalno i stotine kilograma eksploziva, tek je malo skuplji od jednog jedinog američkog protutenkovskog projektila Javelin. Ukrajinske trupe ispaljuju na stotine Javelina.

Dron A-22 može se i masovno proizvoditi. Prema tome, “očekujemo kako će se u budućnosti pokušavati izvesti još ovakvih napada,” navodi ukrajinski obavještajni tim za sukobe nakon analize napada na Alabugu u kojemu je navodno ozlijeđeno 14 ljudi, a oštećena je ili sama tvornica dronova ili obližnja spavaonica za radnike.

A-22 je zrakoplov kakvog bi netko to se letenjem bavi rekreativno mogao kupiti za zabavu. “Ako tražite letjelicu kojom je lako upravljati, koja ima odlične performanse i može letjeti na preko 95 čvorova i (legalno) prenositi dobar teret, došli ste na pravo mjesto!” hvali se na svojoj internetskoj stranici tvrtka Leighnor Aircraft iz Arizone koja prodaje A-22 u SAD-u.

“Kontrola i sigurnost,” naglašava Leighnor. “Zastoji se ne događaju… pri niskim brzinama, kontrole su lagane i jednostavne, a pri većim brzinama one postaju čvršće čime letenje postaje opušteno.”

Ne znamo točno kako su Ukrajinci uspjeli A-22 pretvoriti u drona-ubojicu, ali nije teško pretpostaviti. Valja se prisjetiti kako su 2019. godine američke zračne snage uklonile sjedala i kontrole iz Cessne iz 1968. godine i na njihovo mjesto postavili set računalnih mehanizama.

“Zamislite da možete brzo i jeftino pretvoriti zrakoplov poput Cessne ili Pipera u letjelicu bez posade koja autonomno može letjeti u misije, a potom ju vratiti u originalnu konfiguraciju,” kaže Alog Das, znanstvenik u istraživačkom laboratoriju američkih zračnih snaga. “Sve to postiže se bez trajnih modifikacija zrakoplova.”

Unutrašnjost Cesne koja je postala dron; Foto: U.S. AIR FORCE PHOTO

U slučaju drona A-22, Ukrajinci očito ne razmišljaju o uklanjanju autonomnih kontrola. Ovaj dron je praktički spora krstareća raketa. Cilj nije da se vrati natrag u bazu.

A kao krstareća raketa, A-22 je prava bagatela. Računajući cijenu novih kontrola i eksploziva, dron A-22 mogao bi stajati nekoliko stotina tisuća dolara. To je manje od ukrajinskih krstarećih raketa Neptune koje stoje oko 500.000 dolara, a mnogo manje od raketa Storm Shadow koje su dobili od Ujedinjenog Kraljevstva, a koje stoje oko 3 milijuna dolara.

Uz to, A-22 ima domet od oko 950 kilometara, mnogo više od Neptunea i Storm Shadowa s dometom od maksimalnih 320 kilometara.

Najveća mana ovog sportskog zrakoplova/krstareće rakete je niska brzina – najviše 202 kilometara na sat – dok Storm Shadow može letjeti od preko 960 kilometara na sat.

U teoriji bi to moglo značiti da je dron A-22 ranjiv na rusku protuzračnu obranu. U praksi, pak, protuzračna obrana razvučena je po ogromnom ruskom teritoriju. Ukrajinci imaju i više nego dovoljno prostora da svojim jeftinim novim dronovima uđu u Rusiju – i napadnu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukraine’s New Factory Smashing Drone Is A $90,000 Sport Plane With A Robot At The Controls

(Prevela: Nataša Belančić)