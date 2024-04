Ukrajinske trupe spremile su zamku za ruske tenkove na ključnom mostu

Osam tjedana nakon što su napokon uspjeli zauzeti razrušenu Avdiivku nakon krvavih petomjesečnih borbi, ruske snage u Ukrajini postavile su novu metu na istoku: nekoć industrijski grad, Časiv Jar.

Slijedi velika bitka, a ona će imati velike posljedice na čitav rat.

Ukrajinske trupe mogle su se iz Avdiivke povući, a da ne riskiraju širi kolaps svojih obrambenih linija na istoku i dublji proboj Rusa, no izlazak iz Časiv Jara mogao bi Rusima omogućiti kretanje prema zapadu.

To bi moglo “ostaviti tragične posljedice, budući da bi ruska vojska imala direktnu rutu za napredak prema ključnim gradovima,” objašnjavaju iz ukrajinske analitičke skupine Frontelligence Insight.

Upravo zato Ukrajince i njihove saveznike toliko zabrinjavaju ruski napretci na istočnom rubu grada posljednjih tjedana. Ukrajinci su postavili zamku za tenkove na jednom ključnom križanju izvan Časiv Jara, što im je dalo nadu.

Most (u crvenom krugu) / FOTO: Ukraine control map

Ova zamka nalazi se na uskom sektoru za ruske trupe koje se kreću iz svoje baze u okupiranom Ivanivsku. Taj sektor zapravo je maleni most na cesti koja vodi zapadno od grada i kroz šumu prema južnim dijelovima Časiv Jara.

Ako Rusi uspiju prijeći most, mogli bi nestati u šumi i prišuljati se Časiv Jaru zaštićeni od dronova i artiljerije.

Ako Ukrajinci mogu na mostu okupiti dovoljno snaga, mogli bi blokirati ruske napade na jug grada prije nego oni dosegnu zaštitu drveća.

Zasad Ukrajinci uspijevaju, što znači da Rusi trpe poraze. U srijedu su ukrajinske snage pogodile najmanje jedno rusko borbeno vozilo BMP dok je prelazilo most.

Olupina uništenog vozila tako se pridružila olupinama nekolicine drugih oko ove zamke.

Frontelligence je predvidjelo da će Rusi imati problema s prelaskom mosta. “Cesta koja spaja Časiv Jar i Bahmut ima nekoliko mostova,” objasnila je skupina u ponedjeljak. “Uz pravi pristup i pravilno raspoređene resurse, Časiv Jar bi mogao biti velika prepreka ruskim trupama.”

Nije jasno imaju li ukrajinske brigade na raspolaganju sve resurse koji su im potrebni. To ne bi trebalo biti iznenađenje, budući da proruski Republikanci u američkom Kongresu već šest mjeseci blokiraju slanje pomoći Ukrajini.

Iako su u srijedu uspjeli usmjeriti svoje snage na most, u četvrtak su mogli samo promatrati – nemoćni zbog nestašice streljiva – kako se ruska jurišna skupina približava gradu

Ukrajinski garnizon u Časiv Jaru navodno je dobio novu pošiljku streljiva i sigurno se nada da će Rusi nastaviti pokušavati prijeći taj most. U svakom pokušaju Rusi izgube još barem jedno ili dva oklopna vozila.

Ipak, to ne znači da Ukrajinci istovremeno ne pokušavaju i raznijeti taj most i tako presjeći glavni put u grad. To je lakše reći nego učiniti: most je malena meta, čvrste izrade.

Na sredini mosta nalazi se krater od granate, navodno rezultat ranog ukrajinskog napada. Oko 2. travnja neki su kreativni ukrajinski vojnici pričvrstili eksploziv na vozilo na daljinsko upravljanje – nešto poput malenog kamiona-drona – i uvezli ga u krater kako bi detonirali eksploziv.

Na nesreću garnizona u Časiv Jaru, eksplozija nije uništila most. Dobra stvar za Ukrajince jest da je most još uvijek vrlo opasno mjesto za Ruse.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Ukrainian Troops Have Set A Bloody Tank Trap On A Key Bridge Outside Chasiv Yar

(Prevela: Nataša Belančić)