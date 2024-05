Što to točno žele kupiti Braća Pivac u Sloveniji i kakav im je plan?

Nakon što je u javnost procurila informacija da poznata hrvatska mesna industrija, Braća Pivac, kupuje tvrtku Celjske mesnine, ostalo je mnogo nejasnoća, no uspjeli smo – neslužbeno – saznati nekoliko važnih informacija

Dalmatinska Mesna industrija Pivac navodno je zainteresirana za kupnju Celjskih mesnina s godišnjim prihodom od oko 100 milijuna eura, objavile su krajem prošlog tjedna slovenske Finance, a prenio Forbes Slovenija.

S obzirom da je vijest stigla neposredno nakon što je objavljeno da je hrvatska tvrtka u vlasništvu Stipe Oreškovića, Mplus, preuzela slovensku prehrambenu tvrtku Panvita – u slovenskim medijima su uslijedile analize o novoj hrvatskoj ekspanziji na slovenski prehrambeni sektor, no službeno se nije moglo doći ni do kakvih informacija o potencijalnoj regionalnoj akviziciji jedne od najjačih hrvatskih kompanija iz prehrambenog sektora.

I Forbes Hrvatska je kontaktirao Mesnu industriju Pivac, no odgovoreno nam je da nemaju komentara u ovom trenutku, niti mogu odgovoriti na konkretna pitanja o potencijalnom poslovnom potezu.

Iz slovenskih poslovnih krugova Forbes Hrvatska saznaje pak da se dogovaranje ulaska Braće Pivac u tvrtku Celjske mesnine privodi kraju i da će uskoro, vrlo izgledno već do kraja ovoga tjedna, biti i službeno objavljeni detalji ugovora. Ali, tada dolazi na red razmatranje slovenske Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, koje može potrajati nekoliko mjeseci. Hrvatsku Agenciju je dovoljno samo informirati o poslovnom zahvatu.

Braća Pivac kupuju 40 posto

Celjske mesnine su sada u većinskom vlasništvu poznatog slovenskog poduzetnika Izidora Kriveca – koji i operativno vodi kompaniju. Od 2017. godine formalno je kao vlasnik upisana tvrtka CM Invest iz Klagenfurta, a tu 60 posto drži tvrtka Amur inženjering Izidora Kriveca, a 40 posto drži tvrtka MIF Invest Danila Dujovića, a on je do sada bio na dužnosti predsjednika Nadzornog odbora.

Neslužbeno saznajemo da se Dujović nije aktivnije uključivao u vođenje kompanije i da Braća Pivac kupuju njegov udio. To znači da oni neće postati većinski vlasnici, nego „ulaze“ kupnjom Dujovićevog udjela, no, uz potpuni respekt utjecaja i svega onog što je do sada napravio Izidor Krivec.

Krivec ulaskom Braće Pivac dobiva svježi kapital i njihovu snagu u distribuciji, u Hrvatskoj, ali i na razini regije, a oni njegovu dobru reputaciju i legitimaciju za slovensko tržište, no, i njegove kontakte u distribuciji koji su također respektabilni na razini regije, posebno u Srbiji.

Drugim riječima, i nakon ulaska Braće Pivac, Izidor Krivec bi nastavio voditi kompaniju i biti jamstvo stabilnosti tvrtke.

Kraški pršut iz pršutane u Lokvama u vlasništvu Celjskih mesnina; Foto: Pršutarna Lokve

Iako su se slovenski mediji zatalasali zbog mogućeg ulaska još jedne hrvatske kompanije u njihov prehrambeni sektor po svemu sudeći Braću Pivac ne zanima dio tvrtke koji ima u koncesiji državno zemljište. To su Radgonske gorice, dio tvrtke koji se bavi vinarstvom i na širem tržištu je poznat po cijelom spektru poznatih i priznatih vina i pjenušaca.

Braću Pivac zanima prije svega mesni dio, mesnice i proizvodnja čuvenih slovenskih delicija, posebno Kraškog pršuta – a u tom segmentu tvrtke nisu konkurentne, nego komplementarne. Jer Braća Pivac nude Dalmatinski pršut i druge delicije s lokalnim pečatom iz Vrgorca i Dalmacije, a pršutana Mesnina iz slovenskog mjesta Lokve gdje nastaje Kraški pršut i drugi specifični proizvodi utemeljeni na tradiciji Kraškog kraja. Ideja je da obje tvrtke udruženo iskoriste već postojeće distributivne kanale i ponude širi spektar mesnih delicija, i iz slovenske i hrvatske proizvodnje, pri čemu nijedan proizvod ne bi trebao smetati ili konkurirati onom drugom.