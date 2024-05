Stotine ruskih vojnika okupile su se na otvorenom, ne znajući što im spremaju Ukrajinci

Kuban je naselje u Luhansku na istoku Ukrajine, nekih stotinjak kilometara od fronte u ratu. Inače je ovo mjesto daleko izvan dometa većine ukrajinskog oružja i okupacijske snage Rusije tamo su se mogle osjećati relativno sigurno.

To pomaže objasniti zašto su se tamo u srijedu okupile možda i stotine ruskih vojnika, navodno zbog obuke.

Problem je bio u balističkim raketama ATACMS američke izrade koje, ovisno o modelu, imaju domet i do 300 kilometara i izbacuju stotine granata.

Dok su Rusi šetali na otvorenom polju izvan Kubana usred bijela dana, primijetio ih je jedan ukrajinski dron i ubrzo su prema njima poletjele četiri rakete. Jedna nije eksplodirala, ali druge tri rasule su granate pretvorivši polje u zonu smrti.

Jedna od raketa eksplodirala je direktno iznad skupine od oko 116 nezaštićenih Rusa. Moguće je da su poginuli svi, kaže Institut za proučavanje rata u Washingtonu.

Napad u srijedu možda je bio i jedan od najkrvavijih u čitavom ratu, a on je znak lošeg planiranja od strane ruskih zapovjednika. Morali su znati da je takav napad nedavno postao moguć, čak i vjerojatan. Nabava raketa od SAD-a i ispaljivanje na ranjive točke ruskih položaja posljednjih je mjeseci jedan od prioriteta ruske vojske.

SAD je – sa zakašnjenjem – ispunila ukrajinske zahtjeve za ovim moćnim raketama.

Nedugo nakon što je američki Kongres napokon prekinuo šestomjesečnu blokadu slanja svježeg naoružanja za Ukrajinu i odobrio 61 milijardu dolara vrijednu novu pomoć krajem prošlog mjeseca, administracija predsjednika Joea Bidena pronašla je uštedu od 300 milijuna dolara u ranijim ugovorima. Većinu tog novca Bijela kuća je potrošila na hitnu isporuku raketa ATACMS, a potom su užurbano poslali još jedan paket pomoći u vrijednosti od milijardu dolara. Moguće da je i taj paket uključivao ove rakete.

Američki ministar obrane Lloyd Austin jučer je dužnosnicima izjavio kako će Pentagon Ukrajini donirati “koliko god ATACMS-a možemo”. U američkom arsenalu ima na tisuće ovih raketa. Mnoge će uskoro postati beskorisne zbog razgradnje goriva, zbog čega su Amerikanci vjerojatno motivirani da ih doniraju bez otezanja.

Rusi su znali da ATACMS-i dolaze i da će ih Ukrajinci ispaljivati na najranjivija mjesta gdje se nalaze ruski vojnici, uključujući i centre za obuku. Ukrajinski timovi već su raketama manjeg dometa napali velike skupine ruskih novaka najmanje tri puta tijekom jednog užasnog tjedna u veljači. U napadima je navodno poginulo preko stotinu vojnika.

Kada su Ukrajinci dobili prvi, manji paket ATACMS raketa prošle jeseni, odmah su ih bacili na dvije ruske zračne piste, oštetivši ili uništivši do 20 helikoptera. Kada je stigla nova isporuka, navodno početkom travnja, timovi nisu gubili vrijeme već su bombardirali vrijednu bateriju protuzračne obrane S-400 ruskih zračnih snaga, uništivši najmanje četiri lansera.

Napad na S-400 bio je podsjetnik da ruska protuzračna obrana ne može rušiti ATACMS-e. Implikacija je bila jasna: od travnja nadalje, sve izložene trupe unutar 300 kilometara od fronte mogu postati meta sve snažnijeg ukrajinskog arsenala.

Ignorirajući tu opasnost, Rusi su se okupili na otvorenom blizu Kubana, a preko stotinu ih je poginulo u raketnom napadu.

