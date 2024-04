Ford pod istragom nakon fatalne nesreće u kojoj je možda otkazao sustav za pomoć vozačima

Američki Ured za sigurnost prometa na autocestama (NHTSA) otvorio je istragu u nesreću sa smrtnim ishodom u kojoj je prošlog mjeseca sudjelovalo i jedno Fordovo vozilo. Regulatori sumnjaju da se automobil oslanjao na sustav autonomne vožnje.

Iz agencije je u četvrtak rečeno kako je otvorena istraga u nesreću koja se dogodila 3. ožujka, a u kojoj je sudjelovao automobila Ford Mustang Mach E. Automobil je udario dva parkirana vozila na cesti u Philadelphiji, a u nesreći je poginulo dvoje ljudi.

Nacionalni odbor za sigurnost u prometu (NTSB) najavio je odvojenu istragu u srijedu, dodavši kako agencija surađuje s policijom u Pennsylvaniji.

Neka Fordova vozila opremljena su sustavom BlueCruise koje kontrolira upravljanje, kočenje i ubrzanje na autocestama ako ga omogući vozač, kažu iz kompanije i dodaju kako sustav nije u potpunosti autonoman.

Iz Forda u izjavi kažu kako ih je o nesreći nedavno obavijestio NTSB i kako “istražuju okolnosti događaja,” naglasivši kako su o svemu obavijestili NHTSA.

Ova nesreća druga je ove godine u kojoj je sudjelovao Ford Mustang Mach. NHTSA i NTSB prošlog su mjeseca rekli kako regulatori istražuju nesreću do koje je došlo 24. veljače kada je vozilo Forda udarilo u Hondu CR-V u San Antoniju u Teksasu, u kojoj je poginuo vozač Honde. Iz NTSB-a je rečeno kako preliminarne informacije sugeriraju kako je Fordovo vozilo bilo opremljeno sustavom za autonomnu vožnju, a policija iz San Antonija rekla je kako je u automobilu bila omogućena “djelomična automatizacija.”

NHTSA je od 2016. godine otvorila više od 40 istraga u nesreće u kojima je navodno sudjelovala Teslina značajka autopilota, kažu iz agencije. U prosincu je Tesla povukla preko dva milijuna vozila – gotovo sve automobile u to vrijeme prodane u SAD-u – nakon što je NHTSA otkrila kako autopilot ne može točno procijeniti paze li vozači na promet dok je sustav uključen.

Ranije ovog tjedna taj proizvođač automobila postigao je nagodbu u tužbi koju je podnijela obitelj bivšeg inženjera u Appleu, Waltera Huanga. Obitelj je 2019. Teslu tužila za izazivanje smrti, navodeći kako je automobil Model X iz 2017. izazvao nesreću jer su značajke za autonomnu vožnju u vozilu imale grešku. Tvrtka je pak tvrdila da je nesreću izazvalo Huangovo “nepravilno korištenje” značajke autopilota.

Autor originalnog članka: Ty Roush, Forbes

Link: Ford Under Investigation After Fatal Crash Potentially Involving Driver Assistance System, NHTSA Says

(Prevela: Nataša Belančić)

