Glomazni lanseri M270 upravo su izbacili osam raketa ATACMS na rusku bazu na Krimu

Administracija američkog predsjednika Joea Bidena 12. je ožujka neočekivano Ukrajini poklonila paket oružja u vrijednosti od 300 milijuna dolara – to je posljednji paket u sklopu sredstava koje je Kongres odobrio prije nego su Republikanci preuzeli tanku većinu u Zastupničkom domu u siječnju 2023. godine. Pet tjedana kasnije, Ukrajinci su napokon počeli koristiti to oružje.

Paket je navodno uključivao i mali broj raketa M39 dugog dometa, poznatih i pod nazivom ATACMS (eng. Army Tactical Missile Systems). U utorak navečer ukrajinska vojska ispalila je možda i sve te rakete na jednu jedinu rusku bazu na okupiranom Krimu.

Šteta je bila velika. Slike iz zračne baze Džankoj, nekih 160 kilometara južno od fronte, potvrđuju kako su Rusi izgubili najmanje četiri lansera iz baterije za projektile dugog dometa S-400. Ukrajinsko ministarstvo obrane tvrdi kako je u napadu uništen i kontrolni centar za te projektile, kao i četiri vrlo vrijedna radara za protuzračnu obranu.

Prema riječima ukrajinskog Centra za obrambene studije, iz te baze polijeće jedan odred helikoptera i tri eskadrile napadačkih zrakoplova – ukupno deseci letjelica. Nejasno je jesu li u napadu od utorka uništeni ili oštećeni neki od zrakoplova. “Neprijatelj pažljivo skriva broj pogođenih letjelica,” naglašeno je iz ministarstva obrane u Kijevu.

U utorak je ministarstvo objavilo video u kojemu je, čini se, prikazano sedam ili osam raketa M39 kako lete nebom, vjerojatno negdje oko slobodnog grada Hersona. Svaka od tih raketa nosi gotovo tisuću manjih granata – što znači da je rusku bazu pogodilo do 8.000 pojedinačnih eksplozija.

Dok svaki sustav HIMARS ukrajinske vojske može izbaciti jednu raketu M39, M270 ih može izbaciti dvije. Uzevši u obzir da Ukrajinci oba sustava koriste u vodovima od po četiri lansera, vjerojatno su napad na bazu izveli potonjima.

Brzi HIMARS-i ljubimci su Ukrajine – simboli jedne od rijetkih tehnoloških prednosti ukrajinske vojske pred većom i bolje financiranom ruskom. Ipak, ovotjedni napad bila je rijetka prilika da i M270 zasja.

Prva isporuka ovih lansera iz SAD-a je u Ukrajinu stigla prošle jeseni, nekoliko tjedana prije nego je počelo ponestajati odobrenih sredstava za američku pomoć Ukrajini.

Budući da je u tom paketu bilo samo nekih dvadesetak lansera, vjerojatno je zakašnjeli paket it ožujka – kojeg je Bijela kuća platila neočekivanom uštedom od ranijeg ugovora za oružje za Ukrajinu – uključivao manje tog naoružanja. Moguće je da je u njemu bilo samo osam raketa i da ih je vod sve iskoristio u jednom napadu na rusku bazu.

Ako je šteta onolika koliko tvrdi ukrajinsko ministarstvo obrane, možda im se isplatilo potrošiti sve rakete M39. Ukrajinci se mogu opustiti jer znaju da će vrlo vjerojatno dobiti još raketa ATACMS – možda i mnogo, mnogo više.

To je zato jer je republikanski predsjednik Zastupničkog doma, Mike Johnson iz Louisiane, napokon odlučio organizirati glasanje o Bidenovom prijedlogu o slanju oružja i druge pomoći Ukrajini, u vrijednosti od 61 milijarde dolara, do kraja godine. Glasanje je dugo odgađano jer mu se protivi manjina proruskih Republikanaca u domu, no sada je zakazano za subotu, a očekuje se da će proći.

Jedna stavka prijedloga zahtijeva da Biden Ukrajini pošalje još ATACMS-a. Tih raketa u američkim skladištima ima na stotine i nema razloga zašto ih Bijela kuća ne bi mogla poslati u Ukrajinu odmah nakon glasanja u subotu.

Autor originalnog članka: David Axe, Forbes

Link: Lumbering M270 Launchers Just Lobbed Eight ATACMS Rockets With 8,000 Submunitions At A Russian Base In Crimea.

(Prevela: Nataša Belančić)