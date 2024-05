Nova policijska tehnologija u automobilu u pokretu može otkriti mobitele – i čipove kućnih ljubimaca

Američka policija testira novu tehnologiju koja može skenirati vozila u pokretu u potrazi za bilo čime što emitira neki signal, uključujući pametne telefone, pametne satove, čipove za kućne ljubimce ili čak knjige iz knjižnice, kažu iz tvrtke Leonardo za nadzor, obranu i zrakoplovstvo iz Rima.

Ova nova tehnologija, imena Elsag EOC Plus, obično je dio čitača registarskih tablica tvrtke, Elsag, iako se može koristiti i kao samostalni uređaj za nadzor i osmišljen je pomoći policiji nadgledati sumnjivce u pokretu. Ipak, zagovornici privatnosti za Forbes kažu kako se ova tehnologija može zloupotrebljavati za praćenje ljudi diljem zemlje, i to bez naloga, i učiti o njima kroz identificiranje njihovih stvari bez njihova znanja.

Iz Leonarda kažu kako alat može identificirati konkretne modele uređaja poput iPhonea i slušalica unutar vozila u pokretu, stoji u marketinškoj brošuri s prošlogodišnje konferencije Milipol u Parizu. Može identificirati i jedinstvene signale koje emitiraju čipovi za kućne ljubimce, kao i uređaji s Wi-Fijem i Bluetoothom, nosiva tehnologija poput fitness trackera, infotainmant sustavi u automobilima i senzori za pritisak guma. Može otkriti i elektronsku oznaku u knjizi iz knjižnice, stoji u brošuri. Za policiju, svi ti podaci mogu se vezati za registarske oznake automobila i postati jedinstveni “otisak prsta.” Kako osoba putuje kroz druge skenere registarskih oznaka, njihov otiska može se pratiti u danom području, čak i kada vozač ili putnik promijeni vozilo.

“Ovo je rođeno za zloupotrebu, ne samo zbog načina na koji se može koristiti za praćenje ljudi, već i zato jer pruža ‘šalabahter’ svih elektronskih uređaja koje netko ima.” Matthew Guariglia, analitičar politike u zakladi Electronic Frontier Foundation

“Na primjer, iako se u 30 automobila od 100 možda nalazi iPhone, samo jedan će imati iPhone 12rev2, radio Audi, par slušalice Bose, sportski sat Garmin, uređaj za pronalazak ključeva i registarske oznake ABC-1234. Skup podataka koje predstavljaju te konkretne stvari čini elektronski potpis,” objašnjava Leonardo u brošuri.

Kupci nove tehnologije možda nisu samo policijski uredi ili javne ceste. Leonardo u brošuri navodi kako bi tehnologija mogla biti korisna i u “područjima koja nisu na cesti, poput željezničkih postaja ili shopping centara.” Forbes je već ranije izvještavao kako shopping centri diljem SAD-a već imaju tehnologije za nadzor automobila koje pokreće AI, a koje proizvodi Leonardu konkurentska tvrtka Flock Safety, kao i da centri podatke s tih uređaja dijele direktno policijskim agencijama u želji da uhvate kradljivce. Flockove AI kamere na sličan način kreiraju “otiske” različitih automobila no, umjesto da skeniraju unutrašnjost vozila, one traže identifikacijske oznake na samom automobilu koje nisu samo registarske oznake, već se u obzir uzima i boja, model, godina proizvodnje, naljepnice ili naplatci.

FOTO: FORBES

Glasnogovornik Leonarda Nate Maloney za Forbes kaže kako je kompanija nedavno dobila patent za tehnologiju i kako “idu naprijed punom parom” u želji da svoj proizvod prodaju diljem svijeta. Trenutno nemaju kupaca koji za proizvod plaćaju, iako su potvrdili kako najmanje jedan od njihovih klijenata tehnologije za detekciju registarskih oznaka trenutno testira tehnologiju, kaže Maloney. Nije rekao koji američki policijski ured pomaže u tom testiranju, ali je rekao kako se tehnologija trenutno ne koristi za nadzor javnosti. Kompanija tvrdi kako diljem SAD-a imaju 4.000 klijenata za svoje čitače registarskih tablica Elsag.

Analitičar politike u zakladi Electronic Frontier Foundation Matthew Guariglia kaže kako ne vidi kako bi policija “mogla opravdati trošenje novca poreznih obveznika na ovo.”

“Teško mi je sjetiti se slučaja gdje se ova tehnologija može koristiti kada policija već ima čitače registarskih tablica,” dodaje on. “Ovo je rođeno za zloupotrebu, ne samo zbog načina na koji se može koristiti za praćenje ljudi, već i zato jer pruža ‘šalabahter’ svih elektronskih uređaja koje netko ima.” Policija bi te informacije mogla koristiti za odlučivanje koje uređaje zaplijeniti pri zaustavljanju i pretraživanju pojedinca, pogotovo kada je riječ o aktivistima ili novinarima na prosvjedima, upozorava.

Maloney kaže da bi tvrtka surađivala s policijskim agencijama kako bi ostali unutar zakona. Ako agencija nema dozvolu za identificiranje uređaja u automobilu bez naloga, na primjer, značajke bi se mogle isključiti u alatu kako bi se spriječilo pretjerano prikupljanje podataka, kaže on. Naglašava kako alat ne prikuplja sadržaj sa samih uređaja. “Ne ulazimo u uređaje, radi se samo o signalima u zraku,” dodaje.

Prošlog mjeseca je Byron Tau, reporter za neprofitni medij NOTUS instituta za novinarstvo Allbritton, otkrio kako je sličnu tehnologiju, njemačke tvrtke Jenoptik, testirala američka policija u dva okruga u Teksasu, iako je nejasno koliko široko se ona koristila. Jenoptik nije odgovorio na upite za komentar u trenutku objave ovog članka.

Guariglia kaže kako su nove tehnologije zapravo “Stingray, samo drugog imena.” Stingray je alat za nadzor koji izgleda kao toranj za mobilne signale, a koji prikuplja podatke o svim mobilnim uređajima u nekom području. Zbog potencijala za prikupljanje informacija o nevinim građanima, ovi alati su iznimno kontroverzni, a neke američke savezne države zahtijevaju odobrenje naloga za njihovo korištenje.

Leonardov alat također “vara vaš uređaj da odašilje signal prema njemu i koristi ga da vas prati kamo god išli,” kaže Guariglia i dodaje: “Samo zato što je signal druge vrste ne znači da je išta više bezazlen.”

Autor originalnog članka: Thomas Brewster, Forbes

Link: New Police Tech Can Detect Phones, Pet Trackers And Library Books In A Moving Car

(Prevela: Nataša Belančić)